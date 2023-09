Gaming 2023 – die wichtigsten Spiele-Releases des Jahres

Zahlreiche Spiele-Neuheiten werden für 2023 bereits sehnlichst erwartet. Dazu zählen alle möglichen Arten von Genres wie beispielsweise Action Games oder die bei Erwachsenen so beliebten Shooter.

Aber auch in der Glücksspiel-Welt ergeben sich so einige Neuerungen, was die zahlreichen Echtgeldspieler in Österreich besonders freuen dürfte. Insbesondere die Vorteile der Online Casinos mit Bitcoin werden von den Gamern gerne genutzt.

Vor allem kann dort der Spielerschutz über die dezentral aufgestellte Blockchain besser gewahrt werden. Das ist für lizenzierte Glücksspielanbieter besonders wichtig, um die in Österreich so begehrte Lizenz zum Anbieten von Echtgeldspielen behalten zu können. Welche Blockbuster im Bereich Gaming dieses Jahr die Spieler begeistern, soll in diesem Artikel erläutert werden.

Das sollte man beachten, bevor man zum Spielen in Kryptos investiert

Dass man durch die Bezahlung in Kryptowährungen nicht nur anonym in einer Online Spielothek teilnehmen kann, sondern als Spieler noch viele weitere Vorzüge genießt, geht aus diesem aktuellen Bericht einleuchtend hervor. Demnach punkten die vollständig digital handelbaren Token auch rasante Transaktionsgeschwindigkeiten binnen weniger Minuten, was sich bei allen ausländischen Zahlungen als klarer Vorteil darstellt.

Allerdings sind die aktuell beliebten Coins überaus volatil, weshalb das Abschätzen des Gegenwerts einer Zahlung in der Landeswährung nicht immer ganz einfach ist. Die täglich schwankenden Krypto-Kurse können jedoch für einen zusätzlichen Nervenkitzel sorgen und die Spannung am Spiel erhöhen.

Die besten Videogames 2023 mit Token & NFTs – Diese Play to Earn Games punkten

Immer mehr Gamer nutzen im Play to Earn Spielkonzept die einfache Möglichkeit des Geldverdienens durch den Handel mit seltenen In-Game-Items. Das geschieht bei Videospielen über eine bestimmte Blockchain Technologie, wie man sie auch vom Kryptohandel her kennt. Axie Infinity ist ein gutes Beispiel für ein 2023 überaus beliebtes Kryptogame, das sogar einen eigenen Marktplatz zum Handeln der verschiedenen Gegenstände bereitstellt. Jedes Axie, das man mit fortschreitendem Spielfortschritt immer weiter aufleveln lassen kann, stellt einen eigenen NFT dar.

Dieser gewinnt durch häufiges Spielen immer mehr an Wert, den der Spieler sozusagen durch ständiges Spielen verdient. Je mehr ein Spieler kämpft und auch, wenn er seinem Axie exklusive Ausrüstungsgegenstände wie Waffen oder Werkzeuge anlegt, beeinflussen diese Items zusätzlich den Wert eines Axies. Das aber wohl teuerste je gehandelte Ingame Item, das in einem Play to Earn Game je bezahlt worden ist, stammt aus dem beliebten Videospiel Crypto Kitties. Dort hat jedes der virtuellen Kätzchen einen eigenen Wert, der sich anhand der Seltenheit im Spiel errechnet. Bezahlt wird ebenfalls in Bitcoin über die Blockchain.

Den aktuellen Kurswert seiner digitalen Haustiere kann man ähnlich wie in einem Börsen-Chart leicht ablesen. Das bislang teuerste Crypto Kätzchen wurde zu einem realen Preis von etwa 280.000 € verkauft. Derartig hohe Summen sind beim NFT-Handel aber keine Seltenheit.

Die besten Konsolenspiele 2023 gibt es auch für den PC

Für Konsolenspieler hält die Liste der Videospiel-Releases 2023 in jedem Fall viele Kult-Klassiker bereit, auf die sich Gamer schon lange freuen. Hier finden interessierte Spieler eine detaillierte Liste der Konsolenspiele aus 2023, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Sowohl Marvel als auch Disney warten mit Action-Knallern auf, aber auch für alle Fans von Resident Evil und diejenigen, die es erst noch werden wollen, bringen die verschiedenen Konsolenhersteller dieses Jahr eine vierte Version auf den Markt. Viele Konsolenspiele werden simultan für PC oder als Handy App herausgegeben, sodass sich Gamer plattformunabhängig im Online-Spiel verbinden können.

Bei Nintendo, auf der Playstation oder beim Zocken mit der Xbox wird dabei ein zusätzlicher Online-Zugang benötigt, welcher eine jährliche Abo-Gebühr erfordert. PC-Spieler sind 2023 also ganz klar im Vorteil und können sich während des Spielens noch über kostenfrei nutzbare Kommunikations-Apps wie beispielsweise Discord auch verbal einfach zusammenschalten.

Das sind die besten PC-Games aus 2023

EA Sports hat 2023 eine ganz neue Version der beliebten FIFA Spielserie am Start. Wer sich nicht nur für Sportspiele interessiert, sondern auch die Nachrichten verfolgt, wird die Berichterstattung von Anfang des Jahres um den neuen Namen der beliebten Sportspiel-Serie von EA Sports sicher mitbekommen haben.

Von EA Sports FC 24 dürfen wir eine gewohnt beeindruckende Grafik erwarten. Pünktlich zum Release Ende September war die FC 24 Ultimate Edition vorbestellbar. EA Sports hatte sich dafür als Marketing Überraschung auch einen Early Access überlegt, welche echte FIFA Fans, die das neue Spiel als Erstes spielen wollen, natürlich besonders begeistert.

Diablo 4 füllt das verregnete Sommerloch im Rekordsommer 2023

Wer sich den endlich einmal wieder typisch deutschen Sommer mit einem absoluten Game-Klassiker vertreiben wollte, konnte 2023 den vierten Streich der Blizzard Game Entwickler kaufen. Der begehrte Action-Rollenspiel-Hit Diablo 4 erschien am 6. 6. 2023 und hatte bereits in den ersten Tagen nach dem so sehr herbeigesehnten Release eine Summe von 666 Mio. Dollar eingebracht.

Blizzard bezeichnet die hohen Verkaufszahlen des Hack and Slay Games als bislang einzigartig in der gesamten Geschichte des amerikanischen Entwicklerstudios aus dem Silicon Valley. Diablo 4 kann aber nicht nur auf dem PC gespielt werden, pünktlich zum Release gab es auch für alle aktuellen Gaming Konsolen eine spielbare Version.

Neues auch von GTA 5: Das Sommer-Update macht Lust auf mehr

Das Open World Game Grand Theft Auto V wird voraussichtlich erst Ende 2024 oder sogar im Frühjahr 2025 mit GTA VI endlich eine neue Version herausbringen. Um die Wartezeit bis zum Release des lange schon in der Entwicklung befindlichen Games überbrücken zu können, bieten die Game-Developer von Rockstar Games aber bereits mit ihrem GTA V Sommer Update spannende Einblicke in mögliche Neuerungen.

Im September 2023 waren rund 90 Kurzfilme aus dem für 2025 geplanten GTA VI geleakt, wodurch seither diverse Handlungsorte oder auch die neuen Charaktere bereits lange vor dem Release bekannt geworden sind. PC- und Konsolen-Gamer auf der ganzen Welt freuen sich umso mehr auf den neuen GTA-Hit.

Sportspiele in Österreich ganz weit vorn auf der Beliebtheitsskala

Wer sich nicht nur spielerisch auf der Konsole, am PC oder über den Handybildschirm mit Sport auseinandersetzen möchte, findet hier bei uns viele aktuelle Themen. Zu den besten Game Releases des Jahres zählen beispielsweise das Wirtschaftssimulationsspiel Football Manager von Sports Interactive, das bereits seit 2004 für unendliche Spielstunden sorgt.

Pünktlich zur diesjährigen Tour de France hat sich das gleichnamige Sportspiel wie ein Kassenschlager in den Verkaufslisten Österreichs präsentiert und auch Tennis Manager mit Release im Mai begeistert eine große Vielzahl an sportbegeisterten Gamern. Auf dem PC überzeugt Toasterball mit seinem Multiplayer Modus, vor allem auf Steam findet das angesagte Sportspiel eine hohe Akzeptanz in der Gaming-Community.