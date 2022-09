Dua Lipa ist eine britische Sängerin und Songwriterin. Sie wurde am 22. August 1995 in London, England, geboren.

Der Name von Dua Lipa ist nicht nur ein Künstlername. Die Tochter von albanischen Eltern wurde 1995 in London geboren und erhielt den Namen, der übersetzt "Liebe" bedeutet. Dua Lipa wuchs in London auf und besuchte die Sylvia Young Theater School, wo sie ihr künstlerisches Talent noch weiter ausbaute. Die Ausbildung dort musste sie zwischenzeitlich unterbrechen, da ihre Eltern in den Kosovo zurückgekehrt sind. Schließlich entschloss sie sich im Alter von 15 Jahren alleine nach London zurückzukehren, wo sie sich mit Club- und Modeljobs über Wasser gehalten hat.

Zu dieser Zeit hatte sie bereits begonnen, Songs zu schreiben und in kleinen Lokalen aufzutreten, aber sie hatte ihren eigenen Musikstil noch nicht gefunden. An dieser Stelle kam Marlon Roudette ins Spiel: Er unterstützte ihre musikalische Entwicklung über mehrere Jahre hinweg, indem er sogar einige der ersten Demos von Dua Lipa auf SoundCloud online stellte. Dies gab ihr die Möglichkeit, ihre eigene Stimme als Künstlerin zu finden und half ihr, sich zu einem der größten Popstars Großbritanniens zu entwickeln.



Zu den größten Hits von Dua Lipa gehören "Blow your mind" und "Be the One".