Spielen ohne Sucht: 3 Tipps für einen verantwortungsvollen Umgang mit Glücksspielen

Viele Menschen lieben es, sich während ihrer Freizeit an Glücksspielen zu versuchen. Damit diese Beschäftigung unterhaltsam und harmlos bleibt, gilt es, verantwortungsvoll zu handeln.

Es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und mit den eigenen zeitlichen und finanziellen Ressourcen maßvoll umzugehen. Der nachfolgende Beitrag erklärt, wie der verantwortungsvolle Umgang mit Glücksspielen gelingt, sodass Spielsucht gar nicht erst aufkommt.

Verantwortungsvoll spielen - was bedeutet das eigentlich?

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt nehmen in ihrer Freizeit Glücksspielangebote wahr. Die Mehrheit von ihnen sieht Glücksspiele wie Lotto oder Poker als aufregende und unterhaltsame Nebenbeschäftigung an. Auch in Österreich nehmen, wie Studienergebnisse zur Prävention von Spielsucht zeigen, viele Personen an Glücksspielen teil. Neben klassischen Automatenspielen sind Lotterieprodukte wie die zweimal wöchentlich spielbare Euromillionen sehr beliebt.

Glücklicherweise gehen die meisten Spieler verantwortungsbewusst mit diesen Angeboten um, indem sie sich finanzielle und zeitliche Limits setzen. Dabei bewegt sich das Spiel in einem vertretbaren Rahmen, sodass es das alltägliche Leben nicht negativ beeinflusst. Menschen, die verantwortungsvoll zocken, sind sich bewusst, dass übermäßiges Spielen süchtig machen kann. Sie akzeptieren diese Tatsache und prüfen regelmäßig, ob bei ihnen Anzeichen für Kontrollverlust auftreten. Weiterhin spielen diese Menschen aus “Freude am Zocken”, ihr Hauptaugenmerk richtet sich nicht auf die bloßen Gewinne aus. Auch erfolgt das Glücksspiel spontan, nach Lust und Laune und nicht aus einem inneren Zwang heraus.

1. Den eigenen Spielertyp bestimmen

Ob Lottospieler oder Casinofans, die gerne in berühmten Glücksspielorten ihr Glück versuchen: Wer mehr oder weniger regelmäßig spielt, sollte sein eigenes Verhalten kritisch auf den Prüfstand stellen. Insgesamt lassen sich drei verschiedene Typen voneinander abgrenzen: Solche, die ausschließlich in ihrer Freizeit spielen, Vielspielende und Problemspieler.

Freizeitspielende: Wer nur gelegentlich in seiner Freizeit spielt, tut dies meistens verantwortungsbewusst. In den meisten Fällen liegen hier keine Indizien vor, die für eine bestehende oder sich entwickelnde Spielsucht sprechen. Dennoch tun Freizeitspieler gut daran, wenn sie sich vorher einen Plan festlegen. Sie sollten vorab bestimmen, wie viel Zeit und Geld sie ins Spielen stecken wollen. Zudem sollten Freizeitspieler klären, ob sie bei einem Gewinn sofort aufhören oder weiter investieren möchten. Wichtig ist es für Freizeitspieler auch, sich über das jeweilige Spiel, dessen Gewinnchancen und Tücken zu informieren. Damit die Freizeitaktivität keine ungesunden Züge annimmt, ist es sinnvoll, sich zwischendurch eine Auszeit zu gönnen. Diese Pausen sind wichtig, um den Kopf vom Spielen freizubekommen und beugen unüberlegten Entscheidungen vor.

Vielspieler: Vielspieler investieren während ihrer Freizeit sehr viel. Sie befinden sich auf einem schmalen Grat zwischen einer Freizeitbeschäftigung und einer beginnenden Spielsucht. Für Vielspieler ist es ungemein wichtig, ausschließlich bei gutem Befinden zu spielen. Wer gestresst oder einsam ist, sollte in diesen Situationen die Finger vom Glücksspiel lassen. Und: Noch mehr als Gelegenheitsspieler müssen Vielspieler auf zeitliche und finanzielle Limits achten. Falls Echtgeld verwendet wird, sollte es aus der Spardose kommen und im Alltag nicht benötigt werden. Auch auf mögliche Time-outs, in denen das Glücksspiel unterbrochen wird, gilt es zu achten. Manchmal kann es für Vielspieler sogar sinnvoll sein, temporär gänzlich auf Glücksspiele zu verzichten.

Problemspieler: Als problematisch Spielende werden diejenigen bezeichnet, die längst nicht mehr aus Spaß zocken. Für sie stehen entweder die möglichen Gewinne oder gar ein Zwangsverhalten im Vordergrund. Wer keine Freude mehr daran hat und das alltägliche Leben zugunsten des Spiels vernachlässigt, sollte spätestens jetzt hellhörig werden. Damit das Verhalten nicht in die Sucht abdriftet, ist zeitnahe Prävention erforderlich: Manchmal hilft es, sich selbst zu “sperren”. Dann können gefährdete Spieler über einen bestimmten Zeitraum bei seriösen Online-Anbietern an keinen Glücksspielen mehr teilnehmen. Falls das Spielen generell zu einer emotionalen Belastung auswächst, gibt es Hilfsangebote. Spezielle Beratungsstellen bieten ihre Unterstützung an, wobei Betroffene auf Wunsch auch anonym bleiben können.

Egal ob Lotterie, Sportwette oder Casino: Spieler sollten Verlusten nicht “hinterherjagen” und krampfhaft versuchen, diese auszugleichen.

2. Das eigene Spielverhalten reflektieren und Glücksspielsucht erkennen

Es ist nicht leicht, in den Spiegel zu schauen und sich selbst einzugestehen, dass man ein Problem hat. So verhält es sich natürlich auch mit einer möglicherweise bestehenden Glücksspielsucht. Wer sich in den nachfolgenden Aspekten wiedererkennt, sollte ehrlich mit sich selbst sein und schnellstmöglich professionelle Hilfe beanspruchen:

Das Spielen erfolgt übermäßig, unkontrolliert und zwanghaft. Nach dem Glücksspiel stellen sich Schuldgefühle ein.

Jeder Gewinn wird mit positiven Gefühlen verknüpft, während Niederlagen tiefe Traurigkeit und Enttäuschung auslösen. Zudem wird es zunehmend problematischer, nach einer Niederlage mit dem Spiel aufzuhören.

Durch die immer höheren Geldeinsätze treten finanzielle Schwierigkeiten auf. Betroffene verwenden ihre finanziellen Reserven, die eigentlich für wichtige Verpflichtungen wie Lebenshaltungskosten bereitstehen. Dadurch entstehen Schulden und schlimmstenfalls existenzielle Nöte.

Spielsüchtige ziehen sich immer mehr aus ihrem beruflichen und sozialen Leben zurück. Nicht selten kommt es durch die Spielsucht zu Konflikten mit der Familie oder Schwierigkeiten am Arbeitsplatz.

Ein sehr deutliches Anzeichen für eine fortgeschrittene Spielsucht besteht darin, dass Betroffene allen negativen Konsequenzen zum Trotz immer weitermachen. Mitunter so lange, bis sie schwerwiegende Gesundheitsprobleme wie zwanghaftes Essverhalten entwickeln oder kriminelle Handlungen verüben.

Wichtig: Eine Glücksspielsucht kann 1.000 verschiedene Ursachen haben. Zwar gibt es Risikogruppen, zu denen Personen mit niedrigem Einkommen, familiär Vorbelastete oder jüngere Menschen zählen. Dennoch kann grundsätzlich jeder im Laufe seines Lebens unter bestimmten Umständen glücksspielsüchtig werden. Dann kommt es darauf an, sich die Sucht selbst einzugestehen und rechtzeitig Hilfsangebote anzunehmen. Je mehr Eigeninitiative und Veränderungsbereitschaft Betroffene zeigen, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Auch Angehörige profitieren von einer Suchtberatung und erfahren, wie sie mit der Situation besser zurechtkommen.

3. Tools für responsible Gaming einsetzen

Einige Hilfsmittel unterstützen das verantwortungsvolle Spielen, indem sie Verluste und Risiken minimieren. Dazu gehören zum Beispiel Einsatzlimits, die zu hohen Geldbeträgen vorbeugen. Wer schwer mit dem Spiel aufhören kann, sollte ein “Verlustlimit” einrichten. Dann endet das Spiel automatisch, sobald ein bestimmter Betrag verloren geht. Umgekehrt kann es ebenso sinnvoll sein, mit dem Spiel aufzuhören, sobald ein Gewinn erreicht wird.

Ein weiteres nützliches Hilfsmittel ist das Zeitlimit. Ein maximal kalkuliertes Zeitlimit hilft dabei, andere Aktivitäten und soziale Kontakte nicht aus den Augen zu verlieren. Wer digitalen Tools nicht traut, nutzt schlichtweg den eigenen Wecker oder das Smartphone. Nach dem ersten Alarm sollte das Spiel beendet und kein weiteres begonnen werden.

© hermann (CC0 Creative Commons) pixabay.com ×

Es ist sinnvoll, ausschließlich nüchtern und nicht unter dem Einfluss von Medikamenten oder Alkohol zu spielen. Denn Medikamente und Genussmittel wie Alkohol trüben das Urteilsvermögen und begünstigen riskante Einsätze.