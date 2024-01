× Ein Blick in den Freizeit-Dschungel mit FreizeitMonster

Auf der Suche nach dem perfekten Freizeitangebot für den nächsten Ausflug oder Urlaub verirren sich viele Menschen im undurchsichtigen Dschungel des Internets.

Doch es gibt auch hilfreiche Wegweiser: FreizeitMonster, eine innovative Suchmaschine, die nicht nur Orientierung im Freizeit-Dschungel bietet, sondern auch kleinen Anbietern mit begrenztem Marketingbudget zu mehr Sichtbarkeit verhilft.

Die Vielfalt auf einen Blick

Die besondere Stärke von FreizeitMonster liegt in der Bündelung verschiedenster Freizeitangebote auf einer Plattform. Egal ob Kino, Klettern, Kegeln oder Kanufahren – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Doch das Besondere an FreizeitMonster ist die Fokussierung auf kleine inhabergeführte Angebote.

Gründer Benjamin Lotz betont die Bedeutung dieser oft übersehenen Perlen, die aber elementar für eine Region sind:

„Die kleinen Anbieter sind es, die Regionen ihre einzigartige Lebensqualität verleihen und maßgeblich zur abwechslungsreichen Freizeitgestaltung und einem florierenden Lokaltourismus beitragen.“

© Franck Barske / Pixabay ×

Für Jedermann und jede Geldbörse

Ein häufiges Problem bei der Freizeitgestaltung ist die Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage. FreizeitMonster setzt genau hier an und richtet sich an zwei Hauptzielgruppen: Unternehmungslustige Menschen, die nach abwechslungsreichen Aktivitäten suchen, aber beispielsweise nur ein begrenztes Budget haben oder einfach nicht so viel ausgeben möchten, sowie lokale Freizeitanbieter, die mit ihren kleinen Marketingbudgets oft nicht gegen große Player ankämpfen können.

Durch die Zusammenführung der beiden Gruppen schafft FreizeitMonster eine Win-Win-Situation: Nutzer entdecken zahlreiche kostengünstige oder sogar kostenlose Angebote in ihrer Nähe, während lokale Anbieter mehr Sichtbarkeit in ihrer unmittelbaren Umgebung erhalten.

Nachhaltiger Tourismus vor der Haustür

Das Thema Nachhaltigkeit spielt nicht nur im Alltag, sondern auch in der Freizeitgestaltung eine immer wichtigere Rolle. FreizeitMonster setzt daher auf regionale Angebote, um den Lokaltourismus zu stärken. Dies bringe nicht nur ökologische Vorteile, sondern fördere auch die Entdeckung der eigenen Heimat, unterstütze die Regionalwirtschaft und reduziere den Reisestress, so Lotz.

Die Zukunft der Stadtführung

FreizeitMonster bietet nicht nur eine breite Palette an physischen Freizeitangeboten in der Natur, sondern ermöglicht es seinen Nutzern auch Städte digital zu erkunden. In einer Welt, die zunehmend von Technologie geprägt ist, ermöglicht die Plattform ihren Nutzern, die Sehenswürdigkeiten und Attraktionen vieler Städte spielerisch und nur mithilfe ihres Smartphones zu erkunden.

Mit digitalen Stadttouren ermöglicht FreizeitMonster geführtes Sightseeing zu jeder Tageszeit und völlig individuell. Nutzer können sich von interaktiven und informativen Touren leiten lassen und dabei volle Flexibilität bewahren. Ob allein, mit Freunden oder der Familie – die digitalen Stadttouren bieten eine flexible und individuelle Möglichkeit, die Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten einer Stadt zu erkunden.

© Pexels / Pixabay ×

Ein Blick in die Zukunft

Laut Umfragen verreisen 42% der Österreicher im Sommer innerhalb des Landes. Mit FreizeitMonster haben sie die Gelegenheit ihre Region von einer völlig neuen Seite kennenzulernen. Die Plattform steht für einen Tourismus, der für alle Lebenslagen gedacht ist, und setzt sich dafür ein, dass kleinere, inhabergeführte Freizeitangebote die gleichen Chancen erhalten wie große Unternehmen.

FreizeitMonster schafft eine Verbindung zwischen dem Bedürfnis nach Abwechslung und der Entdeckung lokaler Perlen. Die Suche nach neuen Erlebnissen wird erleichtert, die Vielfalt regionaler Angebote hervorgehoben und für alle zugänglich gemacht.

Mit FreizeitMonster ist es ganz leicht, die Orientierung im Freizeit-Dschungel zu behalten und versteckte Schätze vor der eigenen Haustür zu entdecken.