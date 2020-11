Fünf Internet-Tipps zum Gesundbleiben diesen Winter

Er bringt dabei nicht nur graue Landschaften, glatte Straßen und Eiseskälte mit sich. Sondern auch gleich einen ganzen Haufen Gesundheitsprobleme. Nicht nur die Erkältungssaison macht Menschen im Winter gehörig zu schaffen. Auch Herzprobleme oder Gelenkschmerzen machen sich in der dunklen Jahreszeit besonders gerne bemerkbar. Und viele Menschen sind anfällig für eine waschechte Winterdepression. Sie dürfen sich bis zum Frühjahr mit negativen Gefühlen und Antriebslosigkeit durchkämpfen. Grund genug, um frühzeitig etwas zu unternehmen. Das Internet kann dabei helfen, fit und gesund durch die kalte Jahreszeit zu kommen.

Workout-Videos

Joggen bei Minustemperaturen? Das ist auch vielen sportlichen Zeitgenossen zu viel des Guten. Eigentlich überwintern Freizeitsportler gerne im Fitnessstudio, aber dieses Jahr stehen die Chancen dafür eher schlecht. Also gilt es, daheim in die Funktionskleidung zu schlüpfen und ein wenig ins Schwitzen zu kommen. Wer nicht so recht weiß, wie er in den eigenen vier Wänden trainieren soll, findet im Internet genug Videos der einschlägigen Fitness-Gurus. Für Winterspeck gibt es dieses Jahr also keine Ausreden.