Eine Finca auf Mallorca mieten

Für viele Reisende gelten die landestypischen mallorquinischen Fincas als die einzige wahre Urlaubsunterkunft auf Mallorca. Worauf man bei der Buchung einer Finca achten sollte:

Für viele Reisende gelten die landestypischen mallorquinischen Fincas als die einzige wahre Urlaubsunterkunft auf Mallorca. Worauf man bei der Buchung einer Finca achten sollte:



Spanien ist bekannt für seine schönen Fincas. Vor allem auf Mallorca sind die landestypischen Häuser beliebt bei Reisenden. Personen, die Privatunterkünfte geschäftigen Hotels vorziehen, buchen deshalb besonders gerne Fincas. Doch damit der Finca-Urlaub auf Mallorca ein voller Erfolg wird, sollte man bei der Buchung ein paar Dinge beachten.

Das eigene mediterrane Zuhause



Pauschalreisen im Hotel mit All-Inclusive-Verpflegung haben ihren Charme, eignen sich aber nicht für jeden gleichermaßen. Die einen bevorzugen eben Trubel, Animation und Wasserparks, während den anderen im Urlaub Ruhe wichtiger sind. Mallorquinische Fincas bieten genau das: die eigenen vier Wände mitten in traumhafter Natur - fernab von Partymeilen und Hektik.

Auf der Suche nach privaten Unterkünften auf Mallorca stellt man fest, dass es neben Fincas auch noch Ferienwohnungen und Ferienhäuser gibt. Ferienwohnungen befinden sich in der Regel in einem Komplex, bieten also ein bisschen weniger Abgeschiedenheit. Doch worin unterscheiden sich Ferienhaus und Finca?



Was ist der Unterschied zwischen einer Finca und einem Ferienhaus?



Fincas werden im traditionellen spanischen Landhausstil errichtet und bestehen Stein. Sie sind vorwiegend im Landesinneren zu finden und verströmen Urlaubsatmosphäre pur. Finca-Urlaub bedeutet nicht nur, einfach auf Mallorca Urlaub zu machen, sondern in das Flair der Insel einzutauchen.

Ferienhäuser können ebenso groß sein, unterscheiden sich aber vor allem durch die Bauweise. Sie sind häufig moderner und auch in Strandnähe zu finden. Wofür man sich entscheidet, ist Geschmackssache. Für beide Unterkunftsarten gibt es auf Mallorca ein breites Angebot, wie die Buchungsplattform Holidu zeigt.



Was ist zu beachten beim Urlaub in einer Finca auf Mallorca?



Nichts rundet den Inselurlaub so perfekt ab wie die landestypische Unterkunft. Neulinge, die zum ersten Mal eine Finca für den Urlaub buchen möchten, sollten jedoch mit Bedacht buchen. Damit alles so wird, wie man es sich erhofft, gilt es ein paar Dinge zu beachten. Weil Fincas in der Regel im Landesinneren stehen, ist es zum Beispiel ratsam, sich einen Mietwagen zu nehmen. So kann man die Abgeschiedenheit genießen, aber dennoch flexibel die Insel und Mallorcas schönste Strände erkunden.



Rechtzeitig buchen



In einen Hotelkomplex kommen oft hunderte von Menschen gleichzeitig unter. Fincas werden jedoch von einer Partei oder von kleinen Reisegruppen gebucht. Zwar gibt es auf Mallorca zahlreiche Fincas, dennoch ist deren Anzahl klein im Vergleich zur Nachfrage. Viele Stammgäste buchen ihre private Unterkunft sogar schon ein Jahr im Voraus, so dass viele Häuschen von Vornherein nicht zu jedem Zeitraum buchbar sind.

Um seine persönliche Traumfinca zu finden und diese buchen zu können, sollte man also schnell sein. Wer rechtzeitig sucht, hat die Auswahl zwischen unterschiedlichen Fincas. So kann man sich das Häuschen aussuchen, bei dem einen das Herz am meisten aufgeht.



Die Jahreszeit



Auf Mallorca ist das Klima auch im Herbst und Winter schön mild, so dass Finca-Urlaub auch zur kalten Jahreszeit möglich ist. Während die einen auf die Skipiste stürmen, verbringen andere einen entspannten Urlaub auf der Insel. Gerade in der kalten Saison kann die Finca ein perfekter Rückzugsort sein, der auch im Urlaub ein Stück Gemütlichkeit vermittelt.

Aber auch im Sommer eignen sich Fincas sehr gut. Wenn die Insel von Touristen überlaufen ist, bieten sie Ruhe. Weil die Steinbauweise die Hitze abhält, ist es in der Finca auch bei heißen Temperaturen angenehm.



Die Lage



Typischerweise liegen Fincas im Hinterland, doch mittlerweile gibt es auch traditionelle Häuser mit Meerblick oder in Strandnähe. Die Lage der Finca sollte man bei der Buchung also je nach Vorliebe unbedingt beachten.



Die Finca-Größe



Es gibt kleine Fincas, die sich auch für Paare eignen. Ebenso gibt es aber auch welche, die groß genug für zehn oder mehr Personen sind. Man sollte also darauf achten, wie viele Schlafzimmer und -plätze die Wunschfinca hat und entsprechend der eigenen Anforderungen buchen.



Die Ausstattung



Wer einfach nur Ruhe und Erholung sucht, ist oft auch mit einer einfachen Finca ohne viel Schnickschnack zufrieden. Doch viele Mallorca-Reisende möchten gerade im Sommerurlaub nicht auf das regelmäßige Baden verzichten – ein Pool ist für sie Pflicht. Egal, was einem wichtig ist: Auf Mallorca findet jeder Reisende die perfekte Finca mit der individuellen Traumausstattung.