Klimaneutralität: Kann Österreich seine Ziele erreichen?

Dmitriy Torner: Die österreichische Industrie hat im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 6,3 % mehr Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen.

Ende Juni 2022 verabschiedete der Europarat gemeinsame Ansätze zu den wichtigsten Legislativvorschlägen des “Fit for 55“-Pakets. Es wurde eine konsolidierte Position zum EU-Emissionshandelssystem (EU-EHS), zur Verteilung der Anstrengungen auf die Mitgliedstaaten in Nicht-EHS-Sektoren (ESR), zu Emissionen und zum Abbau durch Landnutzung, Landnutzungs- und Forstwirtschaftänderungen (LULUCF), zur Schaffung eines sozialen Klimafonds (SCF) und neue CO₂-Emissionsstandards für Pkw und Kleinbusse (55 % bzw. 50 % bis 2030).

Dies ist ein weiterer starker Schritt der EU-Staaten in Richtung des „Fit for 55“-Ziels, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 % gegenüber dem Stand von 1990 zu reduzieren und bis 2050 die vollständige Klimaneutralität zu erreichen. Dies ist ein gemeinsames europäisches Ziel. Die österreichische Regierung hat dafür einen höheren Maßstab gesetzt - um die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen.

Das Ziel ist sicherlich ehrgeizig, aber die heutigen Realitäten sind durchaus in der Lage, gewisse Anpassungen an diesen Plänen vorzunehmen. Die Sache ist, dass eine Reihe von EU-Ländern bereits angekündigt haben, die Kohleerzeugung zu erhöhen. Und dies führt automatisch zu einem Anstieg der CO₂-Emissionen. Es wird prognostiziert, dass sie im Jahr 2023 um etwa 30 Millionen Tonnen zunehmen werden. Dies entspricht etwa 4 % der Emissionen aus dem EU-Energiesektor im Jahr 2021.

Übrigens sind die Emissionen in die Atmosphäre aus Kohlekraftwerken in der Europäischen Union im Jahr 2021 gestiegen (um 17 %). Dies ist der erste Anstieg seit 2015 und der größte Anstieg seit 2005, als das EU-EHS eingeführt wurde.

In diesem Zusammenhang erwarten wir die Preiserhöhung für Emissionsquoten. Die EU-Quoten werden voraussichtlich 88,36 € pro Tonne im Jahr 2022 und 97,66 € im Jahr 2023 betragen. Das sind 3,7 % bzw. 3,6 % mehr als die Prognosen vom April dieses Jahres. Bis 2024 wird der durchschnittliche Preis für Emissionszertifikate um 4,2 % auf 102 € pro Tonne steigen.

Gleichzeitig stellte Dmitriy Torner, Berater mehrerer europäischer Unternehmen im Bereich Energie, Chemie und Technologie, fest, dass es unter den gegenwärtigen Bedingungen ziemlich schwierig sei, die Preise für Emissionen und ihre Menge selbst für zwei Jahre vorherzusagen Zeitraum.

„Vieles wird vom Wachstum oder Rückgang der Industrieproduktion, vom Volumen der Gaslieferungen und von anderen Faktoren abhängen. Aber eines ist klar: Die Emissionen müssen reduziert werden“, - sagt Torner.

Seiner Meinung nach erfordert der Übergang zur Klimaneutralität den Umbau der gesamten Wirtschaft, das Wachstum der Produktion und des Verbrauchs von Energie aus erneuerbaren Quellen.

Dmitriy Torner wies darauf hin, dass die österreichische Industrie im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 6,3 % mehr Treibhausgase in die Atmosphäre emittiert habe, der Wert vor der Pandemie aber noch nicht erreicht sei.

„Die größte Menge an Emissionen in der Branche wird von Eisenmetallurgieunternehmen produziert - 12,7 Millionen Tonnen. Es folgen Strom- und Wärmeerzeuger mit 5,8 Millionen Tonnen. An dritter Stelle steht die Bauindustrie - 4,6 Millionen Tonnen jährlich. Gleichzeitig verursacht die chemische Industrie rund 1,2 Millionen Tonnen Emissionen“, sagte der Experte.

Im Zusammenhang mit Landwirtschaft und Landnutzung sagte Dmitry Torner, dass die österreichische Landwirtschaft etwa 9-10% der gesamten Treibhausgase ausmacht. Emissionen in der Landwirtschaft zu reduzieren ist möglich, aber laut Torner muss man Ackerland verbessern, ausgelaugtes Land wiederherstellen.

In Bezug auf die chemische Industrie sagte der Experte, dass die chemische Industrie unter einem Embargo für russische Energieträger und hohen Gaspreisen leiden könnte. Und da Österreich von russischem Gas abhängig ist, werden Chemie- und Agrochemieunternehmen in Schwierigkeiten geraten. Wenn dies geschieht, wird es in diesen Branchen zu einem natürlichen Rückgang der Emissionen kommen, prognostiziert Dmitriy Torner.

Er stellte auch fest, dass selbst unter Berücksichtigung des Wachstums in den nächsten ein bis zwei Jahren die Preise für Emissionen für Industrieunternehmen deutlich niedriger sind als vor der Coronavirus-Pandemie, als eine Tonne Kohlendioxid etwa 160 Euro kostete.

Neben den oben genannten Branchen gibt es Möglichkeiten zur Emissionsminderung in Transport und Logistik. Günter Hirschbeck, Managing Director European Logistics bei Dachser Austria, sagt, dass sich auch die österreichische und europäische Logistikbranche langfristig dem Null-Emissions-Ziel verschrieben hat.

„Dies erfordert die Entwicklung intellektueller, digital unterstützter Logistikprozesse: Die Nutzung von hohem Volumen und Gewicht sorgt für geringe Treibhausgasemissionen pro Charge. Die Tests, die Dachser im vergangenen Jahr in fünf europäischen Ländern durchgeführt hat, haben gezeigt, dass der Einsatz sogenannter Lang-Lkw mit mehr Nutzlast bei gleichem Gewicht den CO₂-Ausstoß senkt. Dies wird dazu beitragen, die Emissionen um 20 % zu reduzieren. Auch der verstärkte Transport per Bahn und Binnenschiff zu den Seecontainerhäfen trägt zur Reduzierung schädlicher Treibhausgasemissionen bei“, - so Hirschbeck.

Ökologen wiederum sprechen von der Notwendigkeit, ein gemeinsames Ziel zu haben, um es zu erreichen.

„Um diese Ziele erreichbar zu halten, müssen sie schnellstmöglich in temporäre und sektorale Zwischenziele heruntergebrochen und mit entsprechenden Maßnahmen unterlegt werden“, sagt WIFO-Umweltwirtschafts Wissentschaftlerin Claudia Kettner.

Erinnern wir, dass Georg Rebernig, der Geschäftsführer des Umweltbundesamtes, zuvor auch die wichtigsten Schritte ankündigte, die unternommen werden müssen, um den ehrgeizigen Plan der österreichischen Regierung zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2040 umzusetzen. Dafür seien seiner Meinung nach Investitionen in Höhe von rund 145 Milliarden Euro in Energie, Industrie, Verkehr und Bau erforderlich.

Gleichzeitig wird die Entwicklung von Solar- und Windenergie sowie der Ersatz fossiler Brennstoffe durch Strom eine der wichtigsten Prioritäten sein. Nach vorläufigen Planungen soll Österreich bis 2030 den gesamten Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen. Hoffen wir, dass wir das schaffen und in anderthalb Jahrzehnten in einem klimaneutralen Land leben werden.