Ersatzteilbeschaffung im Internet: Darauf ist bei neuen und gebrauchten Teilen zu achten

Das Internet hat eine Menge zu bieten: auch Ersatzteile für Autos. Ob für Audi, Mercedes, BMW oder Opel – im Gegensatz zum Fachhandel warten im Internet verlockende Angebote zu Schnäppchenpreisen.

Doch ebenso wie offline im Autoteilefachmarkt sollten Autobesitzer nicht blindlings im Internet zu irgendwelchen Ersatzteilen greifen. Beim Kauf von neuen sowie gebrauchten Teilen sind einige Kaufkriterien zu beachten.

Worauf ist bei der neuen und gebrauchten Ersatzteilbeschaffung im Internet zu achten?

Der Handel mit Ersatzteilen für Autos boomt. Autobesitzer können nicht nur Lichter oder Seitenspiegel kaufen, sondern bei Bedarf auch Bremsscheiben, Stoßdämpfer oder Turbolader online bestellen. Dass der Markt für Autoersatzteile im Internet erfolgreich ist, zeigen die Verkaufszahlen: Jedes Jahr lassen Autofahrer allein in Österreich mehrere Hundert Tausende Fahrzeuge zu. Doch im Laufe der Zeit sind Ersatzteile fällig. Ein Großteil der Autofahrer versucht, diese Teile selbst auszutauschen. Der Grund liegt auf der Hand: Wer Reparaturen in Eigenregie übernimmt, kann wertvolles Geld einsparen.

Die Ersatzteilbeschaffung im Internet ist dabei gar nicht so schwer. Die Auswahl an verschiedenen Ersatzteilen in Online-Shops kann sich nämlich sehen lassen. Neben Neuwaren gibt es auch einige gebrauchte Autoteile zu kaufen. In diesem Rahmen ist es jedoch wichtig, den Kauf nicht zu übereilt zu tätigen. Autohalter, die sich verschiedene Produktmerkmale genau ansehen, vermeiden schließlich Fehlkäufe und Ärger beim Umbau.

Tipp: Besonders schwierige Reparaturen sollten Autobesitzer jedoch immer in der Fachwerkstatt vornehmen lassen. Das ist vor allem dann ratsam, wenn die nötige Erfahrung oder Routine fehlt.

Wie gehe ich am besten bei der Ersatzteilbeschaffung im Internet vor?

Während Profis schon binnen kurzer Zeit das passende Ersatzteil für ihr Fahrzeug gefunden haben, ist es bei Laien häufig etwas schwieriger. Die Suche nach den geeigneten Teilen für das eigene Auto kann sich manchmal etwas langwieriger gestalten. Das liegt daran, dass sich viele Autoteile der verschiedenen Hersteller sehr ähnlich sehen. Es ist deshalb empfehlenswert, das eigene Ersatzteil nicht mit Bildersuche im Internet zu vergleichen.

Wesentlich vorteilhafter und zeitsparender ist es, die Ersatzteilbeschaffung mittels Fahrzeugsuche sowie Schlüsselnummer vorzunehmen. Auch eine Direktsuche ist hilfreich.

Dabei ist die Teilenummer der Ersatzteile in das Suchfeld des Ersatzteilhändlers einzugeben. Autobesitzer erhalten im Anschluss eine große Auswahl an geeigneten, passenden und vor allem sicheren Ersatzteilen offeriert, die sie im Internet bestellen können. Ist eine Teilenummer nicht bekannt, kann das Ersatzteil auch über den Fahrzeugtypen gefunden werden. Dazu geben Autohalter einfach in der Fahrzeugsuche Hersteller, Modellreihe oder Schüsselnummer ein. Dieser Code ist im Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung I) unter HSN- sowie TSN-Nummer zu finden. Über die Filterfunktion kann nun die Suche zusätzlich eingegrenzt werden. Das erleichtert die Suche nach dem korrekten Autoteil enorm.

Worauf ist bei neuen und gebrauchten Autoteilen im Internet zu bedenken?

Ganz gleich, ob ein Motor, Getriebe oder Kupplungssatz für Toyota, Hyundai, VW oder Skoda beschafft werden soll – günstige Ersatzteile lassen sich im Internet immer finden. Allerdings gibt es nicht nur Online-Shops, in denen Autobesitzer vertrauenswürdige Einkäufe tätigen können. Leider mischen sich hier auch einige Händler unter die seriösen Autoteileverkäufer, die gefälschte oder beschädigte Waren verkaufen. Diese können Autobesitzer, die kaum bis wenig Erfahrungen mit Ersatzteilen für Fahrzeuge haben, nur schwer von intakten Originalteilen unterscheiden.

In großen Fabriken im Fernen Osten fertigen schon seit vielen Jahren Unternehmen zu günstigen Preisen minderwertige Autoersatzteile an. Diese sehen den Originalteilen oftmals verblüffend ähnlich, können allerdings mit den Originalen nicht wirklich mithalten. Nicht nur die Qualität dieser Mangelware lässt zu wünschen übrig, auch in Sachen Sicherheit kann es zu Problemen kommen. Dabei sollte jedes Ersatzteil, das verbaut wird, die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten können. Doch wie erkennen Autokäufer, dass es sich beim Angebot um gebrauchte oder gefälschte Ersatzteile handelt?

Preis

Autoteile, die zu absoluten Billigpreisen angeboten werden, sind mit Vorsicht zu genießen. Weichen die Ersatzteilpreise stark von denen der Konkurrenz ab, sollten Interessierte besser die Finger vom Angebot lassen.

Anbieter

Online-Shops im deutschsprachigen Raum arbeiten im Regelfall mit etablierten Lieferanten zusammen. Diese Maßgabe können Käufer auf der Webseite direkt nachverfolgen und im Bedarfsfall Kontakt zum Seitenbetreiber aufnehmen und Fragen zu Autoteilen stellen. Das wird mit Händlern aus dem Ausland eher schwieriger. Nicht nur die mangelnde Kommunikation erschwert den Kauf – Autohalter können sich auch nicht sicher sein, wie gut die Autoersatzteile sind. Hinzu kommen lange Lieferzeiten, fehlende Rückgabemöglichkeiten und der Frust vor Ort, wenn das Teil nicht passt oder schlichtweg keine Qualität aufweist.

Gütesiegel

Die Verpackung lässt es meistens noch nicht erahnen, weil sie der Originalware zum Verwechseln ähnlich sieht. Gefälschte Herstellernamen sorgen im ersten Moment für Freude. Doch ein genauer Blick auf Verpackung und Ersatzteil können belegen, ob es sich um eine Kopie handelt. Daher ist unbedingt auf Gütesiegel oder Zertifikate zu achten. Fehlen diese, handelt es sich kaum um ein Ersatzteil, das eine sichere Weiterfahrt mit dem eigenen Auto ermöglicht.

Gibt es einen Unterschied zwischen Original- und Identteilen?

Besser ist es immer, in vertrauenswürdigen Autoteileshops zu Ersatzteilen zu greifen. Es stehen nicht nur qualitativ hochwertige Waren zur Verfügung, auch die Kommunikation verläuft reibungslos. Doch vor der Bestellung sollten sich Autobesitzer mit den verschiedenen Fahrzeugteilen auseinandersetzen. Neben Originalteilen vom Hersteller gibt es inzwischen auch Identteile, Nachbauteile und Umbauteile zu kaufen. Identteile stammen von Drittherstellern, die nicht von der gewünschten Automarke vertrieben werden. Sie stehen den Originalteilen in nichts nach, verfügen allerdings nicht über Markenlogos. Nachbauteile und Umbauteile sind ebenso adäquate Ersatzteile, die allerdings von Drittanbietern produziert werden.

Bei der Ersatzteilebeschaffung im Internet sollten Kunden zudem immer auf Legitimationsnachweise achten. Beim Kauf liegen den verschiedenen Bauteilen in der Regel Genehmigungen bei. Hierbei handelt es sich um Betriebserlaubnisse, Bauartgenehmigungen oder Teilegutachten. Wer sich unsicher ist, ob das Angebot wirklich den geltenden Richtlinien und Gesetzesbestimmungen entspricht, fragt in einer Werkstatt oder bei einem Sachverständigen nach.

Worauf ist noch bei der Ersatzteilbeschaffung im Internet zu achten?

Qualität hat immer ihren Preis. Zwar sind die Kosten der Ersatzteile im Internet oft günstiger als beim Fachhändler oder in der Werkstatt – dennoch sollte der Preis nicht kategorisch in den Fokus rücken. Es gibt eher einige wichtige Details zu beachten, die auch Gewährleistung und Garantie umfassen. Die Gewährleistung ist eine vom Gesetzgeber vorgeschriebene Richtlinie, die sich auf bis zu zwei Jahren ab Kaufdatum von Neuwaren erstreckt. Bei Gebrauchtwaren räumen Händler zwölf Monate Gewährleistung ein.

Eine Garantie ist hingegen etwas anderes: Sie entscheidet sich erheblich von der Gewährleistung. Die Garantie ist eher ein freiwilliges Angebot eines Herstellers und kann an gewisse Bedingungen geknüpft sein. Autohalter, die sich über diese Punkte im Klaren sind, können problemlos eine Ersatzteilbeschaffung im Internet vornehmen. Wer sich unsicher ist, lässt die Reparatur am besten in der Werkstatt vornehmen. Das kann von Vorteil sein: Kommt es nach der Reparatur zu Problemen, können Autobesitzer die Fachwerkstatt erneut anfahren und den Mängel beheben lassen.

Mit Kleinteilen wie Kennzeichenleuchten, Scheibenwischern, Antennen oder Radios können Laien jedoch nicht viel verkehrt machen. Der Umtausch erfolgt häufig reibungslos und sorgt für Zufriedenheit beim Kunden.