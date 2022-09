Karl Nehammer ist der derzeitige Bundeskanzler von Österreich.

Diese Position bekleidet Nehammer seit dem 06. Dezember 2021. Er wurde 2019 erstmals in den österreichischen Nationalrat gewählt und wurde am 10. Januar 2020 Bundesminister für Inneres, dessen Amt er zwei Jahre innehatte. Am 3. Dezember 2021 wurde er geschäftsführender Bundesparteiobmann der Österreichischen Volkspartei, nachdem Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz zurückgetreten war. Die ÖVP hat am 14. Mai 2022 Nehammer zum Bundesparteiobmann der Partei gewählt.