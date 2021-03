So kauft man Kosmetikartikel 2021

Kosmetik im Internet kaufen

Für viele bedeutet der Kauf von Make-Up und anderen Kosmetikprodukten das Besuchen vieler verschiedener Läden. Denn nicht jedes Produkt lässt sich überall kaufen und die Lieblingscreme gibt es häufig nur bei einer bestimmten Anlaufstelle. So entsteht insgesamt ein recht mühsamer und zeitintensiver Prozess, der einem schnell mal die Lust am Shopping verderben kann. Doch glücklicherweise gibt es eine Alternative. Wer nur ungern seine wertvolle Zeit mit dem Abklappern verschiedener Geschäfte verschwendet, sollte einmal den Webstore des Online-Händlers makeupstore.at besuchen. Hier gibt es nämlich über 82.000 Produkte von über 2.000 Marken und das Ganze über nur eine einzige Seite.

Gewinner der Pandemie

Für Geschäfte vor Ort war es ein grausames Jahr, geplagt von zwei Lockdowns und natürlich dem Coronavirus brachen die Umsätze ein und die physischen Geschäfte waren schließlich der Willkür der Regierung überlassen. Zwar waren Umsetzungen wie „Click and collect“ auch für diese Läden theoretisch möglich, in der Realität fehlte vielen hierfür jedoch das nötige Wissen und die Erfahrung, um dementsprechend eine Webpräsenz zu erstellen und über diese Kunden zu erreichen. Des Weiteren ist es mit dem Erstellen einer Webpräsenz noch lange nicht getan, denn auch der beste Online-Auftritt erreicht keine Kunden, wenn niemand die Seite bzw. das Unternehmen kennt. Diese Sorge muss man bei MAKEUP jedoch schon lange nicht mehr haben, mit über 280 Millionen Kunden aus vielen verschiedenen Ländern und über 45 Millionen verkauften Artikeln im Jahr gehört man nämlich zu den ganz Großen im Bereich des E-Commerce und genau da möchte man auch weiter bleiben. So ist MAKEUP seit Gründung bereits in viele weitere Länder expandiert und es stehen sicherlich noch mehr auf dem Plan. Denn für MAKEUP waren das Jahr 2020 und die damit verbundene Pandemie alles andere als schlecht. Aufgrund der bereits etablierten Online-Präsenz konnte man zahlreiche neue Kunden gewinnen, die aus dem Markt der geschlossenen Geschäfte abwanderten. Und auch für die folgenden Jahre gibt es rosige Aussichten, MAKEUP hat sich mittlerweile als der Onlineshop schlechthin für Beauty- und Kosmetikprodukte erwiesen und kann sich deshalb auch in den nächsten Jahren auf starkes Wachstum und viele Neukunden freuen, welche die Vorteile des entspannten Online-Einkaufs erkennen.

Internetexperten

Mit einem reinen Webstore war es für die Köpfe von MAKEUP allerdings noch lange nicht getan. Diese haben nämlich richtig erkannt, dass man heutzutage einfach deutlich mehr bieten muss, um Kunden wirklich zu erreichen und diese auch länger oder sogar dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Hierfür verfolgt MAKEUP mehrere Ansätze. Zum einen gibt es einen Blog auf der eigenen Webseite, der regelmäßig mit neuen Artikeln versorgt wird und dadurch allen Besuchern der Webseite stets neue Inhalte bietet. Dieser Blog steht kostenlos zur Verfügung und beinhaltet oft Tipps zur Körperpflege entsprechend der aktuellen Jahreszeit. Schließlich gibt es auch noch Empfehlungen zu Produkten und andere nützliche Informationen. Doch MAKEUP hat nicht nur diesen Blog, zusätzlich werden auch einige Social-Media-Kanäle betrieben, und zwar äußerst erfolgreich. Hauptsächlich sind hier Accounts auf Instagram, Facebook und YouTube zu nennen, von diesen gibt es verschiedene sprachliche Versionen, um die Nutzer jeweils in ihrer eigenen Sprache zu erreichen. Wie sich zeigt, ist diese Strategie äußerst erfolgreich, mit dem ukrainischen Instagram Account erreicht man bei MAKEUP beispielsweise über 500.000 Menschen.

Fazit

In den vergangenen Jahren und Monaten hat man bei MAKEUP viele Weichen richtig gestellt, diese Bemühungen zahlen sich nun aus. Durch einen gut strukturierten Online-Auftritt erreicht man jeden Monat Millionen von Menschen. Denn das Angebot ist einfach riesig und viele Menschen haben mittlerweile erkannt, wie einfach es ist, online bei MAKEUP die gewünschten Artikel zu bestellen, anstatt zum richtigen Geschäft zu fahren und den Artikel dort zu kaufen.