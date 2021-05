Haartransplantation in der Türkei boomt trotz Corona

Das Coronavirus hält die Welt nach wie vor in Atem. Nicht betroffen ist der ästhetische Tourismus zwischen Österreich und der Türkei.

Es ist festzustellen, dass sich immer mehr Menschen aktuell für eine Haartransplantation in Istanbul entscheiden und die Vorteile dieser Zeit nutzen.

Die Flüge sind günstiger, es herrscht weniger Reiseverkehr und der Aufenthalt gestaltet sich viel angenehmer. Hotels und öffentliche Plätze sind weniger besucht, sodass man ganz in Ruhe auf Sightseeing-Tour gehen und die Zeit in der Türkei genießen kann.



Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist zum jetzigen Zeitpunkt ausgezeichnet und gibt Ihnen die Möglichkeit, deutlich günstiger als früher zu reisen und viel Geld zu sparen. Um in die Türkei einreisen, im Hotel übernachten und eine Haartransplantation vornehmen zu können, benötigen Sie lediglich einen PCR Test mit negativem Ergebnis.



Die Einreisemodalitäten sind einfach und Sie dürfen sich auf den gewohnten freundlichen Empfang, auf den erstklassigen Service und auf die Gastfreundlichkeit der Einheimischen am Bosporus freuen.

Dass die Haartransplantation in der Türkei trotz Corona boomt, lässt sich nicht von der Hand weisen. Die Zeiten sind günstig und Sie können den Aufenthalt ganz entspannt genießen, da Sie selbst jetzt in der Urlaubszeit nicht mit überfüllten Hotels, Restaurants und Flughäfen rechnen brauchen.

Gründe für eine Haartransplantation



Irreversibler Haarschwund lässt sich nur mit einer dauerhaften Lösung behandeln. Leiden Sie unter erblich bedingter, hormoneller Alopezie und möchten Ihre Geheimratsecken oder die Tonsur auffüllen lassen, ist eine professionelle Haartransplantation optimal.



Auch ein undichter Bartwuchs oder asymmetrische und lückenhafte Augenbrauen können Gründe für eine Eigenhaarverpflanzung sein. Es handelt sich um einen minimalinvasiven Eingriff, der schmerzfrei unter lokaler Betäubung vom spezialisierten Behandlungsteam vorgenommen wird.



Der Hauptgrund für eine Haartransplantation in Istanbul beruht auf dem Wunsch, die natürliche Ästhetik wieder herzustellen und die seelische Belastung durch unumkehrbaren Haarverlust zu beenden. Dichtes Kopfhaar, ein voller Bartwuchs und wohlgeformte Augenbrauen ohne lichte Stellen unterstreichen die jugendliche und dynamische Ausstrahlung.



Haarschwund führt die meisten Betroffenen in eine schwere Krise mit Selbstzweifeln und dem Rückzug aus ihrem gesellschaftlichen Leben. Jeder, der über eine Haartransplantation in der Türkei nachdenkt, hat seine persönlichen Gründe für diese Entscheidung.



In den meisten Fällen liegt eine genetische Disposition gegen DHT, dem Umwandlungsprodukt des männlichen Geschlechtshormons Testosteron vor. Die androgenetische Alopezie äußert sich durch die Bildung von Geheimratsecken und einem rückweichenden Stirnhaaransatz.



In Folge kommt es zur Tonsur, sodass lediglich ein dichter Haarkranz über den Ohren und am Hinterkopf übrig bleibt, während der Oberkopf kahl wird. Fühlen Sie sich durch den Haarverlust in Ihrer Ästhetik und im Selbstbewusstsein eingeschränkt, ist eine Eigenhaarverpflanzung allein durch die über 95-prozentige Anwuchsrate die beste Entscheidung.

Warum die Haartransplantation in der Türkei beliebt ist



Die Türkei ist das weltweite Mekka für Haarverpflanzungen. Wenn Sie sich für eine Haartransplantation in Istanbul entscheiden, profitieren Sie von hohen Qualitätsstandards und der Verfügbarkeit deutscher und österreichischer Anlaufstellen.



Die Offerte für Ihre ästhetische Behandlung ergeht im all-inclusive-Paket, in dem sämtliche Kostenfaktoren fernab des Fluges enthalten sind. Sie brauchen sich nur um die eigene Anreise kümmern. Sobald Sie in Istanbul landen, genießen Sie den Rundum-Sorglos-Service der Haarklinik.



Das Paketangebot umfasst



• einen deutschsprachigen Dolmetscher

• die Betreuung vor Ort

• die schmerzfreie, nadellose Betäubung im Comfort-In-System

• Ihre Haartransplantation

• VIP-Transfer

• Ihre Unterkunft im Luxushotel

• Medikamente & Pflegeset.



Unmittelbar nach der Ankunft am Airport werden Sie in Empfang genommen und zur Haarklinik, sowie anschließend ins Hotel gefahren. Da Ihnen ein deutschsprachiger Dolmetscher zur Seite steht, sind Sprachbarrieren ausgeschlossen.



Die erste Beratung haben Sie bereits bei einer Anlaufstelle in Ihrer Heimat erhalten, sodass Sie über den Verlauf und alle Fakten zur Haartransplantation in der Türkei in Kenntnis sind.

Aktuell herrscht in der Türkei Maskenpflicht und Sie müssen die Abstandsregeln beachten. Vor der Behandlung in der Haarklinik wird direkt vor Ort ein COVID-Schnelltest durchgeführt, dessen Ergebnis Ihnen nach zwei Stunden vorliegt.



In der Klinik und im Hotel herrschen höchste Hygienestandards. Der minimalinvasive Eingriff für volles Haar ist daher nicht nur günstig und hochqualitativ, sondern absolut sicher im Bezug auf Infektionsrisiken.

Das Behandlungsteam verfügt über langjährige Erfahrungen, wendet modernste Techniken an und garantiert die Anwuchsrate der transplantierten Grafts. Touristen aus aller Welt reisen für eine Haarverpflanzung in die Türkei und schätzen die kompetente Behandlung, den gastfreundlichen Service und die Vorteile des Komplettpakets.

Mit welchen Kosten kann man für eine Haartransplantation in Istanbul rechnen?



Die Kostenfrage ist sicherlich ein wichtiger Punkt Ihrer Entscheidung. Eine pauschale Antwort kann nicht gegeben werden, da der Preis für den Eingriff von verschiedenen Faktoren abhängt. Die für Sie optimale Methode und die Anzahl der transplantierten Grafts ergeben die Kosten, mit denen Sie bei einer Haartransplantation in Istanbul rechnen können. Welche Methode in Ihrem Fall optimal ist, erfahren Sie nach einer Haaranalyse. Angeboten werden Haarverpflanzung mit der



• DHI Methode (Direct Hair Implantat)

• FUE Methode

• FUE Diamant Methode

• FUE Gold Methode

• NEO FUE Methode

• PERKUTAN Methode

• SAPHIR Methode

• SDHI Methode.



Sie können bei einer Haartransplantation in der Türkei gegenüber den Kosten in Österreich bis zu 70 Prozent sparen. Die günstigen Konditionen beruhen darauf, dass der Gesundheitstourismus staatlich subventioniert wird. Hinzu kommen die günstigeren Lebenshaltungs- und Lohnkosten, die sich auf den Preis ästhetischer Behandlungen auswirken und für die hohe Ersparnis sorgen.



Durch das Komplettpaket inklusive Unterkunft und Nachsorge entfallen Zusatzausgaben. Lediglich der Flug ist nicht im Angebot enthalten, kann derzeit aber sehr preiswert und ganz entspannt ohne großes Passagieraufkommen gebucht werden.



Die Haartransplantation in der Türkei wird mit den neuesten Techniken von erfahrenen Haarspezialisten vorgenommen. Darin zeigt sich, dass die Preisvorteile bei hohen Qualitätsstandards vorliegen. Dank der Kosteneinsparung sind lange Überlegungen unnötig. Wenn Sie über eine Behandlung von Haarschwund nachdenken, ist das all-inclusive Angebot in der Haarklinik am Bosporus eine gute Wahl.



Alle innovativen Transplantationsmethoden wurden in der Türkei entwickelt und optimiert, erweitert und perfektioniert. Türkische Haarspezialisten gelten daher weltweit als Marktführer, wenn es um die Erfindung noch schonenderer Methoden und um die praktische Umsetzung in der Behandlung geht.

Wie finde ich die passende Haarklinik?



Im Entscheidungsverlauf sollten Sie online recherchieren und sich über die einzelnen Anbieter konkret informieren. Erfahrungsberichte von Menschen, die bereits eine Eigenhaarverpflanzung in der Türkei vornehmen ließen, sind eine gute Grundlage Ihrer eigenen Auswahl.



Sehen Sie sich Vorher-Nachher-Bilder an und verschaffen sich selbst einen Eindruck, welches Ergebnis bei einer professionellen Eigenhaarimplantation möglich ist. Eine Anlaufstelle in Österreich und in Deutschland ist ratsam, sodass Sie für die persönliche Erstberatung nicht reisen müssen.



Wenn die von Ihnen favorisierte Haarklinik eine kostenlose Haaranalyse anbietet und Ihnen eine kostenverbindliche Offerte unterbreitet, können Sie sich auf einen seriösen Anbieter verlassen. Die besten Informationsquellen sind ehemals von Haarausfall Betroffene, deren Symptome der Alopezie erfolgreich behandelt wurden. In sozialen Netzwerken und in Bewertungsportalen werden Sie fündig und haben die Möglichkeit, Vergleiche anzustellen und echte Erfahrungen einzusehen.



Die Haartransplantation in Istanbul können Sie vom türkischen Marktführer, der Elithair Haarklinik mit dem Behandlungsteam um Dr. Balwi durchführen lassen. Als Koryphäe auf dem Gebiet ist er mit seinem Team in der Forschung tätig und hat einige neue Methoden entwickelt.



In den Berichten steht die türkische Haarklinik nicht ohne Grund mit den besten Bewertungen im Fokus. Das Gesamtpaket überzeugt und die Prognosen zu Ergebnissicherheit treffen ein. Obendrein haben Sie die Gewährleistung, dass die Behandlung mit der in Ihrem Fall am besten geeigneten Methode erfolgt und dass Sie sich auf innovative Techniken und präzise Erfolgsquoten verlassen können.