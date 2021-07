Saisonstart! Wer sind die Favoriten in der österreichischen Bundesliga?

Wenn am 23. Juli 2021 die österreichische Bundesliga mit dem Spiel Sturm Graz und Red Bull Salzburg eröffnet wird, treffen der Meister und der Viertplatzierte der letzten Saison aufeinander.

Red Bull Salzburg, Serienmeister seit der Saison 2013/14, will natürlich gleich zu Beginn drei Punkte.

Dass die gesamte Liga Jagd auf Salzburg macht, ist kein Geheimnis. Der letzte anderslautende Meister war die Wiener Austria 2012/13. Sturm Graz konnte den letzten Meistertitel 2010/11 holen. Und Rapid Wien wurde letztmals 2007/08 Meister. Und die freien Flächen - 2008/09, 2009/10 sowie 2011/12 - hat Red Bull Salzburg gefüllt.

Vom „Grunddurchgang“ in die „Meister- und Qualifikationsgruppe“



Die Liga setzt sich aus 12 Mannschaften zusammen. Nach 22 Runden teilt sich die Tabelle in „Meistergruppe“ und „Qualifikationsgruppe“. Danach folgen 10 Spiele - fünf Heim- und fünf Auswärtspartien.

Mit SK Rapid Wien und der Wiener Austria gibt es zwei Vereine aus Wien, die seit der Saison 1911/12 ununterbrochen in der obersten Spielklasse dabei sind.

Rapid Wien, österreichischer Rekordmeister mit 32 Titel, mag in der Saison 2021/22 durchaus zu den Favoriten gehören. Der Kader ist stark - und im vergangenen Jahr konnte man fast durchgehend am zweiten Platz bleiben.

Rapid Wien



Die Quote: Tipico bietet hier, genauso wie Interwetten, 6,00 an. Bwin hat die schwächste Quote: 4,50. Übrigens kann man Sportwetten mit PayPal setzen - einfach das Konto mit dem Online Bezahldienst aufladen und schon kann man seinen Tipp abgeben.

Rapid Wien mag einer der Favoriten sein, weil der Kader keine großen Veränderungen erlebt hat und man in den letzten zwei Jahren Vizemeister wurde. Zu den bekanntesten Neuzugängen gehört Kevin Wimmer, der ablösefrei von Stoke City, dem ehemaligen Klub von Marco Arnautovic, gekommen ist. Dejan Ljubicic ist ablösefrei zum 1. FC Köln gegangen.

Dass mit Yusuf Demir der wohl stärkste Rapidler den Verein leihweise in Richtung Barcelona verlassen hat, zeigt einerseits, welches Talent Demir wohl hat, andererseits, wie schmerzhaft dieser Verlust für Rapid sein könnte. Mit Knasmüller und Schick gibt es jedoch zwei Spieler, die im Mittelfeld das Kommando übernehmen und für gute Pässe sorgen können.

Interessant wird auch werden, ob Rapid Wien den Sprung in die Champions League schafft. Eine Doppelbelastung, die durchaus einen Einfluss auf die Meisterschaft haben könnte.

© jorono / Pixabay.com Fahne Rapid Wien ×

Red Bull Salzburg



Red Bull Salzburg will ebenfalls in die Champions League. Nach der letzten Saison, als man erstmals in die Gruppenphase kam, musste man in die „Todesgruppe A“ mit Bayern München, Atletico Madrid und Lokomotive Moskau. Am Ende holte man vier Punkte (Remis und Sieg gegen Moskau) und somit Platz 3 - schied dann aber im Sechzehntelfinale gegen Villareal in der Europa League aus (0:2, 1:2).

In der Meisterschaft verlief alles nach Wunsch. Von Anfang an konnte sich Red Bull Salzburg an der Tabellenspitze festsetzen. Und der Umstand, dass Salzburg einen extrem großen und starken Kader hat, sorgt dafür, dass auch dieses Jahr die Favoritenrolle von Salzburg eingenommen wird. Das sehen auch die Buchmacher so: Tipico bietet eine Quote von 1,20 an, Bwin von 1,22 und Interwetten von 1,25.

LASK

Der LASK, Traditionsteam aus Oberösterreich, wird gerne als Geheimfavorit gesehen. Wohl auch deshalb, weil während der Saison 2019/20 der LASK den Grunddurchgang auf dem ersten Platz abschloss und mit drei Punkten Vorsprung auf Salzburg in die „Meistergruppe“ kam. Die Unterbrechung, Stichwort COVID-19-Pandemie, sowie ein „verbotenes Training“, das mit einem Punkteabzug von vier Zählern bestraft wurde, hat den LASK jedoch zurückgeworfen - am Ende reichte es nur noch für den vierten Platz hinter Rapid Wien (Platz 2) und den Wolfsberger AC (Platz 3).

Bwin bietet die beste Quote an: 15,00. Tipico und Interwetten präsentieren eine Quote von 8,00.

Sturm Graz



Sturm Graz liegt - betreffend der Quote - knapp hinter dem LASK. So bietet Tipico eine Quote von 10,00 an. Auch Interwetten stellt eine Quote von 10,00 in den Raum. Bei Bwin liegt die Quote bei 11,00.

Sturm Graz, in der vergangenen Saison auf Platz 4 gelandet, könnte das Zeug haben, um in die Top 3 zu kommen.