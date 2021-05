Mit nachhaltiger Kosmetik weltweit erfolgreich

L'Occitane en Provence bringt seit der Unternehmensgründung ökologische, faire und sozial verträgliche Schönheitspflegelinien und Düfte auf den Markt.

Das Segment der Kosmetika zeigt deutlich, dass Nachhaltigkeit im Trend liegt. Immer mehr Beautyfans setzen auf hochwertige Pflegeprodukte, die sie guten Gewissens kaufen können. Die französische Kosmetikkette stellt viele Produkte aus pflanzlichen Inhaltsstoffen her, die direkt in der Provence angebaut werden. Kurze Lieferketten heißt das Zauberwort. Exotischere Inhaltsstoffe wie Karitébutter, die essenziell sind und hier nicht angebaut werden können, werden zu fairen Preisen eingekauft.





Wie duftet die Provence?

Laut Firmengründer Olivier Baussan nach Lavendel und Rosmarin. Ursprünglich studierte der Natur- und Pflanzenliebhaber Literatur. Doch der berufliche Weg führte ihn in eine ganz andere Richtung. 1976 kaufte er ein gebrauchtes Destilliergerät. Damit stellte er ätherische Öle aus Lavendel und Rosmarin her. Damit war der Grundstein für das eigene Unternehmen gelegt. Die duftenden Öle verkaufte Baussan auf regionalen Märkten. Später kaufte er eine Seifenfabrik in Manosque, um größere Mengen produzieren zu können. Der nächste Meilenstein war die Eröffnung eines eigenen Ladens. Sein Unternehmen tauft er auf L'Occitane, was übersetzt so viel wie aus dem Süden bedeutet. Pflanzen seiner Heimat sind der Hauptbestandteil der Produkte. Nach einiger Zeit wird Reinold Geiger auf das Unternehmen aufmerksam. Der Leiter eines Kosmetikverpackungsherstellers wird Anteilseigner von L'Occitane. Die Erfolgsgeschichte nimmt ihren Lauf. Nach der Eröffnung eines Ladengeschäfts in Paris folgen 1996 weitere Boutiquen in New York und Hongkong. Der weltweit erfolgreiche Kosmetikkonzern baut das Sortiment immer weiter aus. Die Düfte, Seifen und Körperpflege für Damen und Herren überzeugen Käuferinnen und Käufer aus aller Welt. Die pflanzlichen Rohstoffe stammen bis heute überwiegend von Bauern und Kooperativen aus Frankreich. Der größte Teil der Inhaltsstoffe ist öko-zertifiziert. Ein weiterer Baustein des Nachhaltigkeitskonzepts sind die praktischen Nachfüllpackungen. Das Unternehmen setzt sich darüber hinaus für die Reduzierung von Plastik- und Verpackungsmüll ein und unterstützt mit Projekten die Erhaltung der Biodiversität. Mit L'Occitane hat Olivier Baussan die für Frankreich typischen Lavendelfelder vor dem Verschwinden gerettet. Diese sollten nach und nach lukrativeren Pflanzen weichen. Die enge Zusammenarbeit mit einer Frauenkooperative in Burkina Faso schafft Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen in Afrika.

Kaufentscheidung mit Impact

Wer mit seinen Konsumentscheidungen etwas im Alltag verbessern möchte, ist bei der etablierten Marke aus Frankreich gut aufgehoben. Die Produkte werden mit dem größten Respekt vor der Natur hergestellt. Transparenz und faire Löhne sorgen für ein stimmiges Gesamtkonzept, das einen Großteil zum Unterenehmenserfolg beiträgt. Pflegeprodukte mit duftenden ätherischen Ölen machen die Beauty-Routine zu einer gelungenen Auszeit vom Alltag. Pflanzliche Inhaltsstoffe aus der Region des Mittelmeers und Shea-Butter aus Afrika pflegen die Haut optimal. Elegante, frische oder verführerische Duftkompositionen und natürliches Make-up heben die weibliche Schönheit hervor. Das ästhetische Produktdesign weckt die Vorfreude auf den Inhalt der Beauty-Produkte. L'Occitane entwickelt auch Produktlinien für Herren.