Angesichts der niedrigen Zinsen und der großen Unsicherheit, die derzeit bezüglich der Altersvorsorge herrscht, investieren immer mehr Österreicher in Immobilien. Aber wie sinnvoll ist das?

Die Altersvorsorge ist ein wichtiges Thema, das so früh wie möglich angegangen werden sollte. Denn je jünger eine Person ist, desto mehr kann sie dann noch von Vorteilen wie dem Zinseszins profitieren oder beispielsweise eine Immobilie rechtzeitig tilgen, um im Alter schuldenfrei zu sein.

Gerade der demografische Wandel verleiht der Thematik eine solche Brisanz, denn die gesetzliche Pension scheint nicht (mehr) gesichert. Schon jetzt können viele Seniorinnen und Senioren nicht ausreichend von ihren Pensionsbezügen leben.

Um also eine Altersarmut zu verhindern, ist die Altersvorsorge ein Muss. Jedoch herrscht große Verunsicherung hinsichtlich der Frage, ob sich Immobilien dafür eignen und wenn ja, was es dabei zu beachten gilt.

Die Altersarmut in Österreich

Immer mehr Menschen in Österreich sind von der Altersarmut betroffen. Eine Problematik, die in Zukunft vermutlich noch zunehmen wird. Aktuell sprechen die offiziellen Zahlen von rund 232.000 Menschen über 65 Jahre, die im Jahr 2021von Armut oder Ausgrenzung betroffen waren.

Gemessen an der Gesamtzahl von 1.546.000 der Österreicherinnen und Österreicher im Alter von 65 Jahren oder älter, waren somit rund 15 Prozent der über 65-Jährigen akut armutsgefährdet. Das geht aus den Angaben von Statistik Austria hervor.

Die Internetseite volkshilfe.at merkt dazu an, dass die Altersarmut der über 65-Jährigen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 6,5 Prozent (Männer) beziehungsweise 7,6 Prozent (Frauen) angestiegen ist.

Gründe für die Altersarmut

Die unterschiedliche Armutsgefährdung hängt mit den Pensionen zusammen: Im Jahr 2020 erhielten männliche Pensionäre im Durchschnitt 1.622 Euro, weibliche lediglich 1.016 Euro. Die Pensionshöhe für Frauen liegt somit unter der Armutsgefährdungsschwelle von 1.371 Euro für einen Einpersonenhaushalt.

Betroffen von Altersarmut sind daher vor allem Frauen, da diese häufig lange Zeit nur in Teilzeit oder überhaupt nicht erwerbstätig sind, beispielsweise zugunsten der Kindererziehung oder Pflege von Angehörigen. Aber auch Menschen, die für einen Niedriglohn tätig sind oder unterbrochene Erwerbsbiografien aufweisen, gehören zu den Risikogruppen.

Fakt ist: Es kann viele Gründe geben, weshalb die Pension später nicht für ein unbeschwertes Leben ausreicht. Auch der demografische Wandel ist daran schuld, denn auf immer mehr Pensionäre kommen immer weniger Erwerbstätige, um deren Bezüge zu bezahlen.

Ob also in einigen Jahrzehnten das System überhaupt noch funktioniert und wie viel Geld dann wirklich zu erwarten ist, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit sagen. Deswegen sollte jeder Mensch zusätzlich privat vorsorgen – unabhängig von seinem Alter und seiner aktuellen Lebenssituation. Es ist schließlich niemals zu spät, um die eigene Altersvorsorge noch zu optimieren, doch natürlich ist diese besser, je früher damit begonnen wird.

© Adobe Stock / CameraCraft ×

Welche Privatvorsorgemöglichkeiten gibt es?

Prinzipiell lässt sich sagen, dass die gesetzliche Pensionsversicherung wichtig ist und einen guten Grundstein bietet, auf den sich die eigene Altersvorsorge aufbauen lässt.

Glücklicherweise gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, um zusätzlich privat für das Alter vorzusorgen. Das bedeutet nicht zwingend, dass das Geld „weg“ ist, sprich solange nicht genutzt werden kann. Denn die meisten jungen Menschen möchten nicht in der Gegenwart auf einen gewissen Luxus verzichten, um stattdessen in eine unsichere Zukunft zu investieren. Schlussendlich gibt es also für jeden eine passende Wahl:

Analog zur gesetzlichen Pensionsversicherung, kann auch eine private Pensionsversicherung abgeschlossen werden. Entsprechende Policen werden von vielen Versicherungen und Banken angeboten. Dabei gibt es verschiedene Varianten, zum Beispiel mit Einmalzahlung oder einer lebenslangen monatlichen Pension. Diese Verträge bringen durchaus Vorteile wie Steuerersparnisse oder einen attraktiven Ertragsanteil mit sich. Allerdings ist das Geld langfristig gebunden und kann somit nicht „genutzt“ werden. Dadurch geht viel Flexibilität verloren. Außerdem sind wegen der geringen Zinsen die Erträge niedrig, sodass Pensionäre im Grunde ein hohes Alter erreichen müssen, damit sich die Pensionsversicherung finanziell lohnt.

Die betriebliche Altersvorsorge bildet im Drei-Säulen-Modell der Altersvorsorge die zweite Säule. Wessen Arbeitgeber diese freiwillige Sozialleistung anbietet, für den kann sich diese aufgrund von Steuer- und weiteren Vorteilen ebenfalls lohnen. Vor allem, weil die Ansprüche des Arbeitnehmers gewahrt bleiben, wenn das Arbeitsverhältnis endet. Auch hier ist das Geld allerdings gebunden und wird erst im Alter ausbezahlt.

Etwas flexibler sind Fonds wie die ETFs. Hier sind attraktive Renditen möglich und theoretisch kann das Geld jederzeit anderweitig genutzt werden. Allerdings empfiehlt sich diese Investition ebenfalls langfristig, denn ansonsten steigt das Risiko von Verlusten durch Kursschwankungen. Außerdem gilt es, die Nebenkosten dieser Geldanlage im Auge zu behalten, die einen wertvollen Teil der Altersvorsorge auffressen können. Eine beliebte Anlageform also, die jedoch weniger Sicherheit und Planbarkeit bietet als die anderen Modelle.

Natürlich gibt es noch viele weitere Möglichkeiten, um für das Alter vorzusorgen. Eine allgemeingültige Lösung, welche dabei die beste oder schlechteste Variante ist, gibt es leider nicht.

Bestenfalls werden mehrere Geldanlagen parallel getätigt, wovon einige gezielt der Altersvorsorge dienen können und andere eher einer Geldanlage im Allgemeinen – was natürlich indirekt ebenfalls eine Form der Altersvorsorge darstellt.

Das Geld einfach auf dem Bankkonto liegen zu lassen, ist angesichts der derzeit so niedrigen Zinsen eine schlechte Idee. Ausgenommen natürlich ein gewisser finanzieller Puffer, der stets zur Verfügung stehen sollte, um unerwartete Ausgaben stemmen zu können.

Allerdings gibt es je nach Konto Unterschiede, wie viel und wie lange das Geld dort verbleiben sollte. Auf dem Girokonto sollte nur so viel Geld liegen, um damit alle Ausgaben im Monat bequem zahlen zu können. Für das Tagesgeldkonto sind drei Netto-Monatsgehälter ausreichend als „eiserne Reserve“. Festgeld sollte nicht länger als zwei Jahre angelegt werden.

© Adobe Stock / Rawpixel.com ×

Immobilien und die Niedrigzinszeiten

Eine der wichtigsten und zugleich beliebtesten Formen der Altersvorsorge fehlt nun aber noch in der Liste: Viele Österreicher möchten sich eine Immobilie kaufen – oder vielleicht sogar mehrere. Sie sehen darin insofern eine Altersvorsorge, als dass sie später mietfrei in dieser Immobilie leben können und dadurch geringere Ausgaben haben.

Aber auch zusätzliche Einnahmen durch eine Vermietung sind möglich oder die Immobilie wird bei Bedarf verkauft, wodurch ähnlich einer Einmalzahlung aus einem Rentenvertrag plötzlich viel Geld zur Verfügung steht.

Anreize einer Immobilie

Auf den ersten Blick klingt die Immobilie somit als perfekte Altersvorsorge, denn sie kann direkt nach dem Kauf genutzt werden. Dadurch sparen sich die Bewohner ihre Mietzahlungen und investieren das Geld stattdessen in etwas, das ihnen später auch tatsächlich gehört und ihnen einen konkreten Nutzen bringt.

Immobilien gelten zudem als wertbeständig und inflationssicher. Nicht zuletzt können sie schlichtweg die eigene Lebensqualität erhöhen: In jungen Jahren muss zugunsten der Altersvorsorge nicht verzichtet werden, sondern die Menschen gewinnen stattdessen etwas hinzu.

Dass Immobilien vor allem aktuell so beliebt sind, hat aber noch einen weiteren Grund: Die niedrigen Zinsen machen Immobilienkredite so günstig wie niemals zuvor. Für viele Familien, die sich bislang keine eigene Immobilie leisten konnten, wird dieser Traum somit plötzlich realistisch.

Zudem können Haushalte, die bereits mindestens einen solchen Kredit abbezahlen, unter gewissen Voraussetzungen den laufenden Vertrag widerrufen und somit durch eine Umschuldung viel Geld sparen, das sie anderweitig für ihre Altersvorsorge anlegen oder in eine weitere Immobilie investieren können.

All diese Gründe führen allerdings dazu, dass die Nachfrage nach Immobilien und entsprechenden Krediten derzeit sehr hoch ist. Und wo eine hohe Nachfrage ist, steigen bekanntlich die Preise – wobei es regional starke Unterschiede gibt.

Überteuerte Gegenden sind jedoch schlecht für die Investition in Immobilien. Denn das Ziel bei der Altersvorsorge ist natürlich nicht, dass deren Wert in Zukunft sinkt, sondern im Gegenteil eine Rendite abwirft.

Vor- und Nachteile der Immobilien als Vorsorge

So attraktiv die Immobilien also auf den ersten Blick klingen mögen: Auch diese Form der Altersvorsorge bringt den einen oder anderen Haken mit sich. Es lohnt sich daher ein Blick auf die spezifischen Vor- und Nachteile.

Vorteile:

Immobilien sind ein Investment in Sachwerte, die als krisensicherer und inflationsbeständiger gelten im Gegensatz zum klassischen Vermögen auf Banken oder über Versicherungsgesellschaften.

Die Käufer erhalten einen konkreten und sofort nutzbaren Gegenwert für ihr Geld und müssen somit nicht bis zum Renteneintritt warten, um davon zu „profitieren“.

Immobilien gelten nach wie vor als extrem sicher, sprich sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit immer einen gewissen Wert haben und im Fall einer Vermietung auch ein Minimum an Einnahmen generieren.

Durch das Sparen der Miete bei einer selbstbewohnten Immobilie amortisieren sich die Kaufnebenkosten sowie Zinskosten bei dem Immobilienkauf in der Regel nach einer gewissen Zeit. In einigen Fällen sind die Raten für den Kredit sogar niedriger als die vorher gezahlte Miete.

© Adobe Stock / Tomasz ×

Nachteile:

Immobilien bieten keine Flexibilität und binden viel Kapital. Dadurch können sie die Liquidität stark einschränken.

Nicht jeder kann oder sollte sich einen Kredit leisten, denn die hohe Verschuldung birgt Risiken. Aus diesem Grund entscheiden natürlich die Banken streng, wem sie einen Immobilienkredit gewähren und in welcher Höhe.

Eine Immobilie bedeutet stets auch Ausgaben für die Instandhaltung, eine Renovierung oder unvorhergesehene Kosten. Eine genaue Kalkulation der Finanzen gestaltet sich daher oft schwierig, ebenso wie jene der Wertentwicklung, sodass die Immobilie als Altersvorsorge ebenfalls Verlustrisiken birgt.

Wer die eigene Wohnung oder das Haus hingegen vermieten möchte, muss das rechtliche Knowhow sowie ausreichend Zeit mitbringen, um als Vermieter agieren zu können. Es handelt sich um eine Aufgabe, die durchaus einem Nebenjob ähnelt. Vor allem Rentner wollen oder können das oft nicht mehr leisten.

Gerade im Alter kann eine eigene Immobilie also auch zur zeitlichen oder finanziellen Belastung werden. Viele ältere Personen können keine Reparaturen mehr vornehmen oder haben nicht ausreichend Geld zur Verfügung, um die Immobilie richtig zu pflegen.

Ein Verkauf ist zu diesem Zeitpunkt aber vielleicht eine schlechte Option, da die Immobilienpreise gerade gering sind und er Verluste bedeuten würde. Auch im Testament muss die Immobilie „richtig“ aufgeteilt werden, was viel Streitpotenzial birgt.

Die Immobilie erscheint demnach zwar auf den ersten Blick als perfekte Altersvorsorge, doch wie bereits erwähnt, gibt es nicht die eine perfekte Lösung. Eben auch nicht mit einem Haus oder einer eigenen Wohnung. Denn diese Investition bindet sehr viel Kapital in einem Sachwert, sodass nur wenig Flexibilität gewährleistet ist.

Sie verursacht zudem schwer kalkulierbare, laufende Kosten und muss gepflegt werden. Weiterhin sind viele Immobilienmärkte derzeit überhitzt, sodass auf lange Sicht mit Wertverlusten gerechnet werden muss. Dennoch: Immobilien sind und bleiben eine tolle Option für die Altersvorsorge, wenn gewisse Grundregeln beachtet werden.

Grundregeln bei der Investition in Immobilien

Wer nur wenig Geld zur Verfügung hat und trotzdem in seine private Altersvorsorge investieren möchte, für den gibt es bessere Optionen. Sinnvoll kann der Kauf einer Immobilie aber für besserverdienende Personen oder Familien sein, die einen entsprechenden Kredit von der Bank erhalten und ausreichend liquide sind, um die laufenden Kosten sowie eventuelle unerwartete Ausgaben zu tragen.

Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten:

Entweder die Besitzer ziehen selbst ein und sparen sich dadurch Mietzahlungen oder,

sie vermieten die Wohnung beziehungsweise das Haus für zusätzliche Einnahmen.

Beide Optionen bieten also ihre Vorzüge. Wer eine Immobilie zum Vermieten kauft, fährt meist besser mit mehreren kleinen Objekten als einem großen. Dadurch sind oft mehr Mieteinnahmen möglich und das Risiko jeder einzelnen Investition ist kleiner. Zum Beispiel, wenn ein Mieter seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommt.

Noch besser wäre es natürlich, eine Immobilie selbst zu bewohnen und zugleich mehrere andere Immobilien zu vermieten, doch das kann sich natürlich nicht jeder leisten. Kleinere Objekte bringen zudem den Vorteil mit sich, geringere Kaufnebenkosten zu haben, weniger Pflege zu benötigen und mehr Kapital „frei“ zu lassen für die Kombination mit anderen Geldanlageformen für die Altersvorsorge.

Wer es sich also leisten kann, setzt am besten neben der gesetzlichen Rentenversicherung und der beziehungsweise den eigenen Immobilie(n) noch auf Fonds, eine Betriebsrente, Aktien oder andere Optionen.

Nicht zuletzt genießen die Besitzer mehrerer Immobilien die Möglichkeit, einzelne Objekte zu verkaufen, wenn sie das Geld benötigen oder diese aus anderen Gründen nicht behalten möchten. Wer hingegen nur eine teure Immobilie besitzt, hat lediglich eine „Ganz-oder-gar-nicht“-Entscheidung.

© Adobe Stock / Stockfotos-MG ×

Wichtige Überlegungen vor dem Kauf

Wer also in eine Immobilie investieren möchte und kann, muss gewisse Vorüberlegungen anstellen, um dadurch tatsächlich eine gute Altersvorsorge zu erreichen. Dazu gehören folgende Fragen, die zu klären sind:

Selbst bewohnen, vermieten oder verkaufen?

Wie bereits erwähnt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eine Immobilie „gewinnbringend“ zu nutzen. Doch die Frage sollte nicht nur lauten, wie diesbezüglich die Pläne in den kommenden Jahren aussehen, sondern eben im Alter.

Soll und kann die Immobilie dann noch selbst bewohnt werden? Wenn ja, so sollte sie seniorengerecht gestaltet sein oder sich entsprechend umbauen lassen. Es ist wichtig, dass alle Dinge des täglichen Bedarfs in erreichbarer Nähe sind und eventuell ist im Alter auch eine Haushaltshilfe notwendig, um die Immobilie zu pflegen. Es gilt also, bei der Auswahl der Immobilie bereits an das Alter zu denken, damit sie auch tatsächlich eine gute Altersvorsorge darstellt.

Zudem bezahlt die Immobilie keine Lebensmittel, Putzhilfe und dergleichen. Gleichzeitig muss also ausreichend Geld zur Verfügung stehen, um laufende Kosten zu decken. Die Einsparungen der Miete alleine reichen dafür nicht aus, weshalb zusätzliche Formen der Altersvorsorge notwendig sind. Auch an dieser Stelle ist daher eine kleinere Immobilie in zentraler Lage sinnvoller als das große Anwesen auf dem Land.

Wer die Immobilie hingegen im Alter vermieten oder verkaufen möchte, der möchte dabei natürlich keine Verluste machen. Gerade schlecht gepflegte Immobilien oder jene in unbeliebter Lage lassen sich oft nur zu unterdurchschnittlichen Preisen veräußern.

Manchmal werden sie sogar für lange Zeit überhaupt nicht gekauft, sodass die notwendigen Einnahmen ausbleiben. Das passiert natürlich ebenso, wenn kein Mieter (zum gewünschten Preis) einziehen möchte. Auch hier gilt es also, das richtige Objekt auszuwählen, um die eigenen Ziele im Alter realistisch umsetzen zu können.

© Adobe Stock / Valerij ×

Kosten richtig einschätzen – aber wie?

An dieser Stelle ist bereits deutlich geworden, dass Immobilien zwar eine gute Altersvorsorge darstellen können, dafür aber auch ein gewisses Knowhow notwendig ist. Das gilt für Faktoren wie die richtige Lage und den Objektzustand wie auch aus finanzieller Sicht.

Denn die richtige Kalkulation vorab ist das A und O, um eine gute Investition zu tätigen. Dabei dürfen nicht nur die Kaufkosten, Kaufnebenkosten sowie Kreditkosten einberechnet werden, sondern die laufenden oder eventuelle unerwartete Kosten sind ebenfalls wichtig für die Kalkulation. In Mehrfamilienhäusern fällt unter Umständen ein monatliches Hausgeld an und vielleicht soll die Immobilie eines Tages seniorengerecht umgestaltet werden.

Es ist daher unverzichtbar, alle Eventualitäten in Erwägung zu ziehen und bei der Rechnung zu berücksichtigen. Je realistischer dafür vorab die Einschätzung des Immobilienwertes und der zukünftigen Wertentwicklung stattfindet, desto einfacher wird die Entscheidung, ob sich die Immobilie als Altersvorsorge eignet oder eher nicht.

Nur die wenigsten Personen bringen diesbezüglich aber ausreichend Knowhow mit, weshalb die kompetente Beratung durch einen Gutachter, Makler, Steuerberater und andere Experten bares Geld wert ist. An dieser Stelle sollte keinesfalls gespart werden.

Wird die Immobilie an Wert gewinnen?

Während bei der Kalkulation vor allem die aktuelle Situation im Vordergrund steht, darf bei der Entscheidung für oder gegen den Immobilienkauf auch die Zukunft nicht unbeachtet bleiben. Soll diese als Altersvorsorge dienen, handelt es sich schließlich um ein langfristiges Investment.

Gerade angesichts der aktuell so hohen Immobilienpreise ist nämlich das Risiko hoch, dass die Wohnung oder das Haus in einigen Jahrzehnten deutlich weniger wert ist. Denn der demografische Wandel könnte dazu führen, dass es in vielen Regionen ein größeres Angebot an Wohnraum gibt als eine Nachfrage.

Fazit

Abschließend lässt sich sagen, dass das Thema der Altersvorsorge komplex ist und jeder Mensch sich damit frühzeitig auseinandersetzen sollte. Die Immobilie als Investition ist dabei durchaus eine Überlegung wert und kann eine attraktive Ergänzung zur gesetzlichen Rente und weiteren privaten Vorsorgemöglichkeiten darstellen.

Allerdings gilt es bei dieser Entscheidung viele Faktoren zu berücksichtigen. Dann kann die Immobilie sowohl in Zukunft als auch in der Gegenwart zahlreiche Vorteile mitbringen. Doch wer übereilt handelt oder eine Fehlentscheidung trifft, für den kann die Immobilie auch zur (finanziellen) Belastung werden – jetzt oder im Alter.

Schlussendlich muss also jeder die Lösung finden, welche in seiner individuellen Lebenssituation am besten passt. Hauptsache, das Thema Altersvorsorge wird überhaupt angegangen!