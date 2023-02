Online Casinos in Österreich: Wird illegales Glücksspiel nun risikofrei?

WIEN. Bahnbrechendes Urteil des Obersten Gerichtshofs.

Der OGH gab einem Glücksspieler Recht, der von einem illegalen Online Casino Verluste zurückforderte - und zwar obwohl dieser bereits während des Zockens solche Absichten hegte. Das Urteil gegen den Anbieter aus Malta schlägt naturgemäß hohe Wellen.

Europäische Union hin oder her. Was die Legalität beziehungsweise Illegalität von Online Casinos angeht, scheiden sich auch bei diesem Thema die berühmten Geister. Erst vor paar Monaten gab es beispielsweise in Deutschland eine Glücksspielreform, die nun unter gewissen Umständen Online Casinos erlaubt. Während es bis Juli 2021 mit Ausnahme des Bundeslandes Schleswig-Holstein nicht erlaubt war, Online Casinos zu betreiben, gestattet dies die Glücksspielreform unter bestimmten Bedingungen. Grundvoraussetzung des legalen Betriebs ist der Erhalt der deutschen Lizenz. Weitere Kriterien sind das Verbot von Live-Casinos, das Festsetzen eines Einzahlungslimits in Höhe von 1000 Euro oder auch das Verbot, zwischen 6 und 21 Uhr Werbung zu platzieren. Auch ist es nicht erlaubt, gleichzeitig mehrere Online Plattformen zu nutzen. Weitere Bedingungen sind Methoden gegen Sucht - etwa die Option, durch Drücken eines Buttons sich selbst eine Sperre von 24 Stunden zu geben.

Die Praxis, legale Online Casinos durch entsprechende Lizenzierung umzusetzen, gibt es auch natürlich in Österreich - auch wenn es aktuell nur einen einzigen Anbieter gibt, der die begehrte Lizenz erhalten hat: win2day. Das bedeutet im Umkehrschluss: Alle Online Casinos, die aktuell nicht über eine österreichische Glücksspiellizenz verfügen, sind nicht legal. Das betrifft insbesondere die ganzen im Ausland zertifizierten Anbieter. Doch eines dieser Online Casinos hat nun durch den OGH einen derben Denkzettel erhalten, der die Glücksspielwelt etwas erschüttern dürfte.

Urteil des OGH: Klage gegen Malta-Casino erfolgreich

Das aktuelle Verfahren befasste sich mit der Tatsache, dass Verluste aus illegalem Casinospiel durch die jeweiligen Zocker rückforderbar sind. Und das bis zu 30 Jahre. Natürlich ist diese Regelung des betroffenen Online Casinos der berühmte Dorn im Auge. Denn sie bedeutet im Klartext, dass es Glücksspielern erlaubt wäre, Gewinne abzuschöpfen, aber Verluste einzufordern. Dies widerspräche nach Ansicht der Online Casinos dem Prinzip des Glücksspiels - und torpedieren natürlich auch die Möglichkeit, Gewinne einzufahren.

Genau diese Problematik ist es, die nun zum spannenden Urteil des OGH geführt hat. Die Entscheidung der Juristen (nachzulesen unter der Nummer OGH 6 Ob 200/22p): Glücksspieler dürfen auch dann Verluste vom illegalen Online Casino zurückfordern, wenn sie "schon bei Teilnahme am verbotenen Spiel bei ihm vorhandene 'Absicht', verlorene Einsätze später einzuklagen, 'verschwiegen' hätten". Anders gesagt: Auch wenn Spieler von vornherein planen, eventuelle Verluste vom illegalen Anbieter einzuklagen, beeinträchtigt dies das Recht auf Rückforderbarkeit nicht. Doch auch wenn die Empörung unter den illegalen Anbietern ausgeprägt sein dürfte - das höchstgerichtliche Entscheidung ist im Einklang mit dem Glücksspielrecht.

Auch die Deutsche Glücksspielszene diskutiert

Während der OGH den Österreichern schon einschlägigen Bescheid erteilt hat, steht die Entscheidung seines deutschen Pendants, des Bundesgerichtshofes (BGH) noch aus. Dennoch sind die Diskussionen natürlich umfassend. Dies wird auch dadurch getriggert, dass diverse bundesdeutsche Gerichte das Thema unterschiedlich behandelten. Teils wurde zugunsten der illegalen Anbieter von Online Glücksspiel entschieden, teilweise gewannen die Glücksspieler das Verfahren.

Das aktuelle Dilemma behandelt auch GambleBase.com, eine Plattform, die das legale Glücksspiel ausdrücklich unterstützt. Natürlich thematisiert auch dieses Portal die einschlägige Rechtslage von Online Casinos (LINK). Unter anderem wird dort ein Vergleich von alten und neuen gesetzlichen Regelungen gezogen. Früher sei es Voraussetzung erfolgreicher Klagen durch die Glücksspieler gewesen, dass diese nicht Kenntnis davon hatten, ein verbotenes - nicht durch Deutschland lizenziertes - Online Casino zu nutzen. Heute werde auch anders entschieden.

Die Macher von GambleBase sind sich bezüglich der Prognose einer endgültigen Entscheidung noch unsicher. Denn sie betonen unter anderem, dass auch die eventuelle Informiertheit der Glücksspieler bei künftigen Entscheidungen beziehungsweise Urteilen eine Rolle spielen könnten. So heißt es unter anderem: ..."besteht heute die Möglichkeit, sich als Spieler im Rahmen der White-List zu informieren. Tut er dies nicht, kann unter Umständen eine Leichtfertigkeit angenommen werden, was zur Strafbarkeit gem. § 285 StGB und damit zum Ausschluss des Rückzahlungsanspruchs führen kann."

Die Konsequenz: aktiver gegen illegale Casinos vorgehen

Das österreichische Urteil scheint ein Erfolg gegen das illegale Glücksspiel. Allerdings bestärkt es sicher auch Glücksspieler, solche Urteile auszunutzen und als ganz neue Taktik zu etablieren. Dies dürfte nicht der Zweck solcher Urteile sein. Eher ist es die Konsequenz, solche Diskussionen zu vermeiden, indem nicht zertifizierten Online Casinos gar nicht Optionen ermöglicht werden, illegal den Glücksspielmarkt zu dominieren.

Aktuell sind es deutlich mehr Anbieter - meist durch die Lizenz aus Malta etabliert -, die nicht von Deutschland beziehungsweise Österreich zertifiziert sind und dennoch partizipieren. Gerade Einsteigern oder eher unerfahrenen Spielerinnen und Spielerinnen wird es dadurch schwer gemacht, legale und seriöse Online Casinos zu entdecken und zu nutzen. Durch Reformen des Glücksspielrechts erfolgte Lizenzierungen seriöser Anbieter sind nur die halbe Miete. Es dürfte aber genauso entschieden sein, durch konsequentes Verfolgen und Sanktionieren die Zahl der illegalen Online Casinos einzuschränken.