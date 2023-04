Ein kleiner Vergleich zur Mode vor 100 Jahren lohnt sich, als der 1. Weltkrieg 1918 vorbei war. Die Kriegsfolgen waren auch in der Mode spürbar – gerade Schnitte wurden bevorzugt, um Stoff zu sparen.

Ein gewagtes Detail lag damals jedoch im Trend: der tief ausgeschnittene Rücken. Gewagte Einblicke finden ebenfalls heutzutage in den Modetrends von 2023 statt, wenn auch in ganz anderer Form. Im Folgenden gehen wir auf die Details der heutigen Modewelt ein.

Gewagte oder mutige Modetrends? 5 Beispiele

Die Modewelt entwarf für die Trends 2023 eine sehr mutige und sehr experimentierfreudige Mode. Für alle modisch bewussten Damen bedeutet dies, dass sie sich etwas extravaganter und gewagter kleiden müssen, um dem Trend zu folgen. Es ist, als wolle die Mode alte Muster und Selbstverständlichkeiten aufbrechen und sowohl provozieren als auch gesellschaftliche Regeln und Erwartungen brechen. Ob es gelingt, wird sich zeigen – mehr über Melbes.

#1: 3D-Blumen

Als Accessoire zum Anstecken an einer Mütze, auf der Schulter oder an der Hüfte sind 3D-Blumen, die oft in Übergröße getragen werden, ein absolutes Muss. Das Material der Blumen ist dabei egal. Wichtiger ist, dass sie entweder durch ihre Größe oder durch ihre Farben auffallen. Oftmals werden sie in demselben Stoff oder in Kontrastfarben bereits auf das Kleid aufgenäht. Zu finden sind diese Blumen in allen hier vorgestellten Modetrends. Bei einigen Oberteilen bilden zwei große Blüten die Körbchen am Dekolletée oder das gesamte Oberteil wurde aus diesen Blüten hergestellt.

#2: Denim in Kombination mit Denim

Der Jeansstoff Denim wird niemals 'out' sein. Ein bauchfreier Look mit Rosenoberteil aus 3D-Blüten wird beispielsweise kombiniert mit abgeschnittener Jeansjacke und bodenlangem Maxi-Jeansrock. Auch der 1970er-Jahre-Look mit Jeansröcken, die ganz offensichtlich aus einer alten Jeans genäht wurden, ist zurück. Gleiches gilt für Jeanskleider und Hosenanzüge aus Denim.

Bei diesem Trend ist es wichtig, verschiedene Denimstoffe in unterschiedlichen Farbtönen einer Farbe zu tragen. Dabei hat das Jeansblau derzeit bei den Modedesignern (zum Beispiel bei der Marke Diesel) eindeutig den Vorrang bekommen.

#3: Transparenz

Die Stoffe werden immer transparenter und sind sowohl in der normalen Straßenbekleidung als auch bei festlichen Roben zu finden. Die Rock- oder Hosenlängen reichen von Mini bis knöchellang. Die festlichen Outfits im Transparent-Look konnten gerade bei der Verleihung der Academy Awards 2023 – den Oscars – bewundert werden. Besonders auffällig war die für den besten Filmsong nominierte Sängerin Rihanna mit ihrem neuen zweiten Babybauch.

Die transparenten Stoffe werden von ganz Mutigen nur mit knapper Unterwäsche getragen, um möglichst viel Haut blitzen zu lassen. Die weniger Mutigen tragen passende Strumpfhosen und transparente Tops darunter, damit der Auftritt nicht ganz so nackt wirkt.

#4: Ganz in Leder

Echtes Leder oder alle Materialien, die eine Lederoptik ausstrahlen, werden hier miteinander kombiniert. Wer jetzt zuerst an den klassischen Biker-Look denkt, der liegt falsch. Hier wird beispielsweise ein Leder-Minirock mit einer Lederweste sowie Lederstiefeln und Ledertaschen kombiniert – und zu einem stimmigen Outfit. So ist es auf der Pariser Modewoche 2023 geschehen. Je edler das Leder, desto eleganter der Auftritt. Wer etwas experimentierfreudiger ist, kombiniert das Leder in zwei oder drei Kontrastfarben: So fällt ein langer Ledergürtel in Pink zu einem schwarzen Lederoverall immer auf.

Beispiel #5: Extra lange Gürtel

Dieses Accessoire, das normalerweise in den dafür vorgesehenen Hosenschlaufen an der Taille steckt, verselbstständigt sich in 2023. Die Gürtel sind richtig lang und werden zum bauchfreien Look einfach um die Taille oder zum transparenten Look um die Hüften getragen. Dabei lässt Frau das lange Ende lässig vorn oder an der Seite herunterhängen. Doch das ist noch lange nicht alles, denn es gibt diese XXL-Gürtel auch in allen Breiten (und natürlich auch in allen Designs). Dadurch kann ein derart breiter XXL-Gürtel auch schon mal den Minirock ersetzen. Das Gürtelende hängt auch dabei absichtlich cool herunter.

Im Vergleich zu diesen XXL-Gürteln wurden übrigens vor hundert Jahren – anno 1923 – überlange Halsketten zu einem absoluten Muss. Man trug sie doppelt oder dreifach gewickelt eng am Hals und ließ sie lang über das großzügige Rückendekolleté des Abendkleids herunterhängen. Um die Kette so zu halten, wurde ein hübscher Kettenanhänger zum Beschweren der Kette auf dem Rücken getragen.

Mutige prominente Beispiele für diese Trends – gesehen bei den Oscars 2023

Selbstverständlich sind die Stars und Sternchen Vorbilder für die Mode, die angesagt ist. Nachstehend stellen wir Designs von Sängern, Models und Co. vor, die gerade im Trend liegen.

Sängerin Rihanna

Sie kam mit einem deutlichen Babybauch in Erwartung ihres zweiten Kindes und trug zwei der hier genannten Modetrends als Kombination. So waren der Bauch sowie Ärmel und Dekolleté bis zum Hals von transparentem Stoff bedeckt, während sie dazu ein Oberteil in Bustier-Form und einen langen Rock mit Schleppe aus schwarzem Leder trug. Vermutlich trug sie einen transparenten, langärmligen Body und darüber das Leder-Outfit. Designer dieser Abendgarderobe ist 'Alaia'.

Topmodel Ashley Graham trug Alberta Ferretti

Ashley Graham trug einen transparenten, schwarzen Rock mit Glitzer und einen transparenten, schwarzen Umhang, der nur am Hals geschlossen war und wie überlange Ärmel bis zum Boden reichte. So war der Blick frei auf Ihr Dekolleté sowie auf ein schwarzes Bustier mit überkreuzten Bändern. Die Vogue zeigt diese ausgefallene Robe von Ferretti online.

Lady Gaga kam in schwarzer Abendrobe

Ihr Kleid stammt von Versace und bleibt trotz der Transparenz sehr elegant. Das schwarze Bustier erinnert zwar an einen BH aus den alten Doris-Day-Filmen, dennoch ist das Kleid dezent. Die Transparenz des Stoffes wird an Bauch und Taille durch eingesetzte schwarze Streifen unterbrochen. Dieser Trick schmeichelt der schlanken Figur der Trägerin des Kleides. Der bodenlange schwarze Rock ist leicht ausgestellt und mit angedeuteter Schleppe und macht den Look perfekt – aber: Im Scheinwerferlicht zeigte das Kleid sein wahres Gesicht. Durch das Licht wurden die transparenten Stoffteile zum Hingucker, denn es handelte sich um ein sogenanntes 'Naked-Dress' (ein nacktes Kleid), das sogar einen Teil ihre Pos und all ihre Tattoos offenlegte. Dennoch konnte Lady Gaga dieses Versace-Modell sehr gut tragen, denn es passte zu ihr.

Nicole Kidman trug Giorgio Armani

Auch dieses Kleid wirkt sehr elegant. Es ist asymmetrisch, mit nur einem langen Ärmel und einer ärmellosen Seite. Die schönen langen Beine der Schauspielerin Nicole Kidman werden durch einen langen Schlitz betont, über dem eine der überdimensionalen 3D-Blumen platziert wurde. Zwei weitere Exemplare dieser Blumen schmücken die Schulter des ärmellosen Arms und betonen die richtigen Stellen.