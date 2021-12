× Singlebörsen in Deutschland – die 5 besten Dating-Sites

Im Zeitalter der digitalen Transformation ist es nicht mehr nur ein Traum, im Internet neue Bekanntschaften zu machen und seinen eventuellen Lebensgefährten zu treffen.

Die Online-Dating-Seiten sind der virtuelle Ort, an dem sich Männer und Frauen jeden Alters treffen, chatten, kennenlernen und eine Liebesbeziehung beginnen können.

Jüngsten Statistiken zufolge kommt eine von drei ernsthaften Beziehungen online zustande! Deshalb verdienen auch Partnervermittlungen unsere Aufmerksamkeit, wenn es um die Bildung stabiler Partnerschaften geht. Eines der Hauptkriterien, nach denen Partnerbörsen potenzielle Partner vorschlagen, ist ist die räumliche Nähe - neben den vom Benutzer wählbaren Vorlieben. Mit anderen Worten: Der Algorithmus belohnt diejenigen, die Ihnen näher sind, um die Chancen auf ein echtes Treffen zu erhöhen. Dies ist ein sehr nützliches Kriterium für den Übergang vom Chatroom zum ersten Date, d. h. vom Abstrakten zum Realen.

Ein weiteres Argument für Beziehungen, die auf Partnerbörsen beginnen, ist die „Freiheit“ der Wahl, die nicht durch das komplexe Geflecht von Faktoren wie in Freundeskreisen oder am Arbeitsplatz bedingt ist.

Hier wird die Bereitschaft und das Engagement belohnt, sich gegenseitig zu suchen. Das bedeutet, dass diejenigen, die auf einer Dating-Website registriert sind, zumindest theoretisch motivierter sind als andere. In einer der vielen Umfragen, die wir über Dating-Websites gelesen haben, gaben 80 % der Nutzer an, dass sie auf der Suche nach bedeutungsvollen Beziehungen sind und bereit sind, sich die Mühe zu machen, diese aufzubauen.

Die seriösesten Singlebörsen in Deutschland



Hier sind unsere Top 5!



Seriöseste Datingseite -Be2

am besten für die über 50 - Singles50

Beste freie Dating Seite - Tinder

Beste für Nutzer im mittleren Alter - Parship

Beste Messaging App - Badoo



1. Be2 - Seriöseste Datingseite





Hohe Datensicherheit;

Hohe Erfolgsquote;

24.000 neue Nutzer registrieren sich jeden Tag;

41 % finden einen Partner;

Teuer für Premium-Nutzer

Be2 ist ein im Jahr 2004 in Deutschland gegründetes Unternehmen und eine preisgekrönte Internet-Dating-Plattform. Auf der Website sind mehr als 35 Millionen Nutzer auf Partnersuche. Die Seite ist nicht für Gelegenheits-Dating konzipiert und richtet sich an Singles, die eine langfristige Beziehung suchen. Das Unternehmen ist in mehr als 35 Ländern vertreten und hat für jedes Land eine eigene Website.

Die Website stellt zueinander passende Matches vor, indem sie eine wissenschaftliche erstellte Persönlichkeitsbewertung auf der Grundlage der Beschreibung des potenziellen Partners vornimmt. Dies wird bei Be2 als Kompatibilitäts-Index bezeichnet, der auf psychologischen, soziologischen und anthropologischen Indikatoren beruht. Partner-Empfehlungen sind kostenlos und unverbindlich.

Falls Sie sich für die deutsche App anmelden, werden Ihnen Singles aus diesem Land angezeigt. Obwohl die Website von überall auf der Welt online zugänglich ist, liegt der Schwerpunkt auf der Bevölkerung in deutschen Städten.

Die Funktion der Website ist einfach und unkompliziert zu bedienen. Die Webseite verfügt über eine optimal strukturierte Datenbank und hervorragende Funktionen. Sie bietet häufigen Nutzern zudem noch Rabatte. Als Premium-Mitglied werden Ihnen neue Mitglieder sofort angezeigt. Sie können außerdem Ihre Favoriten im rechten Teil der Website sehen.

Nachdem Sie sich registriert haben, können Sie sich Ihre potenziellen Partner zusammen mit ihren Profilen anzeigen lassen, um sie dann zu kontaktieren. Sie können sehen, wer die Ansicht seiner Fotos erlaubt oder verweigert hat und es wird Ihnen angezeigt, wie gut Sie mit dem jeweiligen Mitglied prozentual zusammen passen.

Ebenfalls wird angezeigt, dass Ihre angegebenen Profilwerte zu 50 % vergleichbar sind und Sie bekommen auch noch einen grafischen Vergleich Ihrer Antworten angezeigt. Dies könnte unter anderem einfach Ihre Antwort auf die Frage zu Rationalität im Vergleich mit Emotionalität sein und auch hier bekommen Sie eine Erklärung zu diesem Attribut.

Wenn Sie auf ein Profil einer bestimmten Person zugreifen, das Sie interessiert, können Sie ein „Like“ oder verschiedene Emoticons wie ein großes Lächeln, ein normales Lächeln, ein Augenzwinkern, eine einfache Geste, einen Kuss oder ein Hallo schicken.

Ebenso können Sie Nachrichten schreiben, den anderen Zugang zu ihren Fotos erlauben oder auch verweigern oder sogar ein Profil melden, falls es zu irgendwelchen Problemen kommen sollte.



2. Singles50 – am besten für die über 50





Sehr seriös – alle Mitglieder über 50

Matchmaking – Service für Männer und Frauen

Erstellen von Persönlichkeitsprofilen

Hohe Erfolgsquote

Singles50 ist eine ideale Seite für Singles ab 50, die ein Date suchen. Die Treffer werden den Nutzern auf der Grundlage ihrer Kompatibilität präsentiert. Diese werden durch den Persönlichkeitstest ermittelt, der zum Zeitpunkt der Anmeldung durchgeführt wird.

Weiterhin können die Nutzer eine Beschreibung ihres idealen Partners angeben, um weitere Informationen zu erhalten. Mit einer einfachen Website, die nur darauf ausgerichtet ist, einen langfristigen Partner zu finden, hat Singles50 eine unglaubliche Erfolgsquote. Seit ihrer Gründung hat sie über 200.000 Mitglieder gewonnen.

Singles50-Mitglieder sind erfahrene Singles und wissen genau, was sie wollen. Dies ist keine Seite, auf der der Altersunterschied zelebriert wird; nein, dafür gibt es mehrere Dating Seiten. Alle Mitglieder sind über 50, liegen also auf der gleichen Wellenlänge, haben die gleichen Lebenserfahrungen und verstehen sich im Allgemeinen gut. Ferner ist das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Nutzern fast genau in der Mitte geteilt.

Dies gibt beiden Geschlechtern die Möglichkeit, ein Gespräch zu beginnen, im Gegensatz zu anderen Websites, auf denen es häufig nur sehr wenige Frauen gibt. In der Vergangenheit haben sie eine Erfolgsquote von 41 % gemeldet.

Singles50 ist eine Nischen-Dating-Website, und sie hält, was sie verspricht. Die Verwaltung der Mitglieder ist streng, um sicherzustellen, dass nur echte Personen auf der Website registriert sind.

Obwohl die unbegrenzte Nachrichtenübermittlung nur für Premium-Mitglieder möglich ist, wird die Kommunikation dennoch gefördert, da auch kostenlose Nutzer eine erste Nachricht senden können. Viele der Profile sind echt und die Chancen, einen Partner zu finden, stehen gut. Dies wird durch das Matchmaking-System unterstützt, das Ähnlichkeiten und Kompatibilität berechnet.



3. Tinder – Beste freie Dating Seite





Kostenlose App zum Herunterzuladen

Einfache Registrierung mit minimalen persönlichen Informationen

Sofortige Verbindung mit Matches

Standortbasierte Matching-System

Erschwingliche Mitgliedschaften und großartige Funktionen

Tinder ist eine der meistgenutzten Dating-Dienste im Internet. In nur wenigen Jahren hat die junge App, die 2012 auf den Markt kam, einen enormen Erfolg erzielt. In vielen Internet-Seiten wird sie oft zu den Datingseiten für Sex gezählt, auch wenn sie nicht speziell darauf ausgerichtet ist. Das Prinzip ist einfach:

Sobald Sie sich registriert haben, zeigt Ihnen die App eine Reihe interessanter Personen in einem bestimmten Umkreis um Ihren Standort.

Auf jeder angezeigten Karte können Sie über eine spezielle Schaltfläche angeben, wie sehr Sie diese Person interessiert: Die Wahl des roten X bedeutet, dass Sie sie überhaupt nicht mögen, der blaue Stern zeigt ein mögliches starkes Interesse, das grüne Herz ist ein einfacher Like.

Der Dienst setzt dann die Profile von Frauen und Männern, die sich gegenseitig schätzen, miteinander in Verbindung, damit sie versuchen können, sich besser kennenzulernen.

Tinder ist grundsätzlich kostenlos, aber einige Funktionen sind kostenpflichtig oder in eingeschränkter Form mit täglicher Rückstellung verfügbar (z. B. den Super-Like oder die Cancel-Funktion, mit dem man eine Bewertung abbrechen kann). Für eine völlig unbegrenzte Nutzung des Dienstes ist es in der Tat notwendig, ein Abonnement abzuschließen.



4. Parship – Beste für Nutzer im mittleren Alter





Für verschiedene Sexualitäten und Geschlechter ausgerichtet.

Die Profile sind umfassend.

Ein wissenschaftlich fundierter Algorithmus schlägt völlig kompatible Matches vor.

Ein hohes Maß an Kontrolle für alle registrierten Mitglieder.

Erweiterte Suchfilter Filter zur effektiveren Suche

Unter den vielen Partnervermittlungsseiten, die wir uns angesehen haben, gibt es Parship, das sich speziell an ein reiferes Publikum im Alter zwischen 30 und 50+ richtet. Die Struktur dieser Website ist für diejenigen gedacht, die nach stabilen, ernsthaften und dauerhaften Beziehungen suchen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Partnervermittlungsseiten basiert die Auswahl bei Parship nicht allein auf dem äußeren Erscheinungsbild.

Um die Fotos der Mitglieder zu sehen, muss man zunächst die Autorisierung desjenigen, der die Fotos sehen möchte, einholen sowie ein Abonnent sein. Auf der Website wird zunächst gefragt, ob wir an einem Treffen mit Männern oder Frauen interessiert sind.

Für bisexuelle Menschen kann dies eine Einschränkung bedeuten, denn wenn Sie Ihre Wahl einmal getroffen haben, können Sie Ihre Präferenz nicht mehr ändern.

Sobald Sie sich eingeloggt haben, wird Ihnen beim ersten Mal ein Fragebogen mit Fragen zu Ihren Erwartungen und Wünschen an eine Beziehung vorgelegt, mit noch tiefer gehenden Fragen, um Ihre Persönlichkeit besser zu verstehen. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, schlägt Ihnen das System die ersten Kontakte vor.

Dank dieser Tests wird das System in der Lage sein, die Affinitäten zwischen den Mitgliedern genau zu bestimmen. Jedes Mal, wenn wir das Profil eines anderen Mitglieds besuchen, können wir im Detail sehen, welche Gemeinsamkeiten uns mit anderen Nutzern verbinden. Dies wird durch ein Diagramm dargestellt.



5. Badoo – Beste Messaging App





Bewertung Ihrer Fotos von anderen Nutzern

Ein obligatorisches Profilbild muss verwendet werden

Hoher Flirtfaktor und vieles ist umsonst ohne Mitgliedschaft

Ausgezeichnete Messaging-App.

Badoo ist eine ausgezeichnete Plattform, die eine lange Geschichte und Entwicklung hinter sich hat. In den ersten Tagen war es als einfaches soziales Netzwerk gedacht, entwickelte sich aber bald zu einer Dating-Website. In seinen verschiedenen Aktualisierungen hat es neue Funktionen hinzugefügt, die auf konkurrierenden Portalseiten zu finden waren.

Die Funktionen bei Badoo sind zahlreiche: Ein Chat, die Möglichkeit, ein Kompatibilitätsspiel (im Stil von Tinder) zu spielen und eine Radarfunktion, die Nutzer in der Nähe anzeigt. Man hat hier auch noch die Möglichkeit, verschiedene Fotos einzufügen und das Profil zu bereichern, um es persönlicher zu machen.

Badoo ist zweifellos die Online-Dating-Website, die es Ihnen ermöglicht, mehr Dinge ohne ein kostenpflichtiges Abonnement zu tun (in diesem Fall ‚Superpower‘ genannt). Die Chatfunktion über die App oder die Website sind wirklich umfassend und kann mit dem eines sozialen Netzwerks wie Facebook mithalten.

Die Registrierung ist sehr einfach, da die Website vollständig auf Deutsch lokalisiert ist. Je vollständiger Ihr Profil ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, Ihren Traumpartner zu finden.

Wenn Sie Badoo ausprobieren möchten, melden Sie sich einfach auf der Seite an, um sich zu registrieren. Badoo ist dank seiner umfassenden und beliebten Dating-App, die für Android und iOS verfügbar ist und mit der Sie von Ihrem Computer aus chatten können, praktisch.

FAQ-Häufig gestellte Fragen

Was waren unsere Bewertungsaspekte?

Junge Frau und junger Mann beim Kaffeetrinken vor einem großen Fenster.

Menschen über 50 haben in den letzten Jahren begonnen, sich für Online-Dating zu interessieren, und das sind gute Nachrichten für das reifere Publikum.

Statistiken zeigen, dass 26,5 % der Nutzer von Dating Plattformen über 50 Jahre alt sind. Dating-Portale, die sich an eine Zielgruppe von 30 bis 40 Jahren richten, sind in der Regel weniger farbenfroh, weniger aufdringlich und weniger chaotisch gestaltet. Sie verzichten jedoch nicht auf „Schnellkontakt“-Tools wie Chats und das „Tinder-System“.

LGBTQI-Personen und andere Randgruppen

Dating-Websites sind bei LGBTQ+-Singles etwa doppelt so beliebt wie bei heterosexuellen Singles. Man benötigt keinen großen Schwulen-Radar, um sich in dieser urteilsfreien Szene zu verabreden, und viele Seiten haben sich zu einem Dating-Service für BI-neugierige, neugierige und verschlossene Menschen sowie offen bekennende schwule Singles entwickelt.

Dies gilt für bestimmte Nischen der Bevölkerung mit spezifischen Bedürfnissen: Bei unseren Recherchen vor der Erstellung dieser Bewertung haben wir unter anderem Partnervermittlungsseiten gefunden, die sich speziell an Vegetarier, ältere Menschen (über 60), Übergewichtige und alle LGBTQI-Personen richten.

Beziehungsarten

Pärchen geht händchenhaltend spazieren.

Einige Portale konzentrieren sich beispielsweise mehr auf bestimmte Funktionen als Attraktivitätsfaktoren für neue Nutzer wie z. B. den Chat oder ein „Spiel“ der Affinität auf der Grundlage der von den Nutzern hochgeladenen Fotos.



In vielen Fällen ist es möglich, schon vor der Registrierung zu erkennen, welche Arten von Beziehungen von einer Dating-Webseite gefördert werden. Nach der inzwischen klassischen Tinder-Formel, bei der Nutzer miteinander in Kontakt gebracht werden, die auf „Gefällt mir“ auf den Fotos der anderen geklickt haben.



Zielgruppen



Nicht alle Dating-Webseiten sind gleich, so gibt es solche für One-Night-Stands und solche für ernsthafte und feste Beziehungen.

Die Kommunikation der verschiedenen Portale ist in dieser Hinsicht jedoch nicht immer eindeutig: Das Ziel ist es, Mitglieder anzuziehen, und zwar sowohl solche, die dem Profil des typischen Nutzers entsprechen, als auch solche, die vielleicht etwas anderes suchen, sich aber in der Zwischenzeit anmelden, ohne zu wissen, was sie finden werden. Mit einem geschulten Auge lässt sich jedoch in kürzester Zeit feststellen, ob Sie auf der richtigen Website gelandet sind.



Wozu dienen Datingseiten?



Partnervermittlungen dienen dazu, Menschen zusammenzubringen, die auf der Suche nach einer ernsthaften oder lockeren Beziehung sind.

Dabei können verschiedene Schwerpunkte festgelegt werden wie Gefühle, sexuelle Fantasien, ernsthafte Verabredungen oder lockere Beziehungen. Jeder kann ein persönliches Profil anlegen und seine intimsten Wünsche anderen Nutzern mitteilen, mit der Möglichkeit, einen Partner zu finden oder gefunden zu werden.



Welche Art von Dienstleistungen bietet mir eine generische Dating-Website?



Im Allgemeinen bietet eine normale Partnervermittlungsseite dem Nutzer eine persönliche Seite, auf der er persönliche Informationen, Fotos, Videos und Präferenzen bezüglich der Art des Partners, an dem er interessiert ist, eingeben kann.

Der Abonnent erhält Zugang zu den vollständigen öffentlichen Profilen der anderen Nutzer. Die Suchfunktion und die direkte Kontaktaufnahme mit den Profilen sind aktiviert, ein internes E-Mail-Postfach ist aktiviert, in dem man Nachrichten und Benachrichtigungen von der Website erhält.



Muss ich für die Nutzung der Dienste bezahlen?

Die Dienste, die Dating-Sites anbieten, sind ein Konzentrat aus Technologien, Software und soziologisch-psychologischen Erkenntnissen. All diese Ressourcen haben ihren Preis, und deshalb sind die meisten Partnervermittlungsseiten kostenpflichtig.



Sind meine Daten auf diesen Websites sicher?



Die Sicherheit der auf Partnervermittlungsseiten eingegebenen Daten hängt von der Partnervermittlungsseite selbst ab.

Wenn es sich um eine etablierte und gut bewertete Seite handelt, können wir davon ausgehen, dass unsere Daten gut geschützt sind. Außerdem müssen alle Seiten die europäischen Datenschutzbestimmungen einhalten, sonst werden sie verboten.



Warum habe ich keine Antwort auf meine Nachricht erhalten?



Niemand ist verpflichtet, zu antworten, auch wenn es immer besser wäre, es aus Höflichkeit mit allen zu tun.

Wenn Sie keine Antworten auf Ihre Nachricht erhalten haben, ist es möglich, dass der Nutzer, an den Sie die Nachricht geschickt haben, dies nicht möchte oder noch nicht in der Lage war, sie zu lesen.

Es ist sinnlos, eine Nachricht nach der anderen zu senden, wenn Sie keine Antwort erhalten. Es ist besser zu warten, bis jemand antwortet, um die Leute nicht zu belästigen.



Gibt es eine Höchstzahl von Treffen, die man erhalten kann?



Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl der Treffer oder die Nutzung von Monatsabonnements für Datingseiten.

Während der Gültigkeitsdauer des abonnierten Angebots können die Nutzer die Chat-Dienste, E-Mail-Nachrichten und alle anderen im Angebot enthaltenen Tools nach Belieben nutzen. Einige Websites bieten dagegen kostenpflichtige Pakete an, und in diesem Fall müssen nach Ablauf des Guthabens weitere Guthaben erworben werden, um die angebotenen Dienste weiterhin nutzen zu können.



Schlussfolgerung



Der Erfolg von Online-Dating-Plattformen hängt mit den soziologischen Veränderungen zusammen, die die Gesellschaft im Laufe der Zeit durchläuft. Leider haben nicht alle Internetnutzer großes Vertrauen in Dating-Sites und Chats.

Warum zögern wir so sehr zu glauben, dass Partnervermittlungsseiten effektiv funktionieren können?

Etwa ein Viertel der Weltbevölkerung glaubt, dass Menschen, die Online-Partnerbörsen nutzen, verzweifelt und deprimiert sind. Außerdem zeigen einige Untersuchungen, dass die meisten Dating-Plattformen nicht wie erwartet funktionieren.

Abschließend zeigt unser kurzer Blick auf die Welt der Dating-Sites, dass dieses Medium in der Lage ist, die heutige Isolation zu bekämpfen und (zumindest die optimistische Hoffnung) eine Gesellschaft mit stärkerem Zusammenhalt und demokratischen Impulsen zu schaffen.

Aber diese Websites ermöglichen in erster Linie jedem, der möchte, interessante Menschen zu treffen, mit denen er einen mehr oder einen weniger wichtigen Teil seines Lebens teilen kann.