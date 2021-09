Sport im Livestream: Diese Anbieter zeigen die besten Events

Sportübertragungen im Fernsehen sind beinahe so alt wie die Fernsehtechnologie selbst.

In den 1950er Jahren bahnte sich zunächst König Fußball seinen Weg auf die Bildschirme der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. 1954 gab es erstmals eine Berichterstattung von der Fußballweltmeisterschaft in der Schweiz. 1956 folgte die erste Live-Übertragung der Begegnung Österreich gegen Brasilien aus Wien.



Seitdem haben Sportberichterstattung und Sportübertragungen im Fernsehen und Internet einen weiten Weg zurückgelegt und bieten dem Zuschauer heute ein Erlebnis, das weit über die reine Übertragung von Bild und Ton hinausgeht. Perspektivwechsel, Zeitlupen, Rückblenden und umfangreiche Hintergrundberichterstattung bilden den Rahmen für sportliche Begegnungen in vielen Disziplinen. Mit der Digitalisierung hat vor allem das Livestreaming an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche Anbieter versorgen Sportfans heute mit einem vielseitigen Programm rund um ihre Lieblingssportart und machen sportliche Events auch auf mobilen Endgeräten immer und überall verfügbar.



Aber wer hat das beste Streaming-Angebot und welche Dienste stehen den Sportfans in Österreich zur Verfügung? Wir stellen die besten Anbieter rund um das Thema Sport im Livestream vor.

Livestreams von Wettanbietern



Die wahrscheinlich jüngsten Akteure im Bereich des Sport-Streamings sind die digitalen Wettanbieter. Mit der Verlagerung in den Online-Bereich haben virtuelle Buchmacher ihr Angebot erweitert und bieten ihren Kunden heute neben dem reinen Portfolio an Sportwetten auch themenrelevante Serviceleistungen an. So lässt sich zum Beispiel der Trend beobachten, dass neue sichere Wettanbieter große sportliche Events nicht nur durch interessante Wettoptionen unterstützen, sondern die Übertragung auch selbst als Livestream anbieten.



Für Nutzer bedeutet das, dass sie ausgewählte Sportveranstaltungen direkt über die Internetpräsenz oder die App des Online-Buchmachers streamen können. Dies ist über einen internetfähigen Fernseher, einen Computer oder über ein mobiles Endgerät wie Smartphone oder Tablet möglich. Voraussetzung ist dabei eine ausreichend schnelle und stabile Internetverbindung. Ein Livestream in HD-Qualität (1280x720 Pixel) benötigt eine Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s, damit Bild und Ton in der gewünschten Qualität störungsfrei übertragen werden.



Da Wettfans sich in der Regel nicht auf einen Anbieter festlegen müssen, sondern vor jedem Einsatz entscheiden können, welchen Buchmacher sie nutzen möchten, ist es auch möglich, den Wetteinsatz nach dem Streaming-Angebot auszurichten. Welche Wettanbieter einen Livestream im Programm haben, lässt sich durch eine kurze Internetrecherche ermitteln.

Sky Sport Austria



Zu den bekanntesten Anbietern gehört Sky Sport Austria. Hier können Zuschauer aus zahlreichen Angebotspaketen wählen, die nicht nur Sport, sondern auch ein breiteres Streaming-Angebot bereithalten.

Im Sportbereich finden Abonnenten alle beliebten Sportarten, von der BSL über Spitzenfußball und die ADMIRAL-Bundesliga bis hin zu Golf, Tennis und vielen anderen Disziplinen. Zusätzlich ist Sky auch im internationalen Sport breit aufgestellt. Außerdem gibt es die wöchentliche Fußballdebatte „Talk und Tore“ und das Newsportal „Sky Sport Austria“.



Den Zugang zum Angebot gibt es per Abonnement. Je nach Paket können Nutzer zwischen einem Jahres- und einem Monatsabo wählen. Das Monatsabo ist entsprechend jederzeit kündbar, während das jährliche Paket zunächst für 12 Monate festgelegt ist und anschließend ebenfalls monatlich gekündigt werden kann. Je nach Option können finanzielle Vergünstigungen oder ein breiteres Angebot in Anspruch genommen werden.

ORF Sport +



Die öffentlich-rechtlichen Sender haben den Sport auf die Fernsehbildschirme gebracht und auch heute noch gehören sie zu den wichtigsten Akteuren in der Sportübertragung und -berichterstattung.

ORF Sport + ist der Spartenkanal des ORF und bringt Sportevents und Hintergrundberichte über Kabel und Astra auf die Bildschirme österreichischer Fernsehzuschauer. Seit 2000 gibt es das spezialisierte Sportangebot, das zunächst über den Sender TW1 ausgestrahlt wurde. Am 01. Mai 2006 ging der Sender ORF Sport Plus an den Start, der später auf den heutigen Namen ORF Sport + umbenannt wurde. Im Oktober 2011 wurde das Programm zu einem 24-Stunden-Spartenkanal ausgebaut.



ORF Sport + kann in allen österreichischen Bundesländern über DVB-T empfangen werden. Sportfans kommen über ORF Sport + hauptsächlich in den Genuss von Randsportarten. Die so genannten „Premium-Sportarten“ wie Fußball, Tennis und die Formel 1 werden nach Maßgabe der österreichischen Medienbehörde über die großen öffentlich-rechtlichen Sender ORF 1 und ORF 2 übertragen. Der Sportspartenkanal ist dafür im internationalen Sport sehr breit aufgestellt und überträgt viele interessante Veranstaltungen aus dem Bereich American Football, Eishockey, Wintersport, Reitsport oder Leichtathletik.

Sportdigital Fußball



Sportdigital Fußball ist ein Sender und Streamingdienst, der eng mit den Pay-TV-Optionen der digitalen Anbieter zusammenarbeitet. In Österreich, Deutschland und der Schweiz stellen Satelliten-, Kabel- und IPTV-Anbieter wie Vodafone, Sky, Telekom Entertain, Amazon Channels, WilhelmTel, PŸUR, NetCologne, waipu-TV, 1&1, Magenta AT, A1 TV, HD Austria, UPC cablecom, Salt, Zattoo+, Digiturk, WebTV und Onefootball den Zugriff auf Sportdigital zur Verfügung. In welchem Umfang der Zugang enthalten ist oder zusätzliche Kosten versursacht, hängt vom jeweiligen Pay-TV-Paket ab. Bei einigen Anbietern ist der Empfang auch per TV-App auf dem mobilen Endgerät möglich.



Der digitale Sportsender hat sich auf Fußball spezialisiert und bietet hier ein vielfältiges Portfolio. Neben der Live-Übertragung von zahlreichen Ligen und Turnieren können Fans auch auf Testspiele zugreifen und verschiedene Magazine mit themenrelevanten Hintergrundberichten nutzen.

Diese internationalen Ligen können Abonnenten über Sportdigital Fußball empfangen:

- Championship (England)

- Eredivisie (Niederlande)

- Jupiler Pro League (Belgien)

- Liga NOS (Portugal)

- Premjer Liga (Russland)

- Fortuna Liga (Tschechien)

- MLS (Nordamerika)

- Copa Libertadores (Südamerika)

- CONCACAF Champions League (Mittelamerika)

- Copa de la Superliga (Argentinien)

- Copa do Brasil (Brasilien)

- A-League (Australien)

- J.League (Japan), Chinese Super League (China)

Die Beschränkung auf eine einzelne Sportart kann Sportdigital Fußball durch das breite Angebot an internationalen Ligen ausgleichen und hat für echte Fußballfans interessante Zusatzangebote im Programm.

DAZN



DAZN ist ein noch junger Akteur im Bereich Sportstreaming. Seit 2016 überträgt der Anbieter Sportevents im Internet. Der Name ist ein Wortspiel und leitet sich vom englischen Ausdruck „Da Zone“ (The Zone) ab, dessen Bedeutung den Zustand beschreibt, völlig in ein sportliches Ereignis vertieft zu sein.



DAZN bietet ein klassisches Abo-System, bei dem Nutzer die Wahl zwischen einem Monats- und einem Jahresabo haben. Nach dem Abschluss des Abos können Nutzer den Streaming-Anbieter auf bis zu sechs Endgeräten nutzen. Seit Sommer 2021 gibt es eine Kooperation mit Sky, wodurch Sky-Abonnenten aus Österreich und Deutschland DAZN auch über Sky Q, Sky+ und die Sky Q Mini Box buchen können.



DAZN streamt viele Sportarten, wobei das Angebot für Fußballfans besonders umfangreich ist. Hier überträgt der Anbieter fast alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und weite Teile der UEFA Champions League. Auch Konferenzen und Hintergrundberichterstattung gehören zum Portfolio. 2016 erwarb DAZN die Übertragungsrechte an der britischen Premier League für Österreich, Deutschland und die Schweiz.

Das große Angebot an Sport-Streamingdiensten macht eine Spezialisierung nach eigenen Präferenzen möglich. Vor dem optimalen Streaming-Erlebnis steht allerdings meist eine umfangreiche Recherche, um den passenden Anbieter für die persönlichen Ansprüche zu ermitteln. Dabei kann diese Übersicht sicherlich helfen.