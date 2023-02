Sofortkredite: rette deine Finanzen mit diesen Blitzkrediten

Es ist schnell passiert. Man gerät in eine finanzielle Zwickmühle. Rechnungen können nicht bezahlt werden.

Es geht etwas kaputt und muss schnell ersetzt werden. Nach einem Unfall sind teure Reparaturen fällig. Das Konto ist bereits leer. Ein Unwetter sorgt für Schäden. Diese müssen behoben werden. Es gibt viele Möglichkeiten. Eine finanzielle Notlage ist schnell da. Die Lösung: Ein Blitzkredit muss her.

Was genau ist ein Blitzkredit

Vom Antrag zu einem Kredit bis zur Auszahlung bei der Hausbank vergehen oft Wochen. Die Bankmitarbeiter prüfen die Bonität des Antragstellers. Es wird geforscht, welche Ausgaben und Einnahmen bei dem Kunden vorliegen. Hat er alle Zahlungen regelmäßig gezahlt? Gibt es Sicherheiten in Form von Spareinlagen, Fonds, Grundstücken und Gebäuden? All das muss eine Bank zunächst prüfen und dann entscheiden, ob sie einen Kredit ausgibt oder nicht. Oft werden auch verschiedene Kreditvarianten abgeglichen. Zum einen will die Bank ihr Geld wieder. Es darf keine Zahlungsausfälle geben. Dem Kunden muss der dazu passende Kreditvertrag angeboten werden. Zum anderen möchte die Bank ein möglichst gutes Geschäft machen. All das dauert seine Zeit.

Bei einem Blitzkredit wird sofort entschieden, ob der Antragsteller Kreditwürdig ist. Mit einem Video-Ident-Verfahren wird der Kunde identifiziert. Verschiedene Unterlagen werden über das Internet geladen und sofort von einem Kundenberater oder einem automatischen Programm geprüft. Mit einer QES, einer sicheren elektronischen Signatur, wird ein Online-Vertrag unterschrieben. Der Antragsteller erhält am Ende des Verfahrens die Zusage zum Kredit, oder auch eine Absage. Der Blitzkredit wird in der Regel am gleichen Werktag, spätestens innerhalb von 48 Stunden ausgezahlt.

Das Video-Ident-Verfahren ist notwendig, damit sich der Kunde als Person authentifiziert. Man kann sagen, es ist die Ausweiskontrolle und die Überprüfung der eigenen Daten. Dazu muss der Kunde ein Notebook mit Webcam besitzen oder einen PC mit einer externen Webcam. Eine Audioverbindung muss möglich sein. Die Internetverbindung muss schnell genug sein, damit ein Video-Chat mit einem Servicedienstleister möglich ist. Im Laufe des Verfahrens muss der Kunde seinen Ausweis oder seinen Reisepass in die Kamera halten. Der Servicemitarbeiter muss die Daten auf dem Ausweis gut erkennen können. Dazu muss der Raum gut ausgeleuchtet sein und die Webcam sollte eine gute Qualität haben. Wichtig ist, dass der Antragsteller eine möglichst ruhige Hand hat. Wenn er vor Aufregung zittert oder krankheitsbedingt eine unruhige Hand hat, kann der Ausweis vom Servicemitarbeiter möglicherweise nicht erkannt werden. Alkoholiker haben hier schlechte Karten.

Steht kein Notebook mit Webcam zur Verfügung und auch kein Rechner mit einer externen Webcam, so kann für das Video-Ident-Verfahren auch ein Smartphone verwendet werden. Bei einigen Kreditgebern ist eine Identifikation per PostIdent-Verfahren möglich. Hier muss man ein Formular des Kreditgebers ausdrucken, zu einer Postfiliale bringen und sich in der Filiale mit Ausweis oder Reisepass identifizieren. Das Formular wird anschließend zum Kreditgeber gesandt. Das Verfahren dauert ein paar Tage.

Die elektronische Signatur QES

Zu einem Kredit gehört auch immer ein Vertrag. Dieser muss von allen Vertragsparteien unterschrieben werden. Wenn es schnell gehen soll, ist eine elektronische Unterschrift gut geeignet. Eine EU Verordnung mit der Nummer 910/2014 regelt dieses Verfahren und sorgt dafür, dass es in fast allen Ländern der EU zur Verfügung steht.

Auf elektronischen Wege werden Daten und Verschlüsselungsverfahren ausgetauscht. Die Einzigartigkeit dieser Datenschlüssel sorgt dafür, dass die Unterschrift nicht gefälscht werden kann. Im sogenannten Zertifikat ist ein öffentlicher Schlüssel enthalten. Dieser entschlüsselt das Dokument und zeigt die Unterschrift an. Zugleich wird mit ihr überprüft, dass der Schlüssel authentisch, das heißt einzigartig ist.

Hier erhalten Sie einen Sofortkredit

Einige Banken bieten Ihnen einen Sofortkredit an. Es ist nicht leicht, den für sich geeigneten Kredit herauszufinden. Natürlich kann man alle Anbieter googeln und bei verschiedenen eine Anfrage starten. Diese vergleicht man dann und wählt sich den Bestmöglichsten heraus. Doch ist das wirklich eine gute Idee? Jede Kreditanfrage hat auch eine Abfrage des Scores bei der Schufa zur Folge. Eine einfache Anfrage dieser Daten und das Interesse an einem Kredit senken den Schufa-Score. Mehrere Kreditanfragen sorgen für ein immensen Abwärtsruck beim Schufa-Score. Die Folge ist, dass man keinen Kredit bekommt. Die eigene Bonität sinkt aufgrund von mehreren Kreditanfragen, auch wenn man sich nicht für einen der Angebote entscheidet. Ein Abfragen und Vergleichen ist daher keine gute Idee.

Einen Sofortkredit online und sicher können Sie vom Vergleichsportal Smava erhalten. In einer Übersicht werden mögliche Blitzkredite angezeigt. Dabei werden die Kreditsummen, die monatlichen Zahlungsziele und die Zinsen angezeigt. Eine Schufa-Abfrage erfolgt nicht. Smava ist damit ideal, um die Anbieter von Blitzkrediten abzufragen und sich einen Überblick zu verschaffen.

Der Vergleich ist unverbindlich. Wer die Angebote abfragt, muss sich nicht gleich für einen Blitzkredit entscheiden. Es gibt keinen Zwang. Der interessierte Kunde erhält lediglich einen Überblick. Offene Fragen werden über eine kostenloses Kreditberatung geklärt. Diese steht von Montag bis Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Verfügung. Die eingegebenen Daten werden nicht zu Werbezwecken verwendet. Nur bei Interesse an einem Blitzkredit werden die Daten an die Bank übertragen, die den Kredit anbietet. Der Kunde muss seine Daten nicht erneut auf einer anderen Webseite eintragen. Die Daten werden verschlüsselt und sind so vor Dritten geschützt. Ein Ausspionieren oder Umleiten der Daten ist nicht möglich.

Smava unterhält Kontakte zu Banken und Unternehmen, die sich als besonders günstig herausstellen. Die Angebote sind transparent. Es gibt keine versteckten Kosten. Der Kunde wird nicht über den Tisch gezogen. Smava gibt es seit mehr als 10 Jahren. Das Unternehmen hat seine Dienste an mehr als 30.000 zufriedene Kunden angeboten und wurde dafür einige Male ausgezeichnet.

Dafür benötigen Sie einen Blitzkredit

Ein Blitzkredit ist eine große Hilfe, wenn unerwartet eine Reparatur des eigenen Autos ansteht. Gerade bei den steigenden Energiepreisen kann man schnell durch eine hohe Nebenkosten-Abrechnung überrascht werden. Auch hier hilft ein Blitzkredit. Man hat sich vorgestellt, die Steuerklärung pünktlich abgegeben zu haben und rechnet mit Geld, das zurückgezahlt wird. Das Finanzamt sieht das aber anders. Es muss ein großer Betrag an Steuern nachgezahlt werden. Ein Blitzkredit muss her.

Weitere Gründe können notwendige Reparaturen in der eigenen Wohnung, Unwetterschäden oder die Kosten für einen unerwarteten Umzug sein. Vielleicht will man auch Geld sparen und die Kreditkarte oder den Dispo ausgleichen. Es gibt viele Gründe für einen Blitzkredit.

Das brauchen Sie für den Antrag

Auch bei einem Blitzkredit müssen persönliche Daten eingegeben werden. Die eigene Identität muss belegt werden. Es müssen Angaben zu den Ein- und Ausgaben gemacht werden. Hier hilft es, wenn man weiß, welche Daten abgefragt werden und welche Dokumente notwendig sind. Vorbereitet und alles zurechtgelegt, ist der Antrag im Nu erledigt.

Als erstes wählt man die Höhe des Kredites aus. Wie viel Geld ist notwendig? Welche Raten können monatlich beglichen werden? Eine zu hohe Kreditsumme belastet womöglich zu sehr den Haushalt. Die Kreditsumme und die Laufzeit müssen genau überlegt sein.

Im Zweifelsfall hilft der Kreditrechner von Smava. Über Formularfelder wird der gewünschte Betrag eingegeben und die Laufzeit. 50.000 EUR klingen sehr gut. Damit lassen sich Ausbauten, Reparaturen und Modernisierungen am Haus durchführen. Doch bei einer Laufzeit von 84 Monaten werden jeden Monat 636,17 EUR fällig. Die Zinsen bei dieser Summe und Laufzeit betragen 3.438,20 EUR. Jeder muss genau überlegen, welche Last an Ausgaben möglich ist.

Smava erlaubt Kreditsummen von 500,- EUR bis 120.000 EUR. Die Laufzeit reicht von 12 bis 120 Monaten. Die möglichen Kreditsummen hängen von den Angeboten der Banken und der Bonität des Kunden ab.

Im zweiten Schritt muss jeder seine persönliche Daten angeben. Dazu gehören Name, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Familienstand und Staatsangehörigkeit.

Das Eingabeformular verlangt nun die Einnahmen und Ausgaben. Bereiten Sie sich vor, indem Sie diese zuvor auf ein Blatt Papier notieren. Was gibt man jeden Monat aus und was kommt in die Kasse wieder hinein. Das Gehalt, die Einnahmen durch einen Nebenjob und weitere Einnahmen gehören auf der einen Seite dazu. Auf der anderen Seite Ausgaben wie Miete, Ausgaben für Abos, Kreditrückzahlungen und ähnliches.

Bei den Ein- und Ausgaben muss darauf geachtet werden, dass die monatlichen Raten für den Blitzkredit zurückgezahlt werden können. Bei all den monatlichen Ein- und Ausgaben muss etwas übrigbleiben. Ansonsten ist die Möglichkeit, einen solchen Kredit zu bekommen, äußerst gering.

Halten Sie die letzten drei Kontoauszüge mit Ihren Lohnzahlungen und Ausgaben bereit. Einige Kreditgeber verlangen diese Unterlagen. Bei jeder Abfrage wird die Identität über das Video-Ident-Verfahren abgefragt. Dazu benötigen Sie einen gültigen Ausweis oder Reisepass. Am Abschluss des Verfahrens wird dem Kunden eine PIN übermittelt. Diese muss im Eingabeformular eingetragen werden. So wird der Antrag des Kredits abgeschlossen.

Wird die Pin vergessen, kann das Antragsformular nicht beendet werden. Der Kunde muss dann das Video-Ident-Verfahren wiederholen. Wird die Identifikation über Video nicht gewünscht, ist die Technik nicht vorhanden oder besitzt die Internetverbindung nicht die gewünschte Leistung, kann auf das PostIdent-Verfahren ausgewichen werden. Der Kunde muss dann seinen Antrag versenden und ein Formular ausdrucken. Mit diesem geht er zur nächsten Postfiliale und identifiziert sich. Dazu muss ein gültiger Ausweis vorgezeigt werden. Das Formular wird anschließend direkt zur Bank gesendet.

Was ein Blitzkredit kostet

Die Kosten für einen Blitzkredit sind stark davon abhängig, wie hoch die gewünschte Summe ist und in welchem Zeitraum diese zurückgezahlt werden soll. Die Zinslast wird mit einer langen Laufzeit und einer hohen Summe immer höher.

Die Zinsen unterscheiden sich leicht von Bank zu Bank. Auch diese beeinflussen die Kosten eines Blitzkredits. Auf der Smava-Webseite kann der Kunde die Kosten für einen Kredit berechnen. Hier ist auch eine Tabelle mit verschiedenen Kreditsummen, Laufzeiten und Zinsbeträgen zu finden.