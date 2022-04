Gartendesign/Gartenarchitektur – Das sind die Trends 2022

Was gibt es in einem heißen Sommer Schöneres als den Rückzug in den eigenen Garten?

Ein beschauliches Stückchen Grün im perfekt designten Look, die Trends zeigen hier eine klare Richtung. Die Zeiten der einfach eingezäunten Wiese sind vorüber, stattdessen sind individuelle und perfekt geplante Gärten modern. Dabei wird vermehrt auf die Gartengestaltung durch einen Experten gesetzt, denn für Laien ist eine langfristig angelegte Anlage oft nicht umsetzbar. Die Investition lohnt sich, denn die Ergebnisse sind fast immer verblüffend.



Hochwertige Baumbestände – der Bonsai ist im Trend



Bonsaibäumchen kennen viele Menschen nur als kleine Winzlinge in Topfkultur. Doch der Bonsai hat mehr zu bieten, allein schon durch seine große Artenvielfalt. Die Tradition der luxuriösen Baumkultur stammt aus Japan, dort nimmt die Bonsaikultivierung einen erheblichen Stellenwert ein. Sie werden gehegt und gepflegt, denn mit wachsendem Alter gewinnen Bonsais erheblich an Wert.



Auch im heimischen Garten ist der besondere Baum zu einem Stück Tradition geworden. Der eindrucksvolle Anblick macht es möglich, einzigartige und hochwertige Gartenlandschaften zu schaffen, die sich von allen anderen Grundstücken unterscheiden. Kultiviert nach alter asiatischer Tradition wachsen sie in hiesigen Gefilden, sortenabhängig, bis zu 12 Meter hoch. Die höheren Exemplare ab 2 Meter nennt man hierzulande Gartenbonsai. Durch besondere Schnitttechniken ist es möglich, dem Bonsai seine ganz eigene Form zu geben und damit auch den Garten entscheidend zu prägen.



Hochwertige Baumkulturen haben ihren Vorzug aber nicht ausschließlich in ihrer Optik, sie dienen auch der Wertsteigerung von Immobilien. Je nach Dauer der Kultivierung kann ein Bonsai einen Wert von mehr als einer halben Million Euro erreichen und damit erheblichen Zuwachs für das eigene Vermögen darstellen.



Japanische Gärten – moderner Trend für ein luxuriöses Design



Der traditionelle japanische Garten ist ein Schmuckstück und wird auch in Österreich immer beliebter. Es ist nicht nur seine verwunschene und dennoch geradlinige Struktur, sondern insbesondere auch sein ruhendes Ambiente, was diesen Gartentyp so beliebt macht. Ein Grundstück, um einfach nur zu entspannen, glücklich zu sein und den Genuss der freien Natur zu erleben.



Dank der in Österreich prägnanten modernen Immobilienstruktur passt der japanische Garten hervorragend ins Gesamtbild und eignet sich mit seinem zeitlosen Design für die Schaffung eines Werts über Generationen.



Trotz der klar erkennbaren und typischen Strukturen, bietet der Japanische Garten sehr viel Gestaltungsspielraum und spielgelt eher den modernen Design Garten oder Designer Garten wieder. Vom einfachen Teegarten bis zum minimalistisch gehaltenen Zengarten sind moderne Gartenarchitekten in der Lage, beinahe jedes Grundstück in einen Traum Japans zu verwandeln.



Die Liebe zum Wasserspiel – Teichgärten und ihr besonderes Ambiente



Der Teichgarten ist eine Unterart des beliebten japanischen Garten, sein Hauptfokus liegt auf der Schaffung einer beeindruckenden Wasserlandschaft. Verwunschene Brückenbögen, kleine Inseln, Teiche und atemberaubende Wasserfälle machen dieses Schmuckstück so beliebt. Dieser Gartentyp gilt als wahres Luxusmodell und passt besonders gut zu großen Grundstücken mit einem mondänen und eleganten Hausstil.



Die verschiedenen Teichanlagen können mit spannenden Zuchtfischen bestückt werden, sodass sich Flora und Fauna auf dem Grundstück zu Hause fühlen. Das Ambiente eines Wassergartens ist ganz besonders beeindruckend, denn hier sind es Ruhe, Behaglichkeit und paradiesische Idylle, die zum Relaxen einladen. Schon vor Christi Geburt galt der Teichgarten als eines der wichtigsten Statussymbole der mächtigsten Menschen der Länder.



Der familienfreundliche Garten mit Stil – für 2022 ein Genuss



Ein Garten ist nicht nur ein Schmuckstück, sondern auch eine Erweiterung des Lebensraums. Welchen erheblichen Effekt das eigene Stück Natur haben kann, zeigt sich auch in der Medizin. Die Bewirtschaftung des eigenen Grundstücks macht Menschen glücklich, gibt ihnen eine Aufgabe in ihrem Leben, bereichert das eigene Dasein.



Die Ansprüche an ein modernes Gartengrundstück fallen bei Familien anders aus als bei Einzelpersonen. Kinderschutz ist hier ein wichtiges Stichwort, doch auch Beschäftigungsmöglichkeiten, die Einrichtung nachhaltiger Elemente und das Design spielen eine Rolle. Für Familien mit größeren Kindern ist ein Poolgarten ein oft gehegter Wunsch, denn das eigene Schwimmbad direkt am Haus genießen zu können, ist ein Stück Luxus fürs Gemüt.



Zahlreiche moderne Techniken ermöglichen heute die angepasste Umsetzung vielfältiger Wünsche und Bedürfnisse, sodass der Pool in den meisten Gärten ein realisierbarer Traum ist. Die exklusivste Variante bei einem modernen Swimmingpool oder Luxus Pool, ist der Glaspool mit Hubboden. Diese Form bietet nicht nur Kinderschutz und stärkt die Öko Bilanz, weil der Poolboden gleichzeitig die Abdeckung des Polls darstellt. Heizen und Kühlen und Kindersicherung ist bei dieser neuen Technik die modernste Form eines exklusiven Swimmingpools. Dank dieser und auch anderer Sicherheitsvorkehrungen kann die Installation auch dann erfolgen, wenn die Kinder noch klein sind. Elektronische Sicherheitsmaßnahmen decken den Pool ab, sodass die Kinder im Garten spielen können, auch wenn die Eltern gerade im Haus sind. Dank dieser innovativen Designmöglichkeiten passt der Poolgarten 2022 besser denn je zum Trend des modernen Zuhauses.



Der Wellnessgarten – das Spa fürs eigene Zuhause



Wellness kommt im Alltag oft viel zu kurz, doch der eigene Garten bietet die Möglichkeit, auch diese Form von Luxus zu integrieren. Ganz besonders im Fokus steht dabei der klassische Whirlpool, der in verschiedenen Formen gestaltet werden kann. Ob in den Boden eingelassen oder als platzierbares Becken, das sprudelnde Paradies eröffnet eine ganz neue Form von Erholung.



Passend dazu gibt es weiterhin die Möglichkeit, eine Saunalandschaft zu gestalten und dabei auf elegante Stilelemente zu setzen. Ob hölzerne Behaglichkeit nach dem Vorbild Schwedens oder traditioneller japanischer Look, den Wünschen sind keine Grenzen gesetzt.



Wellnessgärten passen sich dem Ambiente ideal an, sie können mit kleinen und beschaulichen Häusern, aber auch mit extravaganten Villen kombiniert werden. Denkbar ist auch die Schaffung eines kleinen Erholungsbereichs mit Sauna und Whirlpool und die zusätzliche Anlage einer weiten Gartenanlage.



Gartenarchitekt vs. Do-it-yourself – der Fachmann hat Trendpotenzial



Obwohl Gartenarbeiten zu den spannendsten Möglichkeiten der Alltagsgestaltung gehören, geht der Trend klar zum Gartenprofi, der sich um Planung, Ausgestaltung und Design des Gartens kümmert. Die Investitionsbereitschaft auf diesem Segment ist gestiegen, denn die Ergebnisse lohnen sich auf vielerlei Weise.



Ein Gartenarchitekt, kann mit fundierter Planung, den Garten nicht nur explizit nach den Wünschen des Besitzers anlegen, sondern dabei auch die Vorgaben der Natur berücksichtigen. Jedes Grundstück hat individuelle Eigenschaften aufzuweisen, angefangen bei der Bodenbeschaffenheit bis hin zum Lichteinfall. All diese Faktoren müssen bei der Entstehung eines natürlichen Paradieses berücksichtigt werden.

Bodenstrukturen lassen sich durch Fachpersonal anpassen, die Wahl hochwertiger Pflanzen und Bäume muss aber auch anhand des täglichen Lichtbedarfs getroffen werden. Ein Gartenarchitekt besitzt die nötige Expertise, den Lebensraum für die Natur nicht zu zerstören und alle Designelemente direkt zu einem harmonischen Gesamtbild zu integrieren. Dabei gilt stets das Motto: Natur nicht zerstören, sondern mit ihr in symbiotische Verbindung treten, um eine Erweiterung herbeizuführen.