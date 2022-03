Sportwetten bleiben in Österreich beliebt

Sportwetten sind in Österreich legal und seriöse Anbieter erleben seit Jahren einen Boom.

Die österreichischen Sportfans lieben es, auf verschiedene große und kleinere sportliche Ereignisse zu wetten. Dabei hat sich die Sportwettenlandschaft in Österreich in den letzten Jahren vor allem durch die Verlagerung ins Online-Geschäft verändert. Viele Wettbegeisterte fragen sich, welche gesetzlichen Vorgaben, Besonderheiten und steuerlichen Aspekte es aktuell zu beachten gilt.





© Pixabay.com besteonlinecasinos CC0 Pubic Domain Aufgeklappter Laptop, davor Männerhände die vier Fünfzigeuroscheine halten.

Wetten sind seit Menschengedenken ein beliebter, spannender und kurzweiliger Zeitvertreib. Online-Buchmacher eröffnen mit Wetten, die auf Sportereignisse überall in der Welt abgeschlossen werden können, interessanten Extras und einer 24/7-Verfügbarkeit noch einmal ganz neue Möglichkeiten. Und damit bringen sie noch einmal frischen Wind ins Geschäft. Das Wetten an sich steht in engem Zusammenhang mit der Beliebtheit der Sportarten. So ist es kein Wunder, dass die Österreicher besonders gern auf den Fußball setzen. Über die Hälfte der Wetten werden auf die Spiele der Bundesligen und der englischen Premier League abgeschlossen. Des Weiteren sind Eishockey und Tennis bei den Tipp-Fans sehr beliebt.



Die Fans schauen sich vor der Wahl eines Anbieters gerne eine Übersicht der besten Wettanbieter an, denn sie bevorzugen es, ihre Einsätze bei seriösen und zertifizierten Online-Wettbüros zu setzen, um ein Sicherheit und besonders gute Angebote zu genießen.

Online-Anbieter haben fast überall die Nase vorn



Trotz der großen Beliebtheit der Sportwetten hat sich die Zahl der stationären Wettbüros in den letzten Jahren deutlich verringert. Nur in Wien schießen die lokalen Wettbüros immer noch wie Pilze aus der Erde. Doch grundsätzlich ist in Österreich eine starke Abwanderung des Geschäfts in die virtuelle Welt zu beobachten. Die Fans wenden sich mit ihren Einsätzen lieber an Onlinebuchmacher. Hier können Wetten jederzeit abgegeben werden. Die Anbieter sind online rund um die Uhr verfügbar, haben ein breit gefächertes Angebot und können mit attraktiven Extras wie Bonusangeboten punkten. Der Umsatz der Online-Wettbüros liegt bei etwa 155 Millionen Euro im Jahr. Dabei werden je Wette durchschnittlich 8 bis 12 Euro gesetzt. High Roller setzen über 30 Euro pro Wette.

Bundesländer regulieren das Wettangebot selbst



Sportwetten gelten in Österreich offiziell nicht als Glücksspiel. Damit fallen sie auch nicht wie Casinospiele und Lotterien unter das Glücksspielgesetz (GSpG). Die Begründung hierfür lautet, dass der Ausgang einer Sportwette nicht nur vom Zufall abhängig ist, sondern auch von beeinflussbaren Faktoren wie dem Können der Spieler und der Taktik der Mannschaft. Allerdings können die einzelnen Bundesländer den Wettbetrieb dennoch einschränken. So sind zum Beispiel Live-Wetten in Vorarlberg verboten. Zudem darf hier nicht in der Zeit von Mitternacht bis 6 Uhr morgens gewettet werden. Weitere besondere Regelungen der Bundesländer sehen wie folgt aus:



● In der Steiermark sind Live-Wetten auf Halbzeit und Endergebnisse legal. Auf virtuelle Sportarten darf hingegen nicht gesetzt werden.

● In Tirol sind Wetten zwischen Mitternacht und 6 Uhr am Morgen nicht erlaubt.

● Gleiches gilt in Oberösterreich. Hier dürfen die Wetteinsätze zudem 499 Euro nicht überschreiten. Wetten auf das nächste Tor sind erlaubt. Auch Live-Wetten auf offizielle Halbzeit- und Endergebnisse sind erlaubt.

● In Niederösterreich gelten keine Beschränkungen bei Wetten und Öffnungszeiten der Wettbüros.

● Salzburg verbietet virtuelle Sportwetten. Zudem sind Wetten auf Profispiele nur für Fußballwetten in der dritten Liga legal.

● Kärnten schränkt Live-Wetten auf offizielle Halbzeit- und Endergebnisse sowie auf das nächste Tor ein. Und die Wett-Terminals dürfen zwischen 2 Uhr nachts und 8 Uhr morgens keine Wetten annehmen.

● Für Wien gelten bei Live-Wetten die gleichen Vorschriften wie in Kärnten. Zudem sind Wetten auf Tiere verboten.

Steuerliche Abgaben auf Sportwetten sind niedrig



Übrigens freuen sich in Österreich nicht nur die Wettbüros über die Einsätze der Spieler. Auch der Fiskus bekommt seinen Teil. Allerdings längst nicht so viel, wie er in anderen Bereichen verlangt. Während das Glücksspiel mit hohen Abgaben einhergeht, stehen Sportwetten steuerlich deutlich besser da. Es fallen kaum Steuern und Abgaben auf die Wettumsätze an.

Glücksspiel ist in Österreich nicht mehrwertsteuerpflichtig. Eine Ausnahme gilt hier für Spielautomaten. Dafür gibt es die Glücksspielabgabe in Höhe von 16 Prozent. Die Lotterien GmbH muss zudem eine Konzessionsabgabe leisten. Diese berechnet sich vor allem anhand der Bruttowettumsätze.



Da die Wetten nicht als Glücksspiel gelten, greift hier auch nicht die Glücksspielabgabe. Aber auch Umsatzsteuerpflichtig sind die Sportwetten nicht. Die vom Gebührengesetz vorgeschriebene Abgabe beträgt für Sportwetten lediglich 2 Prozent. In anderen Ländern sind die Abgaben deutlich höher. So müssen in Spanien beispielsweise bis zu 25 Prozent Abgaben auf Sportwetten gezahlt werden. In England sind es 15 Prozent. Die Spieler profitieren von den günstigen Besteuerungen der Sportwetten nur indirekt. Denn zahlen müssen die Abgaben die Anbieter.