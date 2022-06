Der Frühling ist die Jahreszeit der Romantik. Die Sonne scheint warm vom Himmel, ohne den Körper zu überhitzen. Sanfte pastellfarbene Outfits bringen Fröhlichkeit und Vergnügen in den Alltag und mit schönen Accessoires wird der Look abgerundet.

Doch zum perfekten Frühjahrs-Wunder braucht es natürlich auch noch den richtigen Duft und hier hat Chloé eine wunderbare Kollektion bereitgestellt, die den Romantik-Faktor des Frühlings auf ein neues Level hebt.

Chloé – der Klassiker für den Frühjahrstraum

Ein klassisches Chloé Parfum ist Chloé, der Allrounder der Parfumeure, der vor allem für die warme Jahreszeit geeignet ist. Sein pudrig-blumiger Duft ist ideal für den Alltag, aber auch für besondere Anlässe geeignet. Die Kopfnote besteht aus Pfingstrose, Freesie und Litschi, während die sanfte Herznote von Rosen, Magnolien und Maiglöckchen abgerundet wird.

All das basiert auf einer Grundnote der virginischen Zeder und Bernstein, zwei Komponenten die nicht aufdringlich und dennoch ansprechend duften. Durch die luftige obere Note, die mit der blumigen Herznote und der edlen Basis zusammenspielt, entsteht eine Mischung, die für junge und dynamische Frauen mit einem Herz für Romantik perfekt geeignet sind. Ein Hauch von Luxus, wie ihn jede Dame einmal erleben sollte.

Chloé Nomade – das entfesselte Abenteuer

Chloé Nomade ist eine Neuheit auf dem Markt und beeindruckt mit einfachsten Strukturen. Die fruchtige Kopfnote Mirabelle harmoniert perfekt mit der Herznote Freesie und dem Grundton des Eichenmooses. Geeignet ist Chloé Nomade perfekt für die moderne Freidenkerin von Heute, die sich nicht dem Mainstream unterordnen, sondern sich frei in der Gesellschaft bewegen möchte.

Zarte Anfangsaromen treffen auf eine dominante Unternote und erfahren dadurch einen starken Ausgleich. Gesamt verbreitet sich hier eine Komposition aus Raffinesse und purer Sinnlichkeit. Zugeordnet zur Familie der blumigen Düfte und der Chypre-Noten ist Chloé Nomade ein herrlicher Duft für den Frühling, aber auch für den Sommer.

Chloé Lovestory – mehr als nur Romantik

Chloé Lovestory ist der Bote einer atemberaubenden Liebesgeschichte, wie sie nur im romantischen Paris stattfinden kann. Ein sinnlich blumiger Duft, der ideal für die elegante und ungezähmte Frau von heute geeignet ist. Der perfekte harmonische Touch für den Alltag, aber auch für ein intensives und sinnliches Date.

Eine blumige Romanze entsteht durch die belebenden Kopfnoten, bestehend aus Grapefruit, Bergamotte, Zitrone, Neroli und Birne. Das Herz besteht aus einer atemberaubenden Komposition aus Kranzschlinge, Pfirsich, Orangenbaumblüte, schwarzer Johannisbeere und Rose. Die Basis aus Kaschmirholz, Zeder, Patchouli und Moschus rundet das Aroma ab und verpasst Chloé Lovestory eine ganz besondere Sinnlichkeit und Tiefe.

Ideal geeignet für alle eleganten Frauen, die den Duft der Freiheit und der Sinnlichkeit am Körper tragen möchten. Abwechslungsreich und immer wieder anders befreit Chloé aus der Eintönigkeit des Alltags und verführt die Trägerin zu einer romantischen Liebesgeschichte, die sich immer wieder wiederholt.

Chloé Naturelle – in Stück Luxus aus der Natur

Viel braucht es für dieses vegane Parfüm von Chloé nicht, doch viel gewinnt die Trägerin mit dieser einzigartigen holzig-blumigen Duftkomposition. Luxus und Natürlichkeit, vereint in einem Duft und damit ideal geeignet für die feminine, selbstbewusste und elegante Frau von heute.

Der Auftakt dieser beeindruckenden Komposition wird von der Zedernfrucht, gepaart mit schwarzer Johannisbeere gemacht. Die Herznote besteht aus ökologisch angebauten Rosen, zusammen mit aus Marokko stammendem Neroli. Abgerundet wird die Komposition durch die Grundnoten Zeder und Mimose.

Roses de Chloé – der Blumenstrauß mit besonderem Duft

Für die elegante und moderne Frau von heute ist Roses de Chloé ein perfekter Hauch Frucht, zusammen mit dem Aroma tausender Blütenblätter der stolzen Damaszener Rose. Der Auftakt entsteht aus einer Kombination aus Litschi-Früchten, Zitronen und Bergamotte. Das Herz wird von der zarten Damaszener Rose eröffnet, umspielt von der leichten Note der Magnolie und dem sanften Untergrund des Zedernholzes.

Die Basis des blumigen Duftes, der schon 2013 auf den Markt kam, wird von hölzernen Tönen, weißem Moschus und elegantem Bernstein abgerundet. Selbst Stunden nach dem Auftragen bleibt dieses Bouquet des Frühjahrs auf der Haut der stolzen Trägerin haften, um sie und ihre Umgebung zu beglücken.

Chloé – für Frauen mit Stärke, Selbstvertrauen und einem Hang zur Romantik

Chloé gehört zu den modernen Parfumeuren der heutigen Zeit und spricht Frauen an, die ihre Feminität voller Selbstvertrauen zu Leben bereit sind und sich nicht schämen, auch ihre romantische Seite zum Ausdruck zu bringen. Dabei sind alle Düfte von Chloé nicht nur für den Tag geeignet, sondern ermöglichen auch den perfekten Hauch von Luxus bei einem knisternden Date am Abend und bei einem romantischen Sonnenuntergang am Strand.

Fruchtige Noten, gemischt mit der Kraft von Blumen und holzigen Grundnoten zeichnen Chloé Parfums in ihrer Einzigartigkeit aus. Die eleganten und luxuriösen Flakons sorgen dafür, dass ein Eau de Toilette von Chloé auch auf dem Regal einen beeindruckenden Anblick hinterlässt. Und wer selbst schon genug Luxus in Badezimmer stehen hat, kann mit diesen Duftnoten auch die besten Freundinnen beglücken oder der Mutter ein besonderes Präsent überreichen. Chloé ist ein Allrounder, ein Liebling, ein Stück Romantik, was in keinem Schrank fehlen darf.