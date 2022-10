Hunde-Begegnungstraining: der Weg ist das Ziel

Hunde-Begegnungstraining ist ein Begriff, dem wir immer häufiger begegnen, sobald wir uns mit dem Thema Hundetraining beschäftigen.

Doch worum handelt es dabei eigentlich? Haben wir es hier lediglich mit einem modischen Schlagwort der Hundeszene zu tun oder steckt hier tatsächlich etwas mehr dahinter?

Um es gleich einmal vorwegzunehmen, positiv und bedürfnisgerecht aufgebautes Begegnungstraining macht für unsere Hunde absolut Sinn! Denn sie leben heutzutage überwiegend in einer Welt, in der sie permanent mit Außenreizen überflutet und dabei oftmals auch überfordert werden. Hundeexemplare, die allem Entgegenkommenden mit Gleichmut begegnen, gibt es zwar, aber sie sind nicht unbedingt in der Überzahl.

Begegnungstraining soll unseren Hunden also dabei helfen, mit Begegnungen aller Art gut umgehen zu können. Denn Begegnung bedeutet schlussendlich alles, worauf wir bei einem Spaziergang mit unserem Hund treffen, neben anderen Hunden sind das auch die Straßenbahn, Müllabfuhr, Radfahrer und beispielsweise Autos. Und je nach bisheriger Sozialisierung, bereits gemachten Erfahrungen, Persönlichkeit und dem allgemeinen Stresslevel des Hundes können sich Begegnungen durchaus schwierig gestalten.

Begegnungstraining für Welpen?

Begegnungstraining ist z. B. in der Welpenschule der Hundeschule Willenskraft Graz fixer Bestandteil der Trainingseinheiten, um die teilnehmenden Mensch-Hund-Teams optimal auf ihr gemeinsames Leben im urbanen Raum vorzubereiten. Die Menschen lernen schon in diesem frühen Stadium des Zusammenlebens, die Signale ihres Welpen zu erkennen, zuzuordnen und entsprechend zu reagieren. Zudem lernen sie, vorausschauend unterwegs zu sein und dem jungen Hund das Gefühl zu vermitteln, dass ihr Mensch sie versteht und immer Lösungen für herausfordernde Situationen anbieten kann.

Für fast alle Welpen ist es anfangs herausfordernd, andere Spaziergeher zu treffen. Häufig kommen Menschen schon mit der Themenstellung in den Welpenkurs, dass der kleine Zwerg alle entgegenkommenden Passanten aktiv anspringt. Andere Welpen wiederum finden fremde Menschen gar nicht einladend und lernen im Zuge des Gruppenkurses, dass sie nicht unter Druck gesetzt werden, wenn sie auf angstauslösende Situationen zugehen.

In den Kurseinheiten formulieren die Hundehalter gemeinsam mit der Hundetrainerin gezielt, welches Verhalten sie sich von ihrem Welpen zukünftig wünschen (z. B. an lockerer Leine auf der abgewandten Seite des Entgegenkommenden ruhig zu passieren) und dann wird mittels positiver Verstärkung, passender Distanz und entsprechendem Setting daran gearbeitet, dass der Welpe dieses Zielverhalten ohne Druck erreichen kann. Gleichzeitig können sich auch die Menschen im Umgang mit freudig lockenden Spaziergehern üben.

So kann dem Gegenüber höflich kommuniziert werden, dass der Welpe gerade dabei ist, zu lernen, nicht ungefragt zu fremden Menschen zu stürmen und an diesen eventuell hochspringen möchte. Oftmals entwickelt sich so auch gleich ein nettes Gespräch und wenn es für alle Beteiligten passt, kann dann direkt geübt werden, dass der Welpe nach Rücksprache mit seinem Menschen den freundlichen Fremden auch mal kennenlernen darf.

In den Welpengruppen lernen Menschen also frühzeitig zu erkennen, ob und wann ihr neues Familienmitglied Schwierigkeiten mit sozialen Situationen hat und wie sie ihn am besten dabei unterstützen, diese Begegnungen angstfrei zu erleben und zunehmend neutral und schließlich bestenfalls positiv zu bewerten.

Hundebegegnung – für viele Mensch-Hund-Teams ein Horrorszenario

In unseren Breiten sind Hunde von Natur aus nicht darauf eingerichtet, mehrfach am Tag fremden Hunden zu begegnen: Frontal, angeleint und auf engem Raum können diese Situationen überfordernd sein. Zu Beginn senden Hunde kleine, also leise Signale aus, die oftmals und häufig übersehen werden. Daraus kann resultieren, dass Hunde zukünftig immer massivere, also lautere Verhaltensäußerungen wählen.

Abhängig von der Persönlichkeit des Hundes wird dieser immer häufiger Verhaltensweisen zeigen, die dem Wunsch nach Distanzvergrößerung dienlich und somit erfolgreich sind, zum Beispiel über: Fluchtversuche, Erstarren und Einfrieren, lautes Knurren und Bellen, in die Leine springen sowie rückgerichtetem und aggressivem Verhalten gegen die Leine oder den Menschen.

Hunde-Begegnungstraining, wenn der Hut schon brennt…

Spätestens wenn es so weit gekommen ist, dass jeder Spaziergang zum Spießrutenlauf wird, suchen sich viele Menschen Hilfe. Doch wie können Menschen und Hunde, für die jede Fremdhundesichtung bereits Stress, Panik, Flucht oder Aggression bedeutet, effizient unterstützt werden?

Hier bietet die Hundeschule Willenskraft Thermenland ein erprobtes und sehr erfolgreiches Begegnungstraining an. Nach einem Kennenlern-Termin zur Einschätzung des Ist-Standes werden die Gruppen für das Begegnungstraining so zusammengestellt, dass alle Mensch-Hund-Teams sich sicher fühlen können und auf Distanz erstmal wieder lernen, dass die Sichtung und Anwesenheit anderer Hunde in der Umgebung noch kein Weltuntergang bedeutet.

Besonderes Augenmerk wird hierbei stets daraufgelegt, dass den Hunden genügend Raum zur Verfügung steht, sich auszudrücken, ohne eskalieren zu müssen und ihre Menschen dadurch die Möglichkeit bekommen, dieses feine Ausdrucksverhalten wahrzunehmen und zuzuordnen. Das Training in der Gruppe hilft den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch dabei, zu sehen, dass sie nicht allein mit diesem Thema sind. Zusätzlich bietet ein modernes Hunde-Begegnungstraining die Möglichkeit für Alltagssituationen zu üben, welches Verhalten des entgegenkommenden Hundes schwierig für den eigenen Hund ist und auf welche Distanz Hunde bereits in die Kommunikation gehen.

Von diesem Punkt aus werden gemeinsam individuell an jedes Mensch-Hund-Team angepasste Strategien entwickelt, die es Menschen und Hunden ermöglichen, sich in ihrem eigenen Tempo an das Ereignis „Hundebegegnung“ sowie generelle Begegnungen heranzuwagen.

Im Stechschritt an Halsband und straffer Leine?

Wir alle können täglich Begegnungssituationen beobachten, in denen gestresste Hunde am Halsband und kurzer Leine aneinander vorbei gezerrt werden, dabei drängt sich häufig das Bild von Pulverfässern kurz vor der Explosion auf. Oftmals wird das Begegnungs-Thema durch eine derartige Herangehensweise noch verschärft: der Hund wird durch das Halsband und den Zug auf der Leine eingeengt, schlimmstenfalls empfindet er Schmerz oder Atemnot. Beides trägt dazu bei, diese Situationen noch weiter negativ zu besetzen und Reaktivität zu verstärken.

Verständiges Training von Begegnungen braucht aber, abgesehen von allen bereits erwähnten Punkten, auch das passende Equipment. Um Hunden im Training - und wann immer möglich auch im Alltag - die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken, brauchen sie etwas Platz, denn naturgemäß würden sich Hunde nicht frontal auf einen Abstand von wenigen Zentimetern annähern.

Im Begegnungstraining wird daher an einem gut passenden Geschirr mit 5 Meter Leinen gearbeitet, abhängig von der Gewichtsklasse und auch mit etwas kürzeren 3 Meter Leinen. Für die schnellen Hunde, die normalerweise einen großen Radius gehen würden, gegebenenfalls mit 10 Meter Leinen. Stabile Leinen, mit einer angenehmen Haptik, die auch den Einsatz als Schleppleine im Alltag vertragen, können bei der bellerei in der jeweils passenden Länge bestellt werden.

Schlussbetrachtung

Wenn Euer Hund Schwierigkeiten in Begegnungen mit Menschen, Hunden, Fahrrädern oder Ähnlichem hat und dies vielleicht auch lautstark kundtut, macht Euch bewusst, Ihr seid damit nicht allein! Euer Hund ist deswegen nicht automatisch unerzogen oder aggressiv, er hat lediglich eine Strategie für diese Situationen entwickelt, die weder für ihn noch für uns angenehm sind. Es liegt in unserer Verantwortung, unserem Hund tierschutzkonforme Lösungswege anzubieten, die es ihm ermöglichen, im Alltag gut zurechtzukommen.

Es gibt auch nicht das EINE Konzept für jeden Hund, lasst Euch also nicht entmutigen, falls Ihr schon erfolglose Versuche hinter Euch habt. Denkt unbedingt auch daran, ein eventuelles Schmerzgeschehen ausschließen zu lassen - vor allem, wenn Euer Hund plötzliche Verhaltensänderungen ohne vorausgegangene traumatische Erfahrung zeigt!

Sucht Euch Unterstützung und gebt Euch und Eurem Hund die Möglichkeit, wieder entspannter an das Thema “Begegnungen” heranzugehen. Veränderung findet oftmals in kleinen Schritten statt!