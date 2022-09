Sebastian Kurz, geboren am 27. August 1986 in Wien, ist ein ehemaliger österreichischer Politiker.

Er war von Dezember 2013 bis Dezember 2017 Bundesminister für Europa, Integration und Äußeres beziehungsweise für europäische und internationale Angelegenheiten.

Politische Laufbahn

Von Mai 2017 bis Dezember 2021 war er Parteiobmann der ÖVP. Er war zweimal (von Dezember 2017 bis Mai 2019 und von Jänner 2020 bis Oktober 2021) Bundeskanzler – 17 Monate in einer Koalition mit der FPÖ und 21 Monate in einer Koalition mit den Grünen.

Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen Korruptionsverdachts führten 2021 zu seinem Rückzug von allen politischen Ämtern. Nach seiner politischen Laufbahn übernahm Kurz 2022 einen Posten als „Global Strategist“ bei Thiel Capital in den USA. Am 9. Jänner 2022 wurde er zum Ko-Vorsitzenden des Europäischen Rates für Toleranz und Versöhnung (ECTR) ernannt.

Familie und Ausbildung

Kurz ist der Sohn des Ingenieurs Josef Kurz und der Lehrerin Elisabeth Kurz. In seiner Kindheit verbrachte Kurz den Großteil der Ferien bei den Großeltern in Zogelsdorf. 2017 wurde ihm die Ehrenbürgerschaft von Burgschleinitz-Kühnring verliehen.

In den 1990er-Jahren nahm seine Familie eine Flüchtlingsfamilie aus Jugoslawien auf. Von 1992 bis 1996 besuchte Kurz die Volksschule (Grundschule) in der Anton-Baumgartner-Straße in Wien-Liesing, danach das Bundesgymnasium und Realgymnasium Erlgasse in Wien, wo er 2004 die Matura mit Auszeichnung ablegte.

Im Anschluss leistete er bis 2005 seinen Präsenzdienst beim österreichischen Bundesheer in der Maria-Theresien-Kaserne. Ab 2005 studierte Kurz an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien Rechtswissenschaften, zog aber bald die Politik dem Studium vor und hat bis heute keinen Abschluss in Rechtswissenschaften.

Kurz ist seit der gemeinsamen Schulzeit mit der Wirtschaftspädagogin Susanne Thier liiert. Am 27. November 2021 wurde der gemeinsame Sohn Konstantin Thier geboren. Neben seiner Tätigkeit für US-Tech-Investor Peter Thiel gründete er die SK Management GmbH und gemeinsam mit Alexander Schütz die AS2K Beteiligungs GmbH.