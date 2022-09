Kurzbiografie - Leben und Werdegang von Meghan Markle

HRH Meghan, Duchess of Sussex, deutsch Herzogin Meghan von Sussex (geboren am 4. August 1981 als Rachel Meghan Markle in Los Angeles, Kalifornien), ist eine amerikanische Schauspielerin. Bekannt wurde sie durch die Rolle der Rachel Zane in der Fernsehserie Suits. Seit ihrer Heirat mit Prinz Harry am 19. Mai 2018 ist sie Mitglied des britischen Königshauses.

Meghans Mutter Doria Ragland ist Afroamerikanerin, ihr Vater Thomas Markle hat irisch-deutsche Wurzeln und sie hat zwei Geschwister. Sie besuchte die Northwestern University und nahm am Gemeinschaftstheater an der Theaterschule der DePaul University teil.

2004 begann sie, in verschiedenen Fernsehserien aufzutreten, wo sie von 2011 bis 2018 sieben Staffeln lang durch ihre Rolle als Rachel Zane in dem Justizdrama Suits auf sich aufmerksam machte. 2016 wurde bekannt, dass sie mit Prinz Harry verlobt ist, den sie durch einen gemeinsamen Freund kennengelernt hatte.