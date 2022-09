Songkran ist ein traditionelles Fest in Thailand und anderer ethnischer Thai-Gruppen in ganz Südostasien.

Songkran wird überwiegend in Thailand, Laos und Kambodscha vom 13. bis zum 15. April gefeiert. Während des Songkran-Festes besuchen die Thais Familienangehörige und Freunde und nehmen an den Songkran-Festivitäten teil, indem sie sich gegenseitig mit Wasser bewerfen.

Die Feierlichkeiten beginnen am Abend mit Wassersegnungen in Tempeln und werden tagsüber auf den Straßen und in den Flüssen mit Trommeln, Tänzen und spritzenden Passanten fortgesetzt. Das Wasser steht symbolisch für die Reinigung und Läuterung des Menschen, um die Sünden und Leiden des vergangenen Jahres abzuwaschen.