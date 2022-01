Grüne Sportinnovationen: So soll Profisport umweltfreundlich werden

Nachhaltigkeit und Umweltschutz werden in unserer heutigen Gesellschaft immer wichtiger.

Dabei kann jeder seinen Beitrag leisten. Selbst kleine Veränderungen vieler können sich auf die Gesamtsituation auswirken. Besonders wichtig ist der Umweltgedanke allerdings für die Industrie und all jene, die mit einer Vorbildwirkung vorangehen. Deshalb machen grüne Innovationen auch im Profisport nicht halt. Dabei gibt es nicht nur staatliche Förderungen, sondern auch zahlreiche gute Ideen, die vor der Umsetzung stehen!

Alternative gesucht: Harz im Handball



Viele Sportfans denken bei Harz an die Substanz, die aus der Baumrinde tropft. Für den Handballsport wird allerdings auf ein künstliches Harz gesetzt, dass ähnlich klebrig ist und Spielern dabei hilft, den Ball besser greifen und festhalten zu können. Durch das Harz können Spieler actionreiche Manöver durchführen und mit dem Ball laufen oder springen, ohne ihn zu verlieren. Betway Sportwetten hat zu dem Thema kürzlich einen interessanten Blogartikel veröffentlicht, der sich mit den unterschiedlichen Aspekten beschäftigt hat. Die veröffentlichten Statistiken sind überraschend. Professionelle Teams verwenden bis zu 40 Liter Harz in jeder Saison, was dazu führt, dass für das Putzen der Hallen rund 36 Stunden pro Monat nötig sind. Alles nur, weil das Harz extrem stark haftet. Das künstliche Harz ist leider alles andere als umweltfreundlich, weshalb immer wieder überlegt wird, mit was die Substanz ersetzt werden kann. Derzeit wird an selbsthaftenden Bällen geforscht, erste Versuche verloren ihre Haftbarkeit allerdings schon nach zehn Minuten. Die Suche geht also weiter. Während der laufenden Europameisterschaft wird immer noch auf Kunstharz gesetzt.





© Betway ×

Fußbälle sind im Profisport absolute Massenware. Jeder Ball, der bei einem großen Turnier eingesetzt wird, muss nagelneu sein und verschiedenen Standards entsprechen. Rund 60 Millionen Fußbälle werden in den Jahren produziert, in denen eine EM oder WM am Plan steht. Rund 65% davon werden sogar noch per Hand genäht. Im Inneren des Balls befindet sich eine Latexblase, für die Kautschuk zum Einsatz kommt. Leider stammt das natürliche Material oftmals aus Raubbau von geschützten und bedrohten Wäldern, die in Südostasien oder Mittel- und Südamerika liegen. Um dies zu vermeiden, wurde ein Gütesiegel für Fußbälle eingeführt. Dieses garantiert, dass der Kautschuk nur von kontrollierten Plantagen in Ländern wie Indien kommt. Das Label von Fairtrade garantiert außerdem faire Arbeitsbedingungen für Näherinnen und Näher und zahlt für ihre Arbeit zusätzliche Prämien aus. Gleichzeitig werden nachhaltige Projekte geplant, wie etwa Trinkwasser-Systeme.

Megaevent: Superbowl wird immer grüner



Auch bei großen Veranstaltungen wie dem jährlichen Superbowl darf die Wichtigkeit von nachhaltigem Handeln nicht unterschätzt werden. Deshalb haben die Veranstalter mittlerweile einen starken Fokus auf grüne Innovationen für den wichtigsten Tag des Jahres im Football. Der Superbowl in Miami 2020 stach dabei besonders hervor, denn er wurde fast gänzlich plastikfrei veranstaltet. So wurden Getränke und Speisen stattdessen in Aluminium- und Bambusverpackungen angeboten. Alle Aluminimumprodukte waren vollständig recylebar. Die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt konnte 99,4 Prozent aller Plastikprodukte aus dem Stadion entfernt werden wie der RND Blog berichtet.. Das Heimteam der Miami Dolphins hat das Konzept auch nach dem Event beibehalten, seither ist das Hard Rock Stadium ein Vorbild für andere. 2022 wird die Veranstaltung im Heimstadion der LA Rams, dem SoFi Stadium in Inglewood ausgetragen.



Grüne Innovationen sind für den professionellen Sport besonders wichtig. Zum einen handelt es sich dabei um eine riesige internationale Branche, die einen großen Verbrauch an Ressourcen hat, zum anderen haben Profisportler eine große Vorbildwirkung auf ihre Millionen an Fans.