Dietmar Kühbauer, Trainer von Rapid Wien, freut sich über die Chance, in der Europa League auf West Ham zu treffen

West Ham hat zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die Gruppenphase der Europa League erreicht und will nun das Beste aus dieser Chance machen. Die Hammers spielen in Gruppe H zusammen mit Dinamo Zagreb, Genk und dem österreichischen Verein Rapid Wien.

Der Verein aus dem Osten Londons freut sich darauf, diese Saison in Europa zu spielen



Kühbauer verriet, dass er sich auch auf das Spiel gegen West Ham in der Europa League freut. Der Trainer von Rapid Wien, die in der Ligasaison 2020/21 den zweiten Platz in Österreich belegte, sagte dazu, West Ham erinnere ihn an die alten Traditionen des Fußballs, wo die Spieler echten Einsatz zeigen und die Fans harte Arbeit und Hartnäckigkeit auf dem Platz schätzen.

Er betonte auch, dass die Mannschaft von David Moyes eine Qualitätsmannschaft ist, die sich in dieser Saison in Europa durchsetzen kann. Das sagte er der Wiener Tageszeitung Kurier: „Ich freue mich vor allem auf die Hammers."

Die erste europäische Nacht unter den Lichtern des Londoner Stadions



Moyes hofft, dass West Ham gut genug abschneidet, um die Gruppenphase zu überstehen und die K.O.-Phase des Wettbewerbs zu erreichen.

David Moyes freut sich auf die Herausforderung, West Ham in dieser Saison durch Europa zu führen.

Nach der Auslosung der Gruppenphase der Europa League am Freitagmorgen kennen die Hammers ihre Gegner für die erste europäische Kampagne seit 15 Jahren.

Wer hat die besseren Chancen



Verfolgen Sie das Europa League Fußballspiel zwischen West Ham United und Rapid Wien. Das Spiel beginnt um 21:00 Uhr am 30. September 2021.

Wer wird sich im Kampf der Manager durchsetzen: David Moyes oder Dietmar Kühbauer?

West Ham wird der Sieg in der Gruppenphase mit 2,1 vorhergesagt, während die Chancen von Rapid Wien auf 5,5 geschätzt werden.