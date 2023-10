Fitness wie in Hollywood

Regelmäßige Bewegung hat einen wichtigen Einfluss auf das persönliche Wohlbefinden, aber auch auf Gewicht und Psyche. In Hollywood überlassen viele Stars nichts im Zufall. Ohne Disziplin und Ausdauer bleiben die Muskeln und die Traumfigur nur ein kurzer Traum.

Ob Mann oder Frau – die schlanke Taille von VIPS und Schauspielerinnen kommt nicht vom Nichtstun, so viel ist klar. Tatsächlich verbringen manche Stars aus Hollywood sehr viel Zeit im Fitnesscenter oder haben ohnehin ihren eigenen Bodytrainer. Mit den richtigen Klamotten macht es natürlich viel mehr Spaß. Die neue Khloé Kardashian Kollektion macht Furore und setzt auch Menschen wie du und ich optimal in Szene. Mit den richtigen Übungen kann man sich ideal in Form bringen.

Wer weniger Zeit investieren möchte, kann mit einem regelmäßigen Work-out von 25 Minuten 5 x in der Woche seinen Körper in Form bringen. Auch Stars setzen dabei auf 20 Wiederholungen. Viele starten mit fünf Minuten Cardio für das Warmup und trainieren dann einen Körperteil mit 15 Minuten. Den Abschluss bilden nochmals fünf Minuten Cardio für den Cool-down.

Treppen steigen für die Topfigur

Schöne Beine bekommt man nicht nur mit den Fitnessübungen der Sport-Gurus aus Hollywood. Eine sehr einfache, aber ebenso effektive Methode ist das Treppensteigen. Dabei verbrennt man rund xx Kalorien und belastet auch die Gelenke nicht. Zudem kostet dieses Training nichts – außer Überwindung. Der Lohn sind aber straffe und gut definierte Beine für die Ballsaison oder den nächsten Sommer und je Treppenstufe 0,11 Kalorien weniger.

Wichtig ist eine bequeme Sportkleidung wie attraktive, sportive Leggings - atmungsaktive und funktionelle Kleidungsstücke sind für den Sport perfekt. Sie sollte auch möglichst viel Bewegungsfreiheit erlauben. Nur so ist ein entspanntes Trainieren möglich, ob draußen in der Natur oder im heimischen Fitness-Keller.

Ernährung und Fitness – das perfekte Duo

Viele Stars unterstützen ihr tägliches Sportprogramm mit reduzierter Nahrungsaufnahme, damit die knackigen Leggings für den Work-Out passen. Wer beispielsweise mit Gewichten arbeiten, sollte mehr Kohlenhydrate zu sich nahmen und sie an ruhigeren Tagen oder Cardio-Einheiten reduzieren. Lebensmittel mit vielen Kohlenhydraten sind Getreide, Reis, Teigwaren, Brot sowie Obst und Hülsenfrüchte. 100 Gramm getrocknete Datteln enthalten 65 verwertbare Kohlenhydrate. Im Vergleich dazu 100 Gramm Cornflakes: 84 verwertbare Kohlenhydrate.

Weitere Fitnesstipps

Boxen ist ideal, denn es trainiert Agilität und Ausdauer. Man sollte sich jedoch einen Sparring-Partner suchen, anfangs auf jeden Fall mit einem Trainer arbeiten. So stellt man sicher, dass man die Schläge richtig ausführt und sich nicht im Eifer des Gefechts verletzt. Ein Boxsack ist auch ein gutes Trainingsgerät für das Boxtraining Zuhause. Für Einsteiger reicht aber auch das sogenannte Schattenboxen, um die Fitness ganz ohne Boxequipment zu verbessern.

Eine gute Körperspannung führt zu hoher Stabilität und Kontrolle. Ein konventionelles Gewichtstraining hilft dabei, die entsprechende Balance zu erhöhen. Der Klassiker: Liegestützen. Sie stärken den Rücken und die gesamte Armmuskulatur. Oftmals denkt man beim Training eher an die Brust- und Armmuskeln, sodass der Rücken vernachlässigt wird.

Fazit:

Es bringt nichts, eine Diät zu machen, die einen unkonzentriert und gereizt macht, nur damit das Abendkleid perfekt sitzt. Letztendlich sollte man alles – Bewegung, Ernährung und Entspannung – in einem ausgleichenden Ausmaß betreiben. Eine dieser wichtigen Säulen zu vernachlässigen, wirkt sich auf anderer Seite wieder aus. Das körperliche, aber auch das seelische Wohlbefinden gehen dabei Hand in Hand.