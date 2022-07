Kryptowährungen sicher verwahren mit einem Hardware Wallet

Seit gut einem Monat befinden sich die Kryptowährungen im Sturzflug. Die Ursachen für den Absturz sind neben den Rezessionsängsten vieler Anleger auch die galoppierende Inflation der FIAT-Währungen.

Nachdem der Krypto-Markt von drei Billionen auf knapp 900 Milliarden US-Dollar geschrumpft ist, sieht es nun so aus, als ob eine Bodenbildung eingesetzt hätte. Wer die niedrigen Preise nun als Chance wahrnehmen möchte, sollte natürlich darauf achten, seine Bitcoins und Co. sicher zu verwahren. Genau darum soll es in diesem Artikel gehen.

Wo werden Kryptowährungen untergebracht?

Wer sich heute einige Kryptowährungen einkauft, muss diese selbstverständlich irgendwo unterbringen. Die meisten verwenden dafür ein digitales Wallet, welches über einen Login zugänglich ist. Immer mehr Krypto-Anleger nutzen mittlerweile sogenannte Hardware Wallets. Die Gründe, weshalb sich ein solches Offline Wallet lohnt, sind:

Hardware Wallets lassen sich nicht hacken

hier steht die Sicherheit der Krypto-Assets an oberster Stelle

der Zugang ist immer sichergestellt, ganz ohne Passwort merken

Warum bietet ein Hardware Wallet (Cold Wallet) mehr Sicherheit?

Im Vergleich zu einem Online Wallet bietet das Offline Wallet (Hardware Wallet) deutlich mehr Sicherheit. Das liegt vor allem an der fehlenden Internetverbindung. Während sich Hacker durch geschickte Tricks Zugang zu einem Internet Wallet verschaffen können, ist dies bei einem Hardware Wallet nicht so ohne weiteres möglich. Gerade langfristige Anleger sollten überlegen, wenn Sie Krypto Solena kaufen, diese letztlich in einem Hardware Wallet sicher zu verwahren. In den meisten Fällen ähnelt dieses einem normalen USB-Stick, der mit kryptografischen Funktionen aufgerüstet wurde.

Wie funktioniert die Sicherung im Detail?

Nachdem Sie sich ein Hardware-Wallet gekauft haben, geht es im nächsten Schritt darum die unternehmenseigene Software auf dem Rechner zu installieren. Damit nämlich die Kryptowährungen auf dem „Stick“ landen können, ist stets die Software des Herstellers notwendig, die auf der offiziellen Website heruntergeladen werden kann. Ist auch dieser Schritt geschafft, lassen sich die Coins einfach in das neue Wallet übertragen und überall mit hinnehmen.

Welche Wallet-Arten gibt es noch?

Anleger können neben einem Hardware-Wallet auch ein Self-Custody-Wallet auswählen. Ein solches gibt es heute von zahlreichen Anbietern und kann einfach über das Internet heruntergeladen werden. Im Anschluss daran kann direkt in der Anwendung ein Konto eröffnet werden. Sensible Informationen sind hierbei aber nicht notwendig. Sie legen lediglich einen privaten Schlüssel (auch Seed-Phrase genannt) fest, der Ihnen Zugang zu Ihrem Wallet verschafft. Nun können Sie noch Ethereum Kryptogeld kaufen oder bestehende Assets einfach übertragen und fertig. Nicht zu vergessen sind natürlich die gehosteten Wallets, die einem digitalen Bankkonto bzw. dem gewöhnlichen Online Banking sehr ähneln.

Was es beim Schlüssel zu beachten gibt

Die Seed-Phrase bzw. der private Schlüssel ist im Grunde genommen ein Satz aus zwölf Wörtern. Diese werden zufällig ausgewählt und sollten von Ihnen unbedingt schriftlich festgehalten werden. Geht der Schlüssel verloren, ist damit auch der Zugriff auf die Krypto-Assets nicht mehr möglich. Um das Kryptovermögen außerdem jederzeit sicher zu halten, sollte der private Schlüssel niemals an Dritte weitergegeben werden.

Fazit: Viele Wege führen zum Ziel

Je nachdem, ob Sie ein aktiver Spekulant oder langfristiger Anleger sind, kann sich die eine oder andere Art von Krypto-Wallet auszahlen. Ein gewöhnliches gehostetet Wallet mit Internetverbindung ist ideal, wenn viele Transaktionen getätigt werden. Allerdings können sich Hacker durch Phishing etc. Zugang zu diesen verschaffen. Absolute Sicherheit gibt es nie, jedoch ist die Verwahrung in einem Hardware Wallet die sicherste Lösung. Es bleibt also Ihnen überlassen, für welche Methode Sie sich letztlich entscheiden.