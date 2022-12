Wer zum ersten Mal vor einer Geschäftsreise steht, sollte vor dem Ablauf einige Dinge beherzigen. So gelingt die Geschäftsreise leichter und wird zum Erfolg.

Geschäftsreisen sind so einfach wie nie

Waren Geschäftsreisen früher aufwendig zu organisieren, haben sich, der Digitalisierung sei Dank, die Abläufe dafür erheblich vereinfacht. Die mit wenigen Klicks ermöglichte Buchung und Verwaltung sowie die Integration sämtlicher Vorgänge in eine einheitliche Plattform haben in eine neue Ära der Geschäftsreisen geführt. Für Unternehmer ist die Organisation von Geschäftsreisen nun spielend leicht, und auch Arbeitnehmer profitieren davon.

Unsere Tipps für Arbeitnehmer, die zum ersten Mal vor einer Geschäftsreise stehen, sind die folgenden:

Vorsicht Schlange

Es gab mit dem 11. September und der Coronapandemie zwei einschneidende Ereignisse, die dazu geführt haben, dass die Sicherheitsbestimmungen an den Flughäfen massiv verstärkt wurden. Geschäftsreisende sollten dies beachten und mehr Zeit einkalkulieren, da die Abfertigung an den Schlangen länger dauern könnte, als dies vorher der Fall gewesen war. Dass man seinen Koffer nicht mehr unbeaufsichtigt stehen lassen darf, sollte inzwischen bekannt sein.

Besonders unerfahrene Reisende wie Familien ziehen die Prozedur bei der Anmeldung am Flughafen in die Länge. Nicht nur die Länge der Schlange ist deshalb entscheidend, sondern auch die Art der Reisenden. Im Idealfall befinden sich viele Geschäftsreisende in der Schlange. Diese bringen den Abläufen eine gewisse Routine entgegen, sodass jeder Handgriff sitzt.

Prinzip der kurzen Wege

Der Pendelverkehr zwischen Flughafen und Hotel und den Räumlichkeiten, in denen die Meetings stattfinden, sollte möglichst kurz sein. Dies spart Zeit und führt weniger in die Verlegenheit, sich während der „beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit“, wie die Geschäftsreise in der nüchternen Behördensprache bezeichnet wird, auf das Nahverkehrssystem im anderen Land einzustellen.

Wer die Buchung des Flugzeugs beeinflussen kann, sollte eine Route mit möglichst wenigen Zwischenstopps wählen, was die Flugzeit erheblich kürzen wird. Im Idealfall fliegt der Flieger direkt vom Startflughafen zum Zielflughafen.

Die richtige Kleidung

Kleider machen Leute und bei Geschäftsreisen ist der persönliche Eindruck entscheidend. Wer sich nicht darauf verlassen möchte, dass das Hotelzimmer mit einem Bügeleisen ausgestattet ist, kann zu knitterfreier Kleidung greifen. Ein anderer Aspekt ist die Trennung zwischen Freizeit und Arbeit, die sich auch in der Kleidung ausdrücken sollte. Bei Geschäftsreisen, in denen es stark auf Beziehungspflege ankommt, ist ein Rahmenprogramm mit Freizeitcharakter üblich, sodass die Kleidung bei diesen Aktivitäten legerer sein kann.

Sitten und Gebräuche im Gastland

Andere Länder, andere Sitten, das erkannten bereits unsere Vorfahren. Die Globalisierung hat zu erheblichen Anpassungen geführt, doch noch immer gibt es kulturelle Unterschiede. Wer bei der Beziehungspflege einen guten Eindruck machen möchte, sollte deshalb die im Gastland geltende Etikette studieren und sich möglichst eng an diese halten.

Zu beachten ist, dass es im Ausland beim Geschäftskontakt tendenziell stärker auf die Beziehungsebene ankommt als in Österreich, wo sich traditionell stärker auf die Sachebene konzentriert wird. Für gute Geschäfts muss das Eis erst schmelzen. Dazu trägt jeder durch sein Verhalten bei, der an einer Geschäftsreise teilnimmt.

Dokumentation der Ausgaben

Geschäftsreisen zahlt der Arbeitgeber und manchmal auch darüber hinaus. Dies gilt auch deshalb, weil private und geschäftliche Einkäufe nicht immer klar voneinander zu trennen sind. In den Reiserichtlinien, über die jedes Unternehmen für den Ablauf der Geschäftsreise verfügen sollte, stehen die Details drin, in denen der Unternehmer für mögliche Kosten aufkommt – allerdings nur, wenn die Ausgaben dokumentiert werden. Ausreichend dafür ist ein einfaches Fotografieren der Quittungen.

Technik und Internet

Der deutschsprachige Raum ist in Bezug auf die moderne Entwicklung nicht mehr globaler Vorreiter, wie dies noch in den Zeiten der Industrie 2.0 gewesen war. Bereits während der Industrie 3.0 nahm der englischsprachige Kulturkreis nach dem Zweiten Weltkrieg das Ruder in die Hand, während die Asiaten die Industrie 4.0 mehr und mehr perfektionieren.

Was die Ausstattung mit dem Internetanschluss und die Versorgungsleistung mit WLAN angeht, sind die Standards in den entwickelten Staaten inzwischen deutlich höher als in Österreich. Reisende sollten beachten, dass es in anderen Ländern ein anderes Format bei den Steckdosen geben kann. Hier hilft ein Adapter weiter.

Immer auf der Höhe bleiben

Wie man sich bettet, so liegt man. Das heißt, wer sich auf seine erste Geschäftsreise gründlich vorbereitet, dem fällt vieles leichter. Bei aller Vorbereitung sollte immer noch genügend Raum für Spontanität bleiben, denn nach wie vor ist das Leben nur begrenzt planbar und zur persönlichen Stärke gehört deshalb das Improvisationstalent.