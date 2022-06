Das Internet hält für nahezu jede Suchanfrage eine passende Antwort bereit. Oftmals lohnt es sich, eine Suchmaschine zu bedienen, um für sein Anliegen schnell eine Hilfestellung zu erhalten.

Vor allem dann, wenn ein Angebot eingeholt werden soll, hilft ein Vergleich der Anbieter, um bares Geld zu sparen und sich gegebenenfalls einen Bonus sichern zu können.

In der heutigen Zeit haben wir zahlreiche Verträge, die oftmals unnötig lange laufen, obwohl sie viel zu teuer sind. Das beste Beispiel? Der Handyvertrag! Im Regelfall läuft ein Vertragsverhältnis mit einem Anbieter über 24 Monate. Wird der Vertrag nicht gekündigt, verlängert es sich automatisch. Dabei könnte bares Geld gespart werden, da sich die Verträge immer wieder verändern und günstiger werden. Auch bei Strom, Gas oder dem Bankkonto lohnt sich oftmals ein Vergleich, um sich einen Bonus sichern zu können, wodurch dann wiederum bares Geld gespart wird.

Wie am besten ein Vergleich durchgeführt wird und in welchen Sparten sich dies besonders lohnt, wollen wir nun aufzeigen.

Vergleichsportale nutzen, um sich einen Überblick zu verschaffen

Sucht man auf einem Portal wie Google nach einem Anbietervergleich, gibt es zahlreiche Anlaufstellen zu finden. Hier gilt es jedoch Vorsicht zu wahren, da viele Vergleichsportale anhand von Provisionen auflisten. Ein seriöser Vergleich kann beispielsweise auf redaktionstest.net durchgeführt werden. Hier werden die besten Anbieter inklusive ihrer Angebote für den Kunden aufgelistet, sodass man auf einen Blick die besten Preise herausfiltern kann.

Generell sollte man sich Angebote immer über ein Vergleichsportal ansehen. Nicht selten lassen sich hier deutlich attraktivere Konditionen vorfinden, als bei einem Anbieter selbst. Bestes Beispiel? Das Bankkonto! Hier lassen sich für den Abschluss eines neuen Kontos zahlreiche Bonusangebote finden. Oftmals wird bei einem Wechsel des Girokontos ein geldwerter Bonus angeboten, ohne dass man auf schlechtere Konditionen setzen muss.

Ein Vergleich und Wechsel kann sich auszahlen

Wie bereits erwähnt, besitzen wir zahlreiche Verträge und verlieren diese oftmals aus den Augen. Durch einen Vergleich und anschließenden Wechsel kann bares Geld gespart werden, da viele Anbieter ihre Preise senken. Zudem gibt es bei vielen Neuabschlüssen auch einen Neukundenbonus, der das Angebot noch einmal aufwertet. Sowohl günstigere Preise als auch elektronische Waren sind die beliebtesten Bonusaktionen.

Nachdem wir aufgelistet haben, dass ein Vergleichsportal bei der Suche enorm weiterhelfen kann, wollen wir nun einen Blick auf die einzelnen Bereiche werfen, in denen durch einen Wechsel gespart werden kann.

© https://unsplash.com/photos/0w-uTa0Xz7w ×

Strom und Gas: Bestehende Verträge oftmals attraktiver

Beginnen wir mit einer Ausnahme. Bei Strom und Gas zeigte sich in den letzten Monaten, dass bestehende Verträge oftmals attraktiver sind, als Neuverträge. Dies liegt vor allem daran, dass es durch den Ukraine-Konflikt derzeit zu Engpässen kommen kann und die Preise somit ansteigen.

Bevor also ein Strom- oder Gasanbieter Wechsel ansteht, sollte man sich unbedingt die Preise der bestehenden Kontrakte ansehen.

Neues Smartphone? Kein Problem!

Handyverträge sind ein Thema für sich. Viele Menschen bestellen mit ihrem Vertrag gleichzeitig ein neues Smartphone. Ausgelegt sind die Verträge dann zumeist auf 24 Monate. Nachdem diese Mindestvertragslaufzeit abgelaufen ist, besteht die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen, um einen neuen Kontrakt abschließen zu können. Hierbei kann dann entweder nach einem günstigeren Preis oder nach einem nagelneuen Smartphone Ausschau gehalten werden.

Auch DSL-Angebote bringen viele Bonusangebote mit sich

Ähnlich wie bei einem Mobilfunkvertrag, verhält sich auch der DSL-Vertrag. Nach 24 Monaten steht es dem Kunden frei, den Vertrag zu kündigen, um sich neu orientieren zu können. Bei einem Wechsel des Vertrages oder Anbieter, lohnt sich ein Vergleich zu 100%.

Nicht nur günstigere Preise, sondern auch zahlreiche Bonusangebote stehen oftmals bereit. So kann als Bonus beispielsweise ein Staubsaugerroboter, eine nagelneue Fritz-Box oder sogar eine Drohne ausgewählt werden. Der Phantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt, sodass es viele weitere Angebote gibt, die zu einem tollen Geschenk führen.

Kredite, Versicherungen oder Bankkonten checken

Sicherlich ist es dem ein oder anderen schon einmal passiert, dass eine Autopanne plötzlich totales Chaos verursacht. Wenn schnell Geld für eine anstehende Reparatur benötigt wird, greift man gerne einmal überhastet zu einem Kredit. Nicht selten wird dieser von der Hausbank zu völlig überzogenen Zinsen angeboten, sodass man viel zu viel Geld zurückzahlt. Online lassen sich viele Anbieter finden, die deutlich bessere Konditionen anbieten – oftmals befindet sich hierunter auch die eigene Hausbank.

Auch bei einer Versicherung kann bares Geld gespart werden. Wer jährlich einen Vergleich durchführt, kann sich seinen Versicherungsschutz sichern und dabei deutlich günstiger wegkommen.

Bei einem Wechsel des Bankkontos denkt man automatisch an viel Stress, da alle Anbieter informiert werden müssen, dass eine neue Bankverbindung vorliegt. Dies ist jedoch gar nicht mehr so, da die neue Bank oftmals alle Abbuchungen kontrolliert und die entsprechenden Anbieter über den Wechsel informiert. Auch aufgrund der Neukundenbonusangebote lohnt sich ein Vergleich und Wechsel. Nicht selten wird bares Geld bei einem Wechsel auf das Bankkonto gezahlt.

Unser Fazit zum Vergleichen und Wechseln

Unschwer zu erkennen ist, dass sich ein Vergleich und Wechsel in vielen Sparten durchaus lohnen kann. Vor allem dann, wenn alte Verträge total überteuert sind, lohnt sich der Wechsel in einen neuen Vertrag oder zu einem anderen Anbieter.

Wer einmal in den Genuss der Bonusangebote und preiswerteren Konditionen gekommen ist, wird sicherlich daran festhalten, um bares Geld sparen zu können. Der jährliche Vergleich ist übrigens zumeist in wenigen Minuten erledigt, da viele Anbieter den Wechsel kostenfrei übernehmen und man sich selbst nur um den Abschluss kümmern muss.