Der Klimawandel ist eine langfristige Veränderung der Wettermuster auf der Erde.

Gemeint ist damit die durchschnittliche Veränderung der Wettermuster im Laufe der Zeit. Es kann sich dabei um Veränderungen bei Temperatur, Niederschlag, Wind oder anderen allgemeinen Wettermustern handeln. Durch den von Menschen verursachten Klimawandel (der Großteil der Wissenschaft ist sich einig), kommt es vermehrt zu extremen Wettersituationen, wie z.B. längere Dürren oder aber starken Niederschlag.

Der Klimawandel wird durch Treibhausgase in der Atmosphäre verstärkt, die Wärme speichern und den Planeten erwärmen. Die wichtigsten Treibhausgase sind Kohlendioxid (CO2) und Methan. Diese Gase entstehen unter anderem bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe, in der Industrie und in der Landwirtschaft.