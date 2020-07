Immer mehr Österreicher bestellen auch lokale Dienstleistungen online

Wenn Österreicher auf der Suche nach lokalen Dienstleistern sind, begeben sie sich immer häufiger in die Onlinewelt.

Analoge Medien werden als zu kompliziert und langsam empfunden, um geeignete Anbieter zu finden. Genau wie bei der Suche nach passenden Haushaltsgeräten wird in vielen Fällen auf den Onlinehandel und speziell den M-Commerce zurückgegriffen. Unternehmen müssen sich dieser neuen Entwicklung stellen und ein professionelles Online-Marketing-Konzept entwickeln. Hierbei führt kein Weg am Multi-Channel vorbei.

Digitalisierung und M-Commerce bei lokalen Dienstleistungen

Die Digitalisierung wird auch bei der Suche nach lokalen Dienstleistungen immer präsenter. Die Menschen empfinden es als praktisch, die Internetauftritte und Angebote verschiedener Dienstleister auf einen Blick zu haben und diese miteinander vergleichen zu können. Besonders beim Preisvergleich und der Gegenüberstellung unterschiedlicher Features ist das angenehm. Deswegen entscheiden sich immer mehr Österreicher gegen analoge Hilfsmittel wie das Telefonbuch und nutzen stattdessen digitale Technologien, um passende Anbieter zu finden.

Dies zeigt sich unter anderem an der wachsenden Beliebtheit des M-Commerce (Mobile-Commerce). Für viele ist es praktisch, passende Dienstleister über das Smartphone zu suchen. Sie sind hierbei örtlich unabhängig und können beispielsweise beim Warten auf den Bus passende Anbieter finden. Die Nutzer sind somit unabhängig von stationären Rechnern. Allerdings wird nicht jedes Produkt, das im M-Commerce gesucht wird, dort auch gekauft. Hier greifen viele nach wie vor auf Bestellungen über den PC zurück. Im stationären Handel kaufen vor allem Menschen ein, die an einer professionellen und persönlichen Beratung interessiert sind.

Haushaltsgeräte reparieren oder neu beschaffen

Es sind häufig Dienstleistungen rund um Haushaltsgeräte, die im E-Commerce bevorzugt gesucht und gebucht werden. Wenn einmal eine Waschmaschine kaputt geht, finden sich im Onlinebereich zahlreiche Fachbetriebe, die eine Reparatur anbieten. Oftmals stellen diese einen Komplettservice bereit, der die Untersuchung der Maschine, die Beschaffung von Ersatzteilen und den Einbau der neuen Komponenten umfasst. Die Kunden müssen sich also um nichts kümmern und haben nach kürzester Zeit wieder eine funktionstüchtige Maschine zur Verfügung.

selbst mehrere Neugeräte zu kaufen. Die aktuelle Niedrigzinspolitik der EZB sorgt dafür, dass solche Kredite ausgesprochen günstig sind und kaum Folgekosten verursachen. Wenn mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig kaputt gehen, ist zu überlegen, ob diese von einem einzelnen Dienstleister repariert werden können oder ob mehrere Angebote parallel genutzt werden sollen. Die Onlinewelt bietet die Möglichkeit, verschiedene Dienstleister und Angebote einander gegenüberzustellen und zu vergleichen. Außerdem gibt es hier eine Vielzahl von Neugeräten, wenn eine Maschine einmal nicht repariert werden kann. Um diese zu finanzieren, entscheiden sich viele dafür, einen geeigneten Sofortkredit aufzunehmen. Mit diesem ist es möglich,. Die aktuelle Niedrigzinspolitik der EZB sorgt dafür, dass solche Kredite ausgesprochen günstig sind und kaum Folgekosten verursachen.

© Pixabay.com Tablett mit Infos über Online-Marketing

Online Marketing wird für Unternehmen immer wichtiger

Für Unternehmen ist es unverzichtbar, in der Onlinewelt präsent zu sein.

stellt viele Unternehmen vor neue Herausforderungen. Sie müssen sich neue Kanäle suchen, auf denen sie präsent sind, um Ihre Zielgruppe zu erreichen. Hierzu gehört unter anderem, in der Onlinewelt gut auffindbar zu sein und die eigenen Angebote auf attraktive Weise zu präsentieren.Neben der eigenen Das veränderte Einkaufsverhalten der Österreicher. Sie müssen sich neue Kanäle suchen, auf denen sie präsent sind, um Ihre Zielgruppe zu erreichen. Hierzu gehört unter anderem, in der Onlinewelt gut auffindbar zu sein und die eigenen Angebote auf attraktive Weise zu präsentieren.Neben der eigenen Website spielen hierbei Blogs, soziale Netzwerke, Backlinks und fundierte SEO-Maßnahmen eine entscheidende Rolle.

Speziell die eigene Website ist im Online Marketing von Bedeutung. Kunden müssen sich hier schnell zurechtfinden und eine zu ihrer Suche passende Auswahl an Produkten und Dienstleistungen geboten bekommen. Interessanter Content wie Ratgeber und Videos werten eine Seite auf und sorgen dafür, dass Leser immer wieder neue, spannende Dinge entdecken können. Das führt dazu, dass sie den Internetauftritt wiederholt besuchen und somit den Traffic verbessern. Für Unternehmen ist es wichtig, eine geeignete Online-Marketing-Strategie zu entwickeln. Nicht jede Maßnahme, die möglich ist, bietet sich für jedes Unternehmen an. Gezielt auszuwählen und die Zielgruppe auf die individuell beste Weise anzusprechen, ist das große Ziel.

Am Multichannel führt kein Weg vorbei

auf mehreren Kanälen aktiv zu sein und die eigene Zielgruppe anzusprechen. Es genügt nicht mehr, analoge Medien zu nutzen, um Werbung zu schalten, Neukunden zu akquirieren und sich bei den Stammkunden ins Gedächtnis zu rufen. Das gilt für kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie für große Konzerne. Niemand kann es sich leisten, nur eine Schiene zu fahren – ein Angesichts dieser neuen Entwicklungen ist es für österreichische Unternehmen extrem wichtig,und die eigene Zielgruppe anzusprechen. Es genügt nicht mehr, analoge Medien zu nutzen, um Werbung zu schalten, Neukunden zu akquirieren und sich bei den Stammkunden ins Gedächtnis zu rufen. Das gilt für kleine und mittelständische Unternehmen ebenso wie für große Konzerne. Niemand kann es sich leisten, nur eine Schiene zu fahren – ein Multi-Channel-Ansatz ist gefragt.

Insbesondere die sozialen Netzwerke bieten gute Möglichkeiten, um mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten und deren Vertrauen zu gewinnen. Hierfür ist es nötig, kontinuierlich interessanten Content zu liefern und eine möglichst enge Bindung der Kunden und Follower an das Unternehmen zu erreichen. Gleichzeitig ist es ratsam, in thematisch relevanten Magazinen und Zeitungen vorzukommen, um eine möglichst breite Kundenschicht anzusprechen. Nur wer das Beste aus beiden Welten nutzt, kann Online bestehen.

Neben inhaltlichen Neuerungen muss die Technik auf die veränderten Bedingungen angepasst werden. Das bedeutet beispielsweise, dass der Webauftritt des Onlineshops so optimiert wird, dass er für Mobilgeräte und vor allem Smartphones tauglich ist. Nur wenn alle Inhalte und Unterseiten auf den verschiedenen Endgeräten übersichtlich und ansprechend angezeigt werden, halten sich Besucher längere Zeit im Shop auf und werden mit der Zeit zu Kunden.

Kunden wollen einen freundlichen Service

Trotz dieser vielen Veränderungen im Einkaufsverhalten der Österreicher gibt es immer noch bestimmte Aspekte, die alle Kunden erwarten. Hierzu gehört ein professioneller und freundlicher Kundenservice. Die Menschen wollen sich bei einem Unternehmen gut aufgehoben wissen und das Gefühl haben, dass sich der Shop wirklich für sie und ihre Anliegen interessiert. Außerdem erwarten sie einen übersichtlich gestalteten Webauftritt mit klar strukturierten Unterseiten und ausführlichen sowie verständlichen Produktbeschreibungen.

Für die Meisten ist die Geschwindigkeit und Einfachheit der Onlinewelt das Hauptargument dafür, lokale Dienstleistungen im Netz zu bestellen. Deswegen müssen Anbieter für kurze Ladezeiten und einen einfachen Bestellprozess sorgen. Trotz der digitalen Kommunikation ist es für die meisten Österreicher wichtig, einen persönlichen Ansprechpartner zu haben. Ferner muss es eine konkrete, klar benannte Stelle geben, an die sich Kunden bei Fragen und Problemen wenden können. Erst eine Verschmelzung verschiedener Kanäle und die Nutzung von analogen und digitalen Strategien macht es möglich, all diesen Erwartungen gerecht zu werden.