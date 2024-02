Gerichtlicher Vergleich

Die A. Digital Errichtungs- und Beteiligungs GmbH verpflichtet sich gegenüber der Puls 4 TV GmbH & Co KG, es zu unterlassen, Programminhalte der Puls 4 TV GmbH & Co KG oder deren Bestandteile, insbesondere Teile der Berichterstattung zur Bundespräsidentenwahl 2022, ohne Zustimmung der Puls 4 TV GmbH & Co KG zu vervielfältigen und/oder auf dem von ihr betriebenen Programm „oe24.TV“ zu senden und/oder im Rahmen des auf der Webseite www.oe24.tv oder www.oe24.at/video betriebenen Abrufdienstes („oe24.TV“) zum Abruf bereitzustellen.

Handelsgericht Wien, 18. Jänner 2024