Nach erfolgreicher EM-Quali – Chancen auf den Titel für die ÖFB-Kicker?

Die EM 2024 ist nicht mehr weit entfernt und die Qualifikationsrunde ist beendet, auch wenn sich noch 3 weitere Teams über die Play-offs für das Turnier in Deutschland qualifizieren werden.

Für den Moment ist jedoch der Großteil des Teilnehmerkreises bekannt und auch die österreichische Nationalmannschaft hat es geschafft, sich für die Europameisterschaft im Nachbarland Deutschland zu qualifizieren. Durch konstant gute Leistungen sicherte sich Österreich in der Quali-Gruppe F den 2. Tabellenplatz und fährt damit direkt zum Turnier nach Deutschland. Zudem landete man am Ende nur 1 Punkt hinter Gruppensieger Belgien.

Ein Vorsprung bestehend aus 9 Punkten vor dem Gruppendritten Schweden brachte die Qualifikation für die EM 2024 nur selten in Gefahr. Aserbaidschan und Estland belegten in der Gruppe F den 4. bzw. 5. Platz und waren weit abgeschlagen. Wo man als Fußballfan immer dran bleiben sollte, sind indes die Hintergrundinformationen zur EM im kommenden Jahr, denn auf diese Weise kann man sich schon jetzt mit den Wettchancen beschäftigen.

Die Wettmöglichkeiten rund um die Europameisterschaft dürften recht vielseitig ausfallen. Und genau aus diesem Grund ist es bereits jetzt an der Zeit, sich mit Sportwetten in der Schweiz zu beschäftigen. Dabei ist natürlich auch das Team von Österreich zu bedenken, denn es wird Sportfans möglich sein, auch auf die Spiele dieser Mannschaft zu wetten. Wer darauf gewettet hat, dass Österreich bei der EM 2024 dabei sein wird, hatte recht. Doch welche Teams sind nächstes Jahr noch mit von der Partie und haben es auch kleinere Nationen geschafft, die Qualifikation für die EM zu meistern?

EM-2024: Diese großen Nationen haben die Qualifikation geschafft

In Europa ist die Zahl an großen Fußballnationen in der Tat groß und daher ist es kein Wunder, dass die wenigen Plätze bei einer Europameisterschaft meistens durch die gleichen Namen belegt sind. Deutschland ist als Gastgeber automatisch für die EM im eigenen Land qualifiziert und musste sich daher nicht durch den Qualifikationsmodus spielen. Aufgrund der schwachen Leistungen der Deutschen in den letzten Monaten wäre dies unter Umständen ohnehin ein schwieriges Unterfangen geworden. In Gruppe A qualifizierte sich Spanien sehr deutlich mit 21 Punkten für das Turnier. Die Gruppe B erlebte eine Dominanz von Frankreich und den Niederlanden. Beide qualifizierten sich souverän für das Turnier 2024.

Auch in der Gruppe C gab es durch die Nationen England und Italien keine große Überraschung, wobei es die Ukraine fast geschafft hätte, Italien von Platz 2 zu stoßen. In Gruppe D siegten die Türkei und Kroatien. Wir machen einen Sprung zur Gruppe F, denn dort qualifizierte sich nicht nur Österreich, sondern auch die seit Jahren gelobten Belgier für die EM 2024. Doch was ist mit den restlichen Gruppen? Gab es dort nicht auch so manchen Überraschungssieger, sodass die kommende Europameisterschaft auch mit kleineren Fußballnationen versehen ist?

EM-2024: Das sind die Überraschungssieger der EM-Quali

Fans von Underdogs werden auch bei der EM 2024 auf ihre Kosten kommen, denn einige der kleineren Nationen haben es geschafft, sich in ihren Gruppen durchzusetzen. Dazu gehören beispielsweise Albanien und Tschechien. Beide Teams qualifizierten sich über Gruppe E und das auch recht deutlich. Dafür musste die polnische Nationalmannschaft mit Star-Stürmer Robert Lewandowski einsehen, dass das Ticket für die EM nur über die Play-offs erreichbar ist. Tschechien war zwar einst eine der großen Fußballnationen, doch die letzten Jahre haben nur wenige Erfolge mit sich gebracht. In der Gruppe G gab es indes auch zwei kleinere Fußballmannschaften, welche das Ticket nach Deutschland für 2024 gelöst haben.

Es handelt sich hierbei um die Teams von Ungarn und Serbien. Die Ungarn wurden mit 18 Punkten klar Gruppensieger, während Serbien am Ende ausgerechnet wegen Montenegro noch einmal ins Zittern geriet. Es lohnt sich zudem, noch einen genaueren Blick auf die Qualifikationsgruppe I zu werfen, denn dort qualifizierten sich Rumänien und die Schweiz. Rumänien schaffte den Gruppensieg, während die Schweiz noch einmal durch das Team aus Israel in Bedrängnis gebracht wurde. Über die Play-offs ist es am Ende möglich, dass sich noch mehr potenzielle Underdogs für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland qualifizieren könnten.

Gastgeber Deutschland wurde von Österreich bereits geschlagen

Österreich gilt als ein möglicher Überraschungskandidat für die EM 2024, wobei ein erfolgreiches Abschneiden der ÖFB-Kicker eigentlich keine wirkliche Überraschung wäre. Das Team spielt seit Monaten einen stabilen Fußball und hat des Öfteren gezeigt, dass man auch mit großen Gegnern nicht nur mithalten, sondern sie auch besiegen kann. Im Jahr 2023 bewies Österreich zum Beispiel im Freundschaftsspiel gegen EM-Gastgeber Deutschland, dass man imstande ist, Fußball auf einem hohen Niveau zu spielen. Deutschland gehört aktuell zwar nicht mehr zur Weltspitze des Fußballs, ist aber immer noch ein ernstzunehmender Gegner. Österreich war jedoch auf der gleichen Qualitätsstufe wie Deutschland und nach 90 Minuten stand es 2:0 für die Österreicher. Somit stellt sich die berechtigte Frage, wie weit es für Österreich bei der EM 2024 tatsächlich gehen kann.

Was sind die realen Chancen von Österreich bei der Europameisterschaft 2024?

Ein potenzieller Titelgewinn von Österreich scheint, Stand heute, eher unwahrscheinlich zu sein. Es nehmen viele sehr starke Teams an der EM 2024 teil und noch ist nicht bekannt, mit wem es Österreich überhaupt in der Gruppenphase zu tun bekommen wird. Sobald die Auslosung stattgefunden hat, lässt es sich realistisch einschätzen, ob Österreich Chancen auf die Endrunde des Turniers in Deutschland hat. Generell kann man jedoch bestätigen, dass sich die Nationalmannschaft von Österreich derzeit in einer guten Form befindet. Wenn das Team diese bis zum Sommer im nächsten Jahr aufrechterhalten kann, so wäre es denkbar, eine erfolgreiche Europameisterschaft zu spielen.

Man muss sich an dieser Stelle vielleicht auch der Frage widmen, was die Ziele der ÖFB-Kicker, mittlerweile auf FIFA-Rang 24 geklettert, im Zusammenhang mit der EM 2024 sind. Für den Anfang wird das Ziel mit Sicherheit darin bestehen, die Gruppenphase zu bestehen. Dafür braucht es am Ende auch ein wenig Glück bei der Auslosung. Vermeintlich schwächere Mannschaften könnten die Quali für die EM-Endrunde in der Tat einfacher gestalten. Ab der Endrunde geht es um K.-o.-Spiele und ab da ist für Österreich alles möglich, denn dass man starke Mannschaften über 90 Minuten besiegen kann, zeigte das Spiel gegen Deutschland.