Mit einem Sportwetten Bonus auf die unterschiedlichsten Sportarten wetten

Immer mehr Menschen greifen bei einem interessanten Match des Sports zu einer Sportwette. In den vergangenen Jahren konnte die Wettbranche immer neue Umsatzrekorde aufstellen.

Dies spricht dafür, dass die Akzeptanz deutlich angestiegen ist und es inzwischen schon fast als „normal“ angesehen wird, wenn man ab und an mal eine Wettabgabe platziert.

Auch der Markt der Sportwetten wächst von Jahr zu Jahr an. Immer neue Wettportale kommen auf den Markt und versuchen, Kunden zu akquirieren. Hierzu greifen die meisten Online Wettanbieter zu einem Bonus für Neukunden. Nicht selten lässt sich so eine Verdopplung der ersten Einzahlung oder eine risikofreie erste Wettabgabe erhalten. Dieser Vorteil ist ausschließlich für Sportwetten Fans verfügbar, welche ihre Wetten im Internet platzieren. Bei Wettlokalen gibt es solche Angebote zumeist nicht.

Wir haben uns mit Hilfe des Vergleichsportals spielotv.com einen Einblick auf die unterschiedlichen Wettanbieter und deren Bonusangebote verschafft. Nun wollen wir auflisten, welche Bonusangebote sich wirklich lohnen. Einige Aktionen besitzen unserer Meinung nach zu hohe Bonusbedingungen, sodass es sich um ein unfaires Angebot handelt.

Neukunden erhalten drei unterschiedliche Bonusaktionen

Werfen wir zuerst einen Blick auf die Unterschiede der Bonusangebote. Am häufigsten gibt es einen Einzahlungsbonus vorzufinden. Nachdem die Anmeldung abgeschlossen ist, steht die erste Einzahlung unmittelbar bevor, um eine Wette platzieren zu können. Im Zuge der ersten Transaktion auf das Wettkonto wird dann oftmals eine Verdopplung der eingezahlten Summe, durch den Buchmacher vorgenommen.

Ein weiterer Bonus für Neukunden ist die Gratiswette oder risikofreie Wettabgabe. Viele Wettportale setzen auf diesen Willkommensbonus, bei dem die erste Wette komplett ohne Risiko platziert werden kann. Kommt es zu einem Verlust, wird das eingesetzte Guthaben zurück auf das Konto gutgeschrieben, sodass eine erneute Chance auf Gewinne besteht.

Als dritten Neukundenbonus ist der „Bonus ohne Einzahlung“ aufzulisten. Vor allem bei neuen Wettanbietern wird dieser Bonus angeboten, bei dem ein neu angemeldeter Sportwetten Fan ohne eine Einzahlung etwas Bonusguthaben auf sein Konto gutgeschrieben bekommt. Da bei diesem Angebot völlig ohne Risiko getippt wird, sollte ein solcher Bonus in jedem Falle wahrgenommen werden.

Die Vorteile der einzelnen Angebote

Schauen wir uns nun die Vorteile der einzelnen Bonusaktionen etwas genauer an. Beim Einzahlungsbonus wird der Bonus als frei verfügbares Guthaben auf das Wettkonto geliefert. Somit können Tipper selbst entscheiden, welchen Einsatz sie bei ihren Sportwetten platzieren möchten. Durch das erhöhte Startkapital kann beispielsweise gleich zu Beginn ein höherer Einsatz eingesetzt werden, sodass auch die Gewinne ansteigen.

Die Gratiswette bietet einen Vorteil für Sportwetten Fans, die ein Risiko eingehen möchten. Dadurch, dass die erste Wettabgabe völlig ohne Risiko platziert werden darf, kann eine hohe Quote ausgewählt werden. Wird mit einem Wettschein, der eine hohe Wettquote besitzt, ein Erfolg eingefahren, kann dies zu einem guten Schub des Kapitals beitragen. Ebenfalls kann das Guthaben im Regelfall sofort wieder ausgezahlt werden, da keinerlei Bonusbedingungen gelten.

Die Vorteile eines Bonus ohne Einzahlung müssen wir wohl nicht wirklich erklären. Da bei diesem Angebot völlig ohne eigenes Risiko getippt werden kann, ist diese Aktion für jeden Sportwetten Fan ein Muss.

Die Bonusbedingungen entscheiden oftmals über den Erfolg

Kommen wir nun zu dem großen Aber eines Bonusangebotes – den Bonusbedingungen. Bei jedem Bonus eines Sportwetten Anbieters, sind Bonusbedingungen angehangen. Diese verhindern, dass das erhaltene Bonusguthaben sofort wieder ausgezahlt werden kann. Erst dann, wenn alle Bedingungen erfolgreich umgesetzt wurden, kann eine Auszahlung der Bonusgelder und damit erzielten Gewinnen eingeleitet werden.

Viele Online Buchmacher besitzen unserer Meinung nach zu hohe Bonusanforderungen an ihre Kundschaft. Anhand der Mindestquote lässt sich dies einfach erklären. Die vorgegebene Mindestquote muss auf jedem Wettschein vorhanden sein, um die Bedingungen erfüllen zu können. Fällt diese beispielsweise sehr hoch aus, kann ausschließlich ein Außenseiter-Tipp zur Umsetzung des Bonus beitragen. Da solche Wetten jedoch nur sehr häufig einen Erfolg erzielen, kommt es zumeist zum Verlust des Bonusguthabens.

Tatsächlich ist uns bei einem Vergleich der Bonusangebote aufgefallen, dass hohe Mindestquoten oder Umsatzanforderungen keine Seltenheit sind. Da es jedoch auch ausreichend Aktionen mit fairen Bedingungen gibt, lohnt sich eine Bonusinanspruchnahme bei vielen Wettportalen.

Diese Bonusbedingungen sind mit einem Wettbonus verbunden

Zumeist besteht ein Sportwetten Bonus aus drei unterschiedlichen Bonusbedingungen, die es während der Umsetzung zu beachten gilt.

Die Umsatzbedingung gibt an, wie häufig das erhaltene Bonusguthaben in Sportwetten eingesetzt werden muss. Beträgt der Bonusbetrag beispielsweise 50,00€ und es wird eine 6-fache Umsetzung gefordert, müssen insgesamt 300,00€ in Sportwetten platziert werden. In direkter Verbindung mit dieser Bedingung steht die Mindestquote. Wie bereits erwähnt, muss die Mindestquote auf dem Wettschein vorhanden sein, damit das eingesetzte Guthaben von dem benötigten Umsatz abgezogen wird.

Als dritte Bonusbedingung ist nicht selten auch ein zeitliches Limit vorgegeben, indem die Bonusumsetzung vollständig abgeschlossen werden muss. Gelingt dies einem Sportwetten Fan nicht, wird der erhaltene Bonusbetrag vom Konto entfernt. Auch sämtliche Gewinne werden storniert, sodass nur noch der eingezahlte Betrag zur Verfügung steht.

Unser Fazit: Die Wahl eines Sportwetten Bonus sollte sorgsam erfolgen

Anhand unserer Auflistung der unterschiedlichen Bonusangebote und den damit verbundenen Bonusbedingungen wird schnell klar, dass die Wahl des Wettbonus nicht gerade einfach ist. Nicht selten sind zu hohe Bonusbedingungen am Ende der ausschlaggebende Punkt, warum sämtliches Bonusguthaben und die eingezahlte Summe verspielt werden.

Bevor es zu einer Inanspruchnahme eines Wettbonus kommt, sollten unbedingt alle Bonusbedingungen sorgsam durchgelesen werden. Auch ein Vergleich kann sich bezahlt machen, da viele Online Wettanbieter fairere Bedingungen bieten.