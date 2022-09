Korruption ist der Missbrauch von Macht zum eigenen Vorteil.

Korruption liegt vor, wenn eine Person oder eine Gruppe von Personen ihre Macht ausnutzt, um andere Menschen auszubeuten, die nicht über die gleiche Macht verfügen. Sie kann viele Formen annehmen, aber am häufigsten ist Korruption in Fällen zu beobachten, in denen Beamte ihre Position nutzen, um sich persönlich zu bereichern oder politische Vorteile zu erlangen.

Der Begriff Korruption kann schwer eingegrenzt werden, denn Korruption umfasst ein breites Spektrum an Fehlverhalten wie Veruntreuung, Bestechung und Vetternwirtschaft. Korruption kann auch Machtmissbrauch, Vetternwirtschaft und Klientelismus beinhalten.