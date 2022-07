Qualitätsmerkmale eines Whirlpools: Wie stellt man diese fest?

Einfach einsteigen und die Alltagssorgen für einen kurzen Moment hinter sich lassen. Ein Whirlpool auf der eigenen Terrasse oder im eigenen Garten bietet die Gelegenheit dazu.

Am Abend nach Hause kommen, sich schnell zwei kleine Cocktails mixen und dann einfach mit seinem Partner oder seiner Partnerin noch eine Zeit lang im eigenen Whirlpool entspannen. Das ist der Traum von vielen Menschen. Einsteigermodelle sind zwar bereits recht günstig zu haben, doch beim Kauf eines Whirlpools hat das bekannte Sprichwort „Wer billig kauft, kauft teuer“ seine absolute Berechtigung. Deshalb lohnt es sich, vor dem Kauf genau zu vergleichen und dabei genau auf die wichtigsten Qualitätsmerkmale des Whirlpools zu achten. Die entscheidende Frage lautet: Welche sind das und wie lassen sich diese erkennen?

Die Betriebskosten spielen eine wichtige Rolle

Wer sich einen hochwertigen Whirlpool kaufen möchte, sollte vor allem daran denken, dass dieser nicht nur einmalige Kosten bei der Anschaffung, sondern darüber hinaus auch noch laufende Betriebskosten verursacht.

Beim Blick auf den Stromverbrauch kann sich das vermeintliche Schnäppchen so schnell als Kostenfalle entpuppen. Denn die Strompreise sind in der letzten Zeit stark angestiegen und es ist nicht davon auszugehen, dass sich das so schnell wieder ändern wird.

Ein hochwertiger Outdoor Whirlpool zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass er bestens gedämmt ist und somit höchst energieeffizient betrieben werden kann. Ein Billigmodell ohne qualitative Vollausschäumung verursacht enorme Stromkosten, da dadurch das Wasser ständig neu aufgeheizt werden muss. Darüber hinaus ist es so auch nicht möglich, den Whirlpool spontan zu nutzen.

Damit die Wärme nicht aus dem Whirlpool entweichen kann, wenn dieser nicht verwendet wird, sollte er zusätzlich mit einer entsprechenden Isolierabdeckung ausgestattet sein. Besonders praktisch sind auch per Knopfdruck bedienbare Rollabdeckungen, die den Pool bei Nichtbenützung schützen und darüber hinaus auch noch zusätzliche Fläche auf der Terrasse schaffen.

Die richtige Größe und Verbauungsart auswählen

Whirlpools gibt es grundsätzlich in vielen unterschiedlichen Größen und Formen. Wer vorhat, seine Terrasse öfters in eine Partyzone zu verwandeln und dabei auch seinen Gästen die Annehmlichkeiten eines Whirlpools nicht verwehren möchte, sollte sich einen entsprechenden Partypool anschaffen.

Dort können zwar mehrere Leute Platz nehmen, dafür herrscht dann allerdings auch nicht die heimelige Atmosphäre eines kleinen Whirlpools für zwei Personen und der Energieverbrauch ist entsprechend hoch. Wer wie die bekannte Tattoo-Influencerin Becky Holt am liebsten allein im Whirlpool Platz nehmen oder diesen ohnehin nur innerhalb der eigenen Familie verwenden möchte, sollte deshalb in eher kleineren Dimensionen planen.

Nachdem klar ist, wie groß der Whirlpool sein soll, geht es darum, sich zu überlegen, ob dieser freistehend, verbaut oder teilversenkt sein soll. Ein freistehender Pool bietet Flexibilität, während sich ein verbautes Modell wunderbar in das bestehende Interieur einfügen kann. Für eine Voll- oder Teilversenkung sollten sich nur all jene entscheiden, die keine kleinen Kinder zuhause haben.

Hygiene: Lieber Ozon statt Salzwasser

Wer möglichst lange Freude mit seinem Whirlpool haben möchte, sollte sich für ein Modell mit Ozondesinfektion entscheiden. Denn dadurch werden die Leitungen, Düsen, Pumpen und Rohre geschont, was im Vergleich zu einem Salzwasserpool für eine wesentlich höhere Lebensdauer sorgt.

Die bei der Elektrolyse des Salzes entstehenden Chlordämpfe haben langfristig eine Schädigung der Kissen, Kunststoffarmaturen und Abdeckungen zur Folge und machen deshalb auch einen regelmäßigen Tausch unterschiedlicher Bauteile erforderlich.

Bei der Ozondesinfektion wird das mit Ozon versetzte Wasser während des Betriebs durch die Schläuche und Massagedüsen gepumpt und sorgt dadurch auch an Stellen, die sonst fast unzugänglich sind, für Keimfreiheit. Das Ozon tötet jedoch nicht nur Keime und Algen ab, sondern verbessert die Qualität des Wassers auch noch dadurch, dass es mit zusätzlichem Sauerstoff angereichert wird.

Auf das Know-how von Experten setzen

Beim Aufbau und der Inbetriebnahme eines Whirlpools kommt es oftmals auf wichtige Kleinigkeiten an. Deshalb ist es empfehlenswert, den Pool bei einem Unternehmen zu kaufen, das nach dem Kauf auch noch die Lieferung und die Installation übernimmt.

Um alle Möglichkeiten zu nutzen und den Whirlpool möglichst energieeffizient zu betreiben, erfolgt im Anschluss daran eine kurze Einschulung.

Bei unerwarteten Schwierigkeiten steht im Bedarfsfall auch jemand zur Verfügung, der sich schnell und kostengünstig um die Behebung kümmert.

Die Lautstärke: Ein unterschätzter Faktor

Bei Billigpools erfolgt bei der ersten Inbetriebnahme oft gleich die Ernüchterung: Die Lärmentwicklung ist so groß, dass beim erholsamen Bad im Whirlpool kaum eine Unterhaltung möglich ist. Dazu kommen auch noch die verärgerten Blicke der Nachbarn.

Es gibt Whirlpools, die Lautstärken von über 60 Dezibel erreichen. Die meisten Qualitätsmodelle sind hingegen geräuscharm. Auch hier spielt der fachgerechte Einbau wieder eine wichtige Rolle. Denn der verhindert eine mögliche Lärmbelästigung aufgrund eventuell falsch eingebauter Teile.

Die kleinen, aber feinen Extras

Für die magischen Momente im eigenen Whirlpool sorgen ein paar zusätzliche Extras, auf die bei Schnäppchenangeboten aus dem Baumarkt zumeist verzichtet werden muss.

Dazu gehört beispielsweise eine Farblicht-Therapie mit atemberaubenden Lichtspielen, die Körper, Geist und Seele in Einklang bringt. Die verschiedenen Farben haben dabei individuelle Wellenlängen, die sich unterschiedlich auf den Körper auswirken. Das Licht wird von der Haut aufgenommen und von dort an das Nervensystem weitergegeben. Besonders intensiv wirken sich die Farben selbstverständlich auf die Augen aus. Für spezifische Probleme können einzelne Farben sinnvoll sein, für eine allgemein positive Wirkung sollte das Farbenspektrum hingegen möglichst alle Farben umfassen.

Pixabay.com © cmart29 Public Domain Farben sind dazu in der Lage, die Stimmung von Menschen entscheidend zu verändern. Blau steht beispielsweise für Ruhe und Entspannung und hilft dabei, nach einem stressigen Arbeitstag abzuschalten. ×

Für zusätzliche Stimmung sorgt der passende Sound. Der kommt idealerweise nicht aus dem Wohnzimmer oder aus einem Bluetooth-Lautsprecher, sondern direkt aus dem Whirlpool. Dafür sorgen wasserdichte Lautsprecher und ein entsprechendes Soundsystem mit Bedienfeldern. Die absolute Entspannung bringt beispielsweise die von Neurologen getestete Playlist mit zehn ausgewählten Songs mit Relax-Garantie.

Dank der fortschreitenden Technisierung bieten sich auch bei modernen Whirlpools immer neue Möglichkeiten und Features. Sie sorgen beispielsweise nicht nur für die automatisierte Wasserdesinfektion, sondern lassen sich einfach und schnell per Smartphone oder Tablet steuern. Dank des technischen Fortschritts ist es möglich alles auf dem neuesten Stand zu halten, da die Apps laufend aktualisiert und den aktuellen technischen Entwicklungen angepasst werden können.