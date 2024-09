Österreich wird laut für die Zukunft!

Am 27. September 2024 verwandelt sich Österreich in die Bühne für den Klimaaktionstag und allein in Wien sind bereits mehr als 4.200 Schüler:innen angemeldet, um eine deutliche Botschaft an die Politik zu senden:

Dieser Tag ist mehr als nur ein Protest – er ist ein wichtiger Schritt zur Aufklärung und für eine nachhaltige Bildung. Die Bildungsdirektion Wien hat den Klimaaktionstag als schulbezogene Veranstaltung anerkannt, wodurch alle teilnehmenden Schüler:innen nicht nur berechtigt, sondern auch ermutigt sind, aktiv mitzuwirken. Bereits über 4.200 engagierte Schüler:innen haben sich angemeldet, um an drei verschiedenen Standorten lautstark für den Klimaschutz einzutreten. Am Parlament werden mehr als 2.600 Schüler:innen erwartet, am Meidlinger Platzl rund 1.000 und am Urban-Loritz-Platz weitere 600. Der parteiunabhängige Klimaaktionstag von Teachers for Future+Friday findet österreichweit neben Wien auch in Linz, Graz und Vorarlberg statt. Sie alle eint eine klare Botschaft: Die Zeit zu handeln ist jetzt! Zeitgleich treffen auch in Bregenz, Linz und Graz tausende von Schüler:innen auf die Wissenschaft und stehen für eine nachhaltige Zukunft ein.

Mit bekannten Wissenschaftler:innen wie Franz Essl, Wissenschaftler des Jahres 2022, und den humorvollen Auftritten der Science Busters wird der Klimaaktionstag sowohl informativ als auch unterhaltsam. Neben den spannenden wissenschaftlichen Einblicken sorgen musikalische Acts wie Rocky Leon, BAC und Dan Lio für die passende Stimmung und lassen diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis werden.

Warum ist Ihre Teilnahme so wichtig?

Die Klimakrise betrifft uns alle. Doch während oft nur über die Zukunft der Jugend gesprochen wird, haben am Klimaaktionstag genau diese jungen Menschen das Wort. Schüler:innen aus ganz Österreich werden ihre Sorgen und Hoffnungen für eine klimagerechte Zukunft äußern und die Möglichkeit haben sich mit Wissenschaftler:innen auszutauschen! So wird der Klimaaktionstag zu einer Möglichkeit unsere gemeinsame Zukunft in die Hand zu nehmen.

Lassen Sie uns zusammen eine Welt gestalten, die auch für kommende Generationen lebenswert ist.

Weitere Informationen und rechtliche Hintergründe finden Sie HIER.

Ihre Teilnahme zählt – seien Sie dabei und setzen Sie ein starkes Zeichen!