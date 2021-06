Der Geschirrspüler ist für viele von uns eines der wichtigsten Haushaltsgeräte im Alltag. Täglich erledigt die Spülmaschine zuverlässig den Abwasch für uns.

Wenn es zu Störungen, Fehlermeldungen oder einem kompletten Ausfall des Geräts kommt, fragen sich viele: Soll ich den Geschirrspüler reparieren oder neu kaufen?



Die folgenden Tipps erleichtern die Antwort auf diese Frage:

Wann lohnt sich die Reparatur eines Geschirrspülers?



Das ist abhängig vom Alter der Spülmaschine und dem Anschaffungspreis. In den ersten 5 Jahren lohnt sich die Geschirrspüler-Reparatur durchaus. Ab dem sechsten Betriebsjahr sollten die Reparaturkosten den Kosten einer Neuanschaffung gegenübergestellt werden. Wenn Ihr Geschirrspüler bereits über 10 Jahre auf dem Buckel hat, ist es wahrscheinlich Zeit für einen Neuen. Ein weiterer Faktor ist der Neupreis Ihrer Spülmaschine. Die Reparatur von Markenprodukten mit einem Neupreis über 700 € lohnt sich meist eher als bei einem günstigen Modell.

Wie teuer ist eine Spülmaschinen-Reparatur?



Dies ist vor allem abhängig vom Schaden. Einige Fehlermeldungen lassen sich mit der Betriebsanleitung und wenigen Handgriffen selbst beheben. Auch der Tausch mancher Ersatzteile, wie Sprüharme oder Ablaufschlauch, ist mit eher geringen Kosten verbunden. Sind z.B. Heiz- oder Umwälzpumpe kaputt, steigen die Reparaturkosten. Häufig sind die Ersatzteile für Geschirrspüler nicht die Kostentreiber, sondern eher Arbeits- und Anfahrtskosten von Servicetechnikern. Die Reparatur in Eigenregie mit Hilfe professioneller Anleitungen kann viel Geld sparen.

Wo sind Ersatzteile für Geschirrspüler erhältlich?



Wer sich der Spülmaschinen-Reparatur gewachsen sieht, kann die Geschirrspüler-Ersatzteile direkt online kaufen. Wichtig ist dabei, dass Sie die Typennummer Ihrer Spülmaschine kennen und die dazu passenden Ersatzteile ordern. Besonders hilfreich sind Reparaturanleitungen, die Schritt für Schritt erklären, was zu tun ist. Achten Sie darauf, die Spülmaschine vor den ersten Arbeitsschritten unbedingt von der Strom- und Wasserzufuhr zu trennen. Danach folgt man einfach der Anleitung. Wichtig: Nehmen Sie sich Zeit! Sollten Sie sich mit der Reparatur doch überfordert fühlen, ziehen Sie einen Handwerker zu Rate.

Reparieren statt Wegwerfen: Nachhaltig handeln!



Eine Reparatur ist immer im Sinne unserer Umwelt! Das Recycling von Altgeräten ist energieaufwändig und belastet unser Klima. Deshalb sollen solide Haushaltsgeräte eine möglichst lange Lebensdauer erreichen. In österreichischen Städten bieten Repair Cafes die Möglichkeit der Reparatur mit erfahrenen Heim- und Handwerkern an. Wer nachhaltig leben will, nutzt außerdem stets das wasser- und energiesparende Eco-Programm.

Tipp: Regelmäßiges Reinigen und Warten



Um frühzeitige Probleme und Defekte zu vermeiden, reinigen und warten Sie Ihren Geschirrspüler regelmäßig. Entkalkung, Spülmaschinensalz und Klarspüler müssen bei jedem Spülgang vorhanden sein. Reinigen Sie regelmäßig den Siebeinsatz und auch die Sprüharme. Ein Spülmaschinenreiniger, der hartnäckiges Fett und Verschmutzung zuverlässig löst, ist regelmäßig Pflicht. Wer seine Spülmaschine pflegt, kann sich über ein besseres Spülergebnis und weniger Störungen freuen.