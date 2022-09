Joseph "Joe" Biden, Jr. ist ein amerikanischer Politiker, der seit dem 20. Januar 2021 als US-amerikanischer Präsident amtiert.

Zuvor war er von 2009 bis 2017 der Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter Barack Obama.

Leben und Werdegang

Biden wurde am 20. November 1942 in Scranton, Pennsylvania, geboren. Sein Vater war Autoverkäufer und seine Mutter war Lehrerin. Er besuchte die University of Delaware, wo er Geschichte und Jura studierte, und arbeitete als Pflichtverteidiger, bevor er in die Politik ging. Im Jahr 1972 wurde er als 29-jähriger Lokalpolitiker in den Senat gewählt.

Nach einem erfolgreichen Präsidentschaftswahlkampf wurde Joe Biden im Januar 2021 der Präsident der Vereinigten Staaten. Er besiegte Donald Trump bei den Wahlen 2020 mit 51,3 % der Stimmen und 306 Wahlmännerstimmen gegenüber 232.



Biden trat sein Amt vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie und der Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger an, die über ihre Niederlage verärgert waren.