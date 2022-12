Tipps gegen Cybercrime

Cybercrime nimmt immer ungeahntere Züge an. Inzwischen geht der Branchenverband BITCOM sogar davon aus, dass ungefähr jeder zweite Bundesbürger Opfer von sogenannter „Cyberkriminalität“ ist. Dabei schöpfen Cyberkriminelle viele verschiedene Möglichkeiten aus, um an ihr Ziel zu gelangen.

Nicht nur staatliche oder unternehmenstechnische Einrichtungen sind häufig das Begehr von Hackern. Auch zahlreiche Privathaushalte werden inzwischen erfolgreich gehackt. Doch wie gelingt es, sich vor Betrügern im Internet optimal zu schützen?

Wertvolle Tipps, um sich vor Cybercrime zu schützen

Wer im Internet surft, sollte sich zwangsläufig auch mit Cyberangriffen auseinandersetzen. Denn bereits beim Streamen von Serien oder beim Einkaufen in Onlineshops kann es passieren, dass Internetnutzer von Hackern angegriffen werden – und das, ohne davon auch nur ansatzweise etwas zu ahnen. Die Schäden können vielfältig sein.

Das Hauptaugenmerk der Internetbetrüger gilt hauptsächlich persönlichen Daten oder Bankinformationen. Der Hintergrund ist schlüssig: Die meisten Cyberkriminellen möchten sich schlichtweg Geld erschleichen. Wer sich jedoch sicher im World Wide Web bewegen will, sollte einige wichtige Maßnahmen in Betracht ziehen.

Tipp 1: Schutzprogramme installieren

Cyberkriminelle verwenden vor allem Viren, Trojaner und spezielle Malware, um ans gewünschte Ziel zu gelangen. Dank der Ausspähprogamme können Betrüger auf verschiedene Rechner zugreifen, Dateien oder Systeme nachhaltig beschädigen und im schlimmsten Fall sogar sensible Daten ergattern. Daher ist es umso wichtiger, sich mit guten Schadschutzprogrammen auszustatten. Diese Virenschutzprogramme sind zum Schutz von Computern, aber auch von mobilen Endgeräten gedacht. Sind die Programme installiert, schützen sie diverse Geräte vor Angriffen aus dem Internet. Dabei ist zu bedenken, dass nicht nur PC Hauptzielen von Cyberangriffen sind. Auch Tablets oder Handys, die internetfähig sind, gelten als beliebte Angriffsziele. Daher ist es maßgeblich, alle online genutzten Komponenten mit guten Virenschutzprogrammen auszustatten.

Zusatztipp: Ein Virenschutzprogramm ist nur dann hilfreich, wenn Anwender in regelmäßigen Abständen Updates installieren. Da Internetbetrüger regelmäßig neueste Angriffsmethoden verwenden, muss auch das Schutzprogramm ständig auf den neuesten Stand gebracht werden. Verwende auch Werbeblocker, denn hinter vielen Werbeanzeigen versteckt sich Schadsoftware, vor die es sich zu schützen gilt.

Tipp 2: Phising-Mails ernst nehmen

Sie sehen oft ganz harmlos aus, können jedoch verheerende Auswirkungen haben: Phising-Mails. Diese unterscheiden sich häufig kaum von normalen Mails, verfügen aber meistens über einige Kennzeichen. Dabei zielen die gefälschten Mails auf Datenfang ab. Gute Mailsysteme erkennen im Vorfeld die kriminellen Absichten und verschieben diese Mails in den Spam-Ordner. Einige Mails rutschen leider immer mal wieder durch. Wer dieses Mails nun jedoch öffnet, läuft Gefahr, einen schwerwiegenden Fehler zu begehen.

Oftmals sind Phisingmails anhand unseriösen Absendern, schlechtem Deutsch, zu vielen Sonderzeichen und verdächtigen Anhängen zu erkennen. Wer jedoch Links oder Anhänge öffnet, gewährt Zutritt zu vertraulichen Daten. Demnach sollten Mailempfänger lieber misstrauisch sein und nicht jedes Gewinnspiel oder Versprechen ernst nehmen, sondern die Nachrichten immer mit Argusaugen betrachten.

Tipp 3: Unbekannte Hotspots meiden

WLAN, das ohne Passwort frei zur Verfügung steht, oder unbekannte Hotspots laden Betrüger geradezu ein. Diese können infolgedessen viele verschiedene Infos ohne Schwierigkeiten mit verfolgen und sogar Daten sehr einfach abgreifen. Wer allerdings seine Informationen schützen möchte, verwendet nur kennwortgeschützte Netzwerke. Ein vorgetäuschter WLAN-Hotspot könnte bei Verwendung schließlich fatale Folgen mit sich bringen.

Tipp 4: Gute Passworte benutzen

Doch selbst diejenigen, die hervorragende Virenprogramme und sichere Netzwerke nutzen, sind nicht uneingeschränkt geschützt. Daher ist es maßgeblich, zusätzlich für unterschiedliche Bereiche sinnvolle Passworte zu verwenden. Die Passwortkombination sollte jedoch nicht zu leicht zu knacken sein. Passwörter wie „123456“, „Passwort“ oder „Ichliebedich“ durchschauen Hacker direkt und können sich somit vollständigen Zugriff auf Computer oder Smartphone sowie sämtliche Daten erschleichen.

Je komplizierter ein Passwort jedoch gestaltet ist, desto eher stoßen Cyberkriminelle an ihre Grenzen. Es empfiehlt sich in diesem Zusammenhang ein Passwort zu verwenden, das aus mehrere Klein- sowie Großbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen besteht. Nutze zudem die Möglichkeit, mindestens 12 Zeichen zu verwenden. Je besser also das Passwort ist, das individuell und in keinem Wörterbuch zu finden ist, desto schwieriger ist es für Hacker, die Passwortkombination zu entschlüsseln.

Tipp 5: Nicht sämtliche Daten im Internet preisgeben

Einige Internetnutzer sind sehr freigiebig mit ihren Daten, die sie förmlich überall hinterlegen. Doch gerade Social Media ist für Hacker ein wahres Paradies, um an verschiedene persönliche Hinweise zu gelangen. Sie klauen dort nicht nur Identitäten, sondern können auch hinterlegte Adressen, Standorte von Feriendomizilen, Bilder und viele weitere wertvolle Hinweise klauen. Daher ist es wichtig, vorab genau zu überlegen, was geteilt wird und was sicher unter Verschluss bleiben sollte.

Tipp 7: Online einkaufen ist gestattet, wenn es sicher ist

Online-Einkäufe sind sehr beliebt. Doch leider bewegen sich auch zahlreiche Internetbetrüger auf vielen Internetseiten – immer auf der Suche nach den passenden Gelegenheiten, um sich unterschiedlicher wertvoller Daten zu bedienen. Daher sollten Internetnutzer nicht jedem Online-Shop trauen, sondern nur bei seriösen, zertifizierten Händlern Einkäufe tätigen.

Wer sich unsicher ist, schaut sich vorab das Impressum, die AGB sowie die Zahlungsmöglichkeiten an. Ein Shopbetreiber, der nur Überweisungen als Zahlungsmittel zulässt, ist weniger seriös, als ein Unternehmen, das zudem PayPal, Kreditkarten, Kauf auf Rechnung sowie Lastschriftverfahren anbietet. Zahlungen per Vorkasse sind demnach ein einleuchtendes Indiz dafür, dass Händler nur Geld und wertvolle Daten abgreifen möchten – die Ware wird hingegen ihren Empfänger niemals erreichen.

Tipp 8: Daten sichern

Datenverlust ist keine Traumvorstellung. Es kann jeden Computeranwender passieren, dass er im Zuge eines Cyberangriffs sämtliche Daten, Dokumente und auch Bilder unwiderruflich verliert. Daher ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen Backups vorzunehmen. Lege dazu die wichtigsten Dateien auf eine externe Festplatte oder in eine Cloud ab. Dort liegen die wertvollen Dokumente sicher und gehen im Fall eines Falles nicht gänzlich verloren.

Tipp 9: Ein wenig Skepsis ist immer angebracht

Gewinne, Investitionen oder Abonnements, die einfach zu gut klingen, um wahr zu sein, sollten immer mit einer guten Portion Skepsis betrachtet werden. In vielen Fällen handelt es sich um Pseudo-Angebote, die nicht wirklich zur Verfügung stehen. Dennoch versuchen sich Cyberkrimnelle über diese Offerten an verschiedenen Daten zu bedienen. Der Anwender soll schließlich zunächst seine persönlichen Angaben hinterlassen, um Angebote, Gewinne oder Produkte zu erhalten. Diese erreichen den Begünstigten jedoch niemals – mit den ergaunerten Daten gelingt es hingegen Hackern noch viel schlimmeren Schaden zu verursachen.

Cyberschutz in Anspruch nehmen und sicher im Internet bewegen

Ist ein Cyberangriff erst passiert und verschiedene Daten beschädigt, können nur noch die Experten für Datenrettung Hilfe bieten. Diese sorgen dafür, dass sich Daten wieder herstellen oder retten lassen. Egal, ob es ich um Pishing oder Datenmissbrauch handelt – schnelle Hilfe ist immer nötig, um noch ärgerlicheren Schaden zu vermeiden.

Wichtig ist, das Internet immer mit guten Virenprogrammen und aktuellen Browsern zu betreten. Leider sind die Unweiten des World Wide Web inzwischen voll von Hackern, die nur auf günstige Gelegenheiten warten. Wer hingegen Vorsorge trägt, aufmerksam ist und sich nicht hinter das Licht führen lässt, kann mit Freude verschiedene Internetseiten besuchen, sich sicher auf Social Media bewegen, ohne Schwierigkeiten Filme streamen und dem Online-Shopping frönen.