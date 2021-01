IT-Sicherheit: Was Nutzer für ihre eigenen Datensicherheit tun können

Das Internet kommt nicht ohne Daten aus. Vor allem nicht ohne die der jeweiligen User.

Jeder Nutzer hinterlässt beim Surfen eine Spur, die mit den Fußstapfen im Neuschnee vergleichbar ist. Von der Haustür aus geht es hinaus in die Welt, zum Bäcker, zum Freund, zum Fitnessstudio. Leider ist diese Spur für Hacker im Internet unglaublich interessant, denn während die Fußstapfen schnell verschwinden, bleiben die Online-Abdrücke gut erkennbar erhalten. Hacker können sie vielseitig nutzen. Mal werden diese Daten verkauft, mal eigenständig genutzt – und der Nutzer erkennt dies erst, wenn es zu spät ist. Wie er sich davor schützen kann, zeigt dieser Artikel.

Ein VPN hilft dabei, die eigene Datensicherheit erheblich zu verbessern.

VPN: Datensicherheit durch eine spezielle Verbindung

Das VPN, auch als ›virtual private Network‹ bekannt, ist ein mächtiger Baustein in der eigenen Datensicherheit. Wer nun glaubt, dieser Schutzmechanismus ist schwierig zu nutzen, der irrt sich. Aber wie funktioniert das VPN genau

- Verschleierung – ein Nutzer eines VPN-Dienstes ist einer von vielen Personen, die eine einzige IP-Adresse verwenden. Statt der eigenen, vom Provider ausgegebenen IP nutzt der User nun eine Fremd-IP, die er sich mit vielen weiteren Menschen auf der ganzen Welt teilt. Ins Netz gesendete oder erhaltene Daten lassen sich somit nicht mehr einer Person zuordnen und werden für Hacker recht unbrauchbar.

- Vergleich – Hacker nutzen gerade offene Netze, um Daten von Usern abzufangen. Ohne speziellen Schutz lässt sich im Café recht leicht zuordnen, welcher User sich gerade beim Onlinebanking angemeldet hat. Diese Daten kann der Hacker nun für seine Zwecke verwenden. Nutzt der User jedoch ein VPN, so gleicht diese Zuordnung der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Der Hacker mag Bestandteile der Zugangskennung haben, jedoch nicht die restlichen Puzzlestücke.

- Nutzung – VPN können direkt mit dem Router verknüpft werden. Zugleich gibt es zu installierende Programme und Onlinedienste. Da gerade mobile Geräte in mobilen und öffentlichen Netzen gefährdet sind, sollten diese immer über einen Onlinedienst oder über ein auf dem Gerät installiertes VPN gesichert werden.

Das VPN stellt einen sehr guten Grundschutz dar, der zu mehr Anonymität im Netz verhilft. Mittlerweile ist die Internetgeschwindigkeit in den meisten Gebieten so hoch, dass auch die etwas langsamere Verbindung nicht ins Gewicht fällt. Ausnahmen bieten von vornhinein schlechte Verbindungen und Übertragungsraten: Bei einer Leitung mit weniger als 10.000 Mbit/s ist die Verzögerung spürbar.

Passwörter und aufmerksames Surfen: Unentbehrlich

Das sicherste Auto kann keinen Unfall verhindern, wenn der Fahrer einen groben Fehler begeht. Ein wunderbar ausführliches Tortenrezept wird zu einer schlechten Torte führen, wenn der Bäcker Salz statt Zucker verwendet. Und so ist es auch mit den Schutzmechanismen bei der Internetnutzung. Die potenzielle Gefahrenquelle sitzt immer vor dem Bildschirm.

Jeder Onlinenutzer passt hin und wieder nicht auf. Die meiste Zeit geschieht nichts, doch ist das keine Erklärung, nicht doch größte Achtsamkeit walten zu lassen. Aber worauf kommt es an?

Passwörter – sie sind das Leid aller Internetnutzer. Häufig siegt der Wunsch nach Bequemlichkeit und das Passwort wird sehr simpel und gerne auch noch vielerorts zusätzlich verwendet. Grundsätzlich gilt, dass Passwörter möglichst kompliziert sein müssen, aus Sonderzeichen, Zahlen und Buchstaben in Groß- und Kleinschreibung bestehen sollten. Mittlerweile gibt es eigens Passwort-Generatoren. Eine doppelte Verwendung mit derselben E-Mailadresse oder Nutzerkennung ist nicht empfehlenswert. Ob Passwörter regelmäßig gewechselt werden müssen, ist selbst unter Experten eine Glaubensfrage. Sicher ist: Sobald es zu Unregelmäßigkeiten kommt, ist ein neues Passwort Pflicht.

- Aufmerksamkeit – schon beim Abrufen der Mails gilt es, genau hinzuschauen. Phishingmails sind weit verbreitet und wer auf die dort enthaltenen Links klickt, der gibt seine Zugangsdaten vollends preis. Aber auch das Surfen an sich kann Gefahren bergen. Phishingseiten werden teils für einige Zeit ganz oben in den Suchergebnissen angezeigt.

- Bewusster Umgang – sehr wichtig ist der bewusste Umgang mit den eigenen Daten. Hier kann jeder für sich entscheiden: Alles, was ein User lautstark durch den Supermarkt brüllen würde, kann auch ins Netz. Dasselbe gilt für Unterlagen, die an einem öffentlichen Ort liegen bleiben können. Wer mit diesen Szenarien achtsam umgeht, der ahnt schon, mit welcher Achtsamkeit auch im Netz vorgegangen werden muss. Das Internet vergisst nichts. Und Betrüger warten an jeder Stelle.

Grundsätzlich ist der achtsame Umgang mit Daten zwar nicht schwierig, aber oft aufwendig. Wer prüft wirklich im Detail, was die Cookies bedeuten, deren Richtlinie gerade zugestimmt wurde, damit die Seite ordentlich gelesen werden kann? Das aufmerksame Surfen ist teils aufwendig, doch lohnt sich der Aufwand.

Weitere Maßnahmen zur persönlichen IT-Sicherheit

Natürlich müssen die Geräte, die zum Surfen genutzt werden, ebenfalls geschützt werden. Mittlerweile gibt es die Viren- und Internetzschutzsoftwares mit Lizenzen, die eigens für Zweit- und Drittgeräte genutzt werden können. Das schließt auch das Smartphone und Tablet mit ein. Die Geräte sind so verbreitet, dass sie für Hacker unglaublich attraktiv sind.

Beim Surfen mit dem Smartphone gelten noch besondere Vorkehrungen:

Sperre – sobald sich das Gerät nicht mehr in der eigenen Hand befindet, wird es gesperrt. Natürlich ist ein guter Entsperrcode notwendig. Es rät sich, die Sperre auch daheim zu aktivieren, denn so geht der Knopfdruck in Fleisch und Blut über.

- Downloads – es sollten keine Dateien von Fremdorten heruntergeladen werden. Mittlerweile sperrt auch Android die Funktion, beziehungsweise muss der Download eigens freigegeben werden. Bei der Installation von Programmen sollte genau geprüft werden, ob sich nur das gewünschte Programm im Downloadordner befindet.

Features wie Quick Share, mitunter auch Blutooth, wenn nicht anderweitig für Musik oder Apps verwendet, sollten immer im Auge behalten werden. Generell darf das Gerät niemals frei und unbeaufsichtigt ohne Sperrung liegen bleiben.

© Rahul Chakraborty / Unsplash.com I-Phone liegt neben Laptop auf weißem Tisch

Ein Sperrcode für das Smartphone sorgt dafür, dass es in fremden Händen keinen Schaden anrichten kann und die Daten nicht so einfach ausgelesen werden können.

Fazit – die Daten lassen sich schützen

Jeder kann etwas dafür tun, um seine eigenen Daten im Netz zu schützen. Mit einem VPN ist schon ein mächtiges Werkzeug zur Hand, welches sich bestens mit Schutzprogrammen anwenden lässt. Doch muss auch jeder Onlinenutzer auf sich selbst Acht geben. Der Teufel steckt gerne im Detail – und das ist in diesem Fall die Bequemlichkeit des unbedarften Surfens.