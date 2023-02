Gefährliches Quartett der Volkskrankheiten

In der modernen Welt gibt es immer mehr Menschen, die unter Übergewicht leiden. Mit der Zeit, wenn das Übergewicht nicht behandelt oder immer mehr wird, kommen weitere Symptome hinzu.

Viele Übergewichtige leiden unter Diabetes oder Prä-Diabetes. Hinzu kommen Fettstoffwechselstörungen und zu hoher Blutdruck. Zusammengenommen handelt es sich bei diesen vier Symptomen um das metabolische Syndrom. Von einem Syndrom ist immer dann die Rede, wenn verschiedene Symptome, also Krankheitszeichen, gemeinsam auftreten. Insbesondere wenn der Symptomverbund häufiger vorkommt.

Die Ursachen für diesen gefährlichen Symptom-Mix

Wesentlicher Grund für die Entstehung des metabolischen Syndroms ist die eigene Lebensweise. Immer mehr Menschen haben einen ungesunden Lebensstil und schlechte Ernährungsgewohnheiten. Das führt zu Übergewicht, einem der Hauptverursacher des metabolischen Syndroms. Oft kommen noch weitere Auslöser dazu, wie fett- und cholesterinreiche Ernährung, viel zu wenig Bewegung, zu viel Alkohol, zu viel Salz, viel Stress über einen längeren Zeitraum und Rauchen. Aber auch Erkrankungen können das metabolische Syndrom zur Folge haben, wie Leber- oder Nierenerkrankungen, schlecht oder unbehandelte Schilddrüsenunterfunktion, Diabetes, und auch bestimmte Medikamente, wie Kortikosteroide, Betablocker, Neuroleptika, Diuretika oder Antidepressiva. Oft spielt dabei auch eine gewisse familiäre Vorbelastung eine Rolle.

Was hilft gegen das gefährliche Quartett?

© Pixabay, pasja1000 (CC0 Public Domain) Abbildung 2: Nordic Walking, ein Spaziergang oder einfach eine Runde gehen auf dem Laufband hilft gegen das gefährliche Quartett anzukämpfen. ×

Den meisten Menschen fällt es schwer, ihre Lebensgewohnheiten zu verändern. Alleine ist das besonders schwer. Betroffene sollten sich auf jeden Fall Hilfe holen, beispielsweise zu einer Ernährungsberatung gehen, Sportgruppen besuchen, Raucherentwöhnungsprogramme mitmachen. Oft übernehmen die Krankenkassen dafür die Kosten. Erster Ansprechpartner sollte immer der Hausarzt sein.

Körperliche Aktivität gegen das metabolische Syndrom

Bewegung hilft den Blutzucker zu senken, die Insulinempfindlichkeit zu erhöhen. Sie trainiert das Herz-Kreislauf-System und wirkt sich positiv auf hohen Blutdruck und Durchblutungsstörungen aus. Zudem hilft Bewegung das Körpergewicht zu reduzieren. Damit der positive Einfluss sich bemerkbar macht, sind mindestens fünfmal die Woche 30 Minuten Bewegung notwendig. Das geht auch ganz bequem zu Hause, beispielsweise auf einem Heimtrainer oder auf einem Laufband. Das Laufband eignet sich nicht nur zum Joggen, sondern ist auch zum Gehen geeignet. Damit lassen sich nebenbei, beispielsweise auch beim Fernsehen, die von der WHO empfohlenen 10.000 Schritte täglich gehen. Neben dem täglichen Gehen eignen sich auch andere Ausdauersportarten dazu, das Herz-Kreislauf-System zu aktivieren. Auch Gartenarbeit, Nordic Walking, Wandern, Schwimmen oder Radfahren haben positive Effekte.

Die Ernährung umstellen

An den Ernährungsgewohnheiten etwas zu verändern ist besonders schwer. Doch kalorienbewusste, fettarme und cholesterinarme Ernährung muss nicht das Ende vom Genuss bedeuten. Sie ist jedoch notwendig, um gegen das gefährliche Quartett anzukämpfen.

Kalorienbewusste Ernährung

© getty images Abbildung 3: Mit frischem Salat und Tomaten wird aus einem Burger mit Fritten noch lange kein gesundes Mahl. ×

Damit der Körper langfristig Übergewicht abbauen kann, ist ein Energiedefizit notwendig. Nimmt der Körper weniger Energie auf, als er braucht, versorgt er sich aus den Fettreserven mit der notwendigen Energie und baut so Übergewicht mit der Zeit ab. Wer unter dem metabolischen Syndrom leidet, muss dringend abnehmen. Dabei hilft eine kalorienbewusste Ernährung. Eine gesunde und sehr ausgewogene Ernährung ist beispielsweise die Mittelmeerkost. Dabei gibt es viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe aus Obst, Gemüse und Salat sowie gesunde Fette aus Fisch und Olivenöl.

Fettarme Ernährung

Beim metabolischen Syndrom ist es sehr wichtig, den Fettkonsum einzuschränken. Fett führt dem Körper viel Energie zu, die er meistens gar nicht braucht. Insbesondere in Wurstwaren, fetten Käsesorten, Schmalz und Sahne sind viele ungesunde Fette enthalten. Aber auch Fertigprodukte, Cremetorten, Blätterteig- oder Schmalzgebäck und Pralinen sind sehr fettreich.

Das gilt auch für die Zubereitung. Sie sollte so fettarm wie möglich erfolgen, beispielsweise das Essen dünsten, in der Mikrowelle oder im Römertopf zubereiten oder beschichtete Töpfe und Pfannen verwenden.

Wenn Fette industriell gehärtet werden, wie das bei vielen Pflanzenfetten der Fall ist, können schädliche Stoffe entstehen. Die sogenannten Transfette erhöhen das schlechte Cholesterin (LDL-Cholesterin) im Blut. Daher ist es sinnvoll diese Fette zu meiden, beispielsweise keine frittierten Speisen mehr zu essen, auf Margarine, Chips, Schokolade, Kuchen oder Kekse zu verzichten.

Cholesterinarme Ernährung

Ist der LDL-Cholesterinwert erhöht, sollten die Betroffenen auch auf das Cholesterin in der Ernährung achten. Vor allem tierische Produkte enthalten sehr viel Cholesterin. 100 Gramm Schweineleber hat beispielsweise 354 Milligramm Cholesterin, während 100 Gramm Geflügel nur etwa 60 bis 90 Gramm enthält.

Die gesättigten Fette sind die Hauptverursacher von zu hohen LDL-Cholesterinwerten. Ungesättigte Fettsäuren hingegen helfen, den Cholesterinspiegel wieder zu senken. Pflanzenöle enthalten mehr ungesättigte Fettsäuren als tierische Fette. Aber auch mit Pflanzenfetten ist ein sparsamer Umgang ratsam. Denn Fett hat – egal welcher Art es ist – eine hohe Energiedichte, das heißt, es hat sehr viele Kalorien pro Gramm. Zum Vergleich: Ein Gramm Eiweiß oder ein Gramm Kohlenhydrate enthält 4 Kalorien, während ein Gramm Fett 9 Kalorien hat.

Hier kann die Ernährungsberatung eine wertvolle Hilfe sein. Dort bekommen Betroffene nicht nur viele gute Ratschläge, worauf sie bei ihrer Ernährung achten sollten, sondern auch viele leckere Rezepte, die sich mit wenig Fett und dennoch schmackhaft zubereiten lassen.

Fazit

Um gegen das metabolische Syndrom anzukämpfen, ist oft viel Geduld notwendig, die Erfolge stellen sich eher langsam ein, weil der Stoffwechsel sich erst wieder umstellen und der Körper sich an die neuen, gesungen Lebens- und Essgewohnheiten gewöhnen muss. Die Ziele sollten dabei erreichbar sein, damit nicht auf halber Strecke die Motivation abhandenkommt. Viele Menschen neigen dazu, sehr schnell das Handtuch zu werfen, wenn sie ihre eigenen Vorgaben nicht erreichen. Doch Rückschläge sollten nicht dazu führen, das gesamte Projekt aufzugeben, „weil ja alles eh keinen Sinn hat“. Für die Gesundheit und ein langes Leben ist es wichtig, am Ball bleiben und nach einem Rückschlag immer wieder aufzustehen. Wichtig ist, das Gewicht, die Blutwerte und den Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren und wieder in einen normalen Bereich zu kommen und dort auch zu bleiben.