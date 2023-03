Haben Sie das Gefühl, keine Wahl zu haben und sich mit unzuverlässigen Partnern zufrieden geben zu müssen?

Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich auf einer Dating-Website anzumelden. Da das Tempo des modernen Lebens immer schneller wird, suchen immer mehr Menschen nach schnellen Lösungen, auch in ihrem Liebesleben. Viele Singles wenden sich an kostenlose Online-Dating-Sites in der Hoffnung, schnell den perfekten Partner zu finden.

Eine Dating-Website ermöglicht es Ihnen nicht nur, Ihren Partner zu treffen, sondern filtert auch den besten potenziellen Partner für Sie heraus und gibt Ihnen alle Möglichkeiten, online mit ihm zu kommunizieren. Klingt zu gut, oder?

Wenn Sie wissen, wie Sie seriöse Websites von Betrügern unterscheiden können, sollte Ihre Reise reibungslos verlaufen. Wir haben für Sie recherchiert und die 5 besten und zuverlässigsten kostenlosen Dating-Sites gefunden, die Ihnen helfen, Ihren Partner sofort zu finden.

Top 4 der besten Datingseiten im Vergleich

#1. Adult Friend Finder - Beste Dating-App für körperliche Beziehungen

AdultFriendFinder ist eine beliebte Plattform für alle, die nach zufälligen körperlichen Begegnungen, langfristigen Beziehungen oder etwas anderem suchen, das als sexuell angesehen werden kann. Der Strom potenzieller Übereinstimmungen, das Durcheinander reizender Fotos und die aufregenden Handlungsaufforderungen, die alle Formen von Beziehungen versprechen, machen die App ideal für diejenigen, die Spaß haben wollen.

AdultFriendFinder ist Ihr Ticket für den sofortigen Kontakt, wenn Sie genug von Beziehungsproblemen in traditionellen Partnervermittlungen haben.

Sie können sich in weniger als einer Minute anmelden, indem Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und einen kurzen Text (Bio) über sich angeben. Selbst wenn der kurze Lebenslauf und ein Foto nicht erforderlich sind, erhöht dies Ihre Chancen, Nachrichten zu erhalten und angeschrieben zu werden.

Dies gilt insbesondere, wenn Ihre Suchkriterien sehr spezifisch sind. Andere Benutzer, die ebenfalls nach diesen Kriterien suchen, werden sich eher mit Ihnen in Verbindung setzen.

Im Vergleich zu anderen Dating-Apps ist das Layout von AdultFriendFinder sehr einfach gehalten. Der Inhalt ist klar und ohne unnötigen Schnickschnack. Stattdessen bietet es das, was seine Kunden wirklich wollen.

Es gibt Bilder von Abonnenten, die aktuell online sind, und die Homepage ist sehr offen sexuell gehalten.

Außerdem müssen Sie sich keine Sorgen um Ihre Sicherheit machen, da die Website die persönlichen Daten aller Benutzer in einem sicheren Rechenzentrum in den USA in Kalifornien speichert. Darüber hinaus ist eine zertifizierte ID für alle Konten verfügbar, und neue Benutzer müssen eine E-Mail-Adresse angeben, um zu beweisen, dass sie Menschen sind und nicht versuchen, Betrug (z.B. Chatbots) zu begehen.

Sowohl die Website als auch die AdultFriendFinder App sind einfach zu bedienen. Um Ihren Wunschpartner zu suchen, wählen Sie die entsprechende Registerkarte oben auf der Hauptseite. Die anderen Registerkarten haben alle selbsterklärende Beschriftungen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Live Action, um explizite Videos anzusehen.

Wenn es um das Website-Design geht, ist Adult Friend Finder eine der besten Dating-Apps.

Highlights

Große Nutzeranzahl mit Millionen aktiver User.

Aktives Community-Engagement.

Offenheit gegenüber LGBT-Menschen und Kinking.

Erotische Videoinhalte in Echtzeit.

Vorteile

Sehr hohe Mitgliederzufriedenheit.

Eine beträchtliche Menge an Inhalten.

Verschiedene Optionen für kostenlose Benutzer.

Einfacher Anmeldeprozess, der nur eine E-Mail-Verifizierung erfordert.

Nachteile

Die Benutzeroberfläche der Website ist nicht sehr ansprechend.



#2. eHarmony - Am meisten empfohlene Dating-App

Über 10 Millionen Singles haben sich für eHarmony angemeldet, was es zu einer der größten kostenlosen Dating-Sites der Welt macht. Die Dating-Plattform hat seit ihrer Gründung im Jahr 2000 einen langen Weg zurückgelegt und war eine der ersten, die ihren Nutzern ein Kompatibilitätsquiz anbot, um die Suche nach der richtigen Liebe einzugrenzen. Es ist immer noch eine der besten kostenlosen Dating-Sites, weil es eine gute Mischung aus Männern und Frauen und ein unkompliziertes Layout bietet.

Das Erstellen eines eHarmony-Profils ist mühsam, also nehmen Sie sich etwas Zeit. Der 80-Fragen-Kompatibilitätstest ist für Erstbenutzer obligatorisch und deckt Persönlichkeit, Kommunikationspräferenzen und andere Fragen ab.

Danach ist es einfach, das zu finden, wonach Sie auf der Website suchen, und nach anderen zu suchen, die Ihre Vorlieben teilen. Wenn Sie sich das Profil einer Person ansehen, sehen Sie eine Kompatibilitätsbewertung, die angibt, wie gut Ihre Antworten auf den Kompatibilitätsfragebogen übereinstimmen. Auf diese Weise finden Sie den Partner, der am besten zu Ihnen passt.

Die kostenlose Testversion von eHarmony ist sehr umfangreich und ermöglicht es Ihnen, ein Profil zu erstellen, nach anderen Singles zu suchen und die Profile anderer Mitglieder anzuzeigen. Was Sie jedoch nicht tun können, ist mit anderen Benutzern zu kommunizieren. Wenn Sie Ihre eHarmony-Erfahrung optimal nutzen möchten, profitieren Sie von kostenlosen Chat-Wochenenden und regelmäßigen Abo-Rabatten.

eHarmony ist einzigartig unter den Dating-Sites, da es keine kostenpflichtige Mitgliedschaft erfordert. Stattdessen bietet es einen Single-Exchange-Premium-Service an, dessen Preise nur auf der Dauer der Mitgliedschaft und dem monatlichen Preis basieren. Ihr Mitgliedsbeitrag sinkt mit zunehmender Laufzeit Ihres Abonnements.

Schließlich können Abonnements für eHarmony nur in Blöcken von 6, 12 oder 24 Monaten erworben werden. Wenn Sie sich länger an die Partnervermittlung binden, sparen Sie die monatlichen Gebühren.

Highlights

Beste kostenlose Dating-Site für ernsthafte Beziehungen.

Ausgezeichnetes Geschlechterverhältnis (51% Männer zu 49% Frauen).

Sehr umfassender Matchmaking- und Kompatibilitätsalgorithmus.

Vorteile

Einfach zu bedienen und zu navigieren.

Verschiedene Altersgruppen und Interessen sind verfügbar.

Eine klare Präferenz für langfristige Partnerschaften.

Chatten und Video-Dating sind möglich.

Nachteile

● Nicht geeignet für Seitensprünge oder "lockere" Treffen.





#3. Love Scout24 - Eine Dating-Seite für jedermann

Lovescout24 ist eine inklusive Dating-Plattform, auf der Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Vorlieben passende Partner finden können. Auf der Plattform ist unabhängig von der Sexualität jeder willkommen!

Wenn Sie einen Partner suchen, finden Sie bei Lovescout24.at ein Zuhause. Alle hochgeladenen Profilbilder werden vor der Veröffentlichung gründlich geprüft. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert die Erstellung von Fake-Accounts und eliminiert unerwünschte oder werbebasierte Inhalte. So können Sie sicher sein, dass die Menschen, die Sie treffen, es ernst meinen und sich tatsächlich eine Beziehung wünschen.

Der Anmeldevorgang, bei dem Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Konto bestätigen müssen, dauert etwa 25 Minuten.

Sie müssen nicht mehr tun, als Fragen mit Ja / Nein oder in Form von Multiple Choice zu beantworten. Es gibt zwei Bereiche, in denen Sie bestimmte Informationen über sich selbst in kurzen Absätzen schreiben können.

Jedes Profil wird intern von den Mitarbeitern überprüft und bewertet, um sicherzustellen, dass die Benutzer der Website detaillierte Informationen über sich selbst haben, die sie mit potenziellen Partnern teilen können.

Ihre Profilinformationen sind für Personen, die sich nicht registriert haben, nicht sichtbar. Dies geschieht, damit nur diejenigen, mit denen Sie Informationen teilen möchten, dies tun können und um zu verhindern, dass unerwünschte Parteien Zugriff auf Ihre Daten erhalten. Die Website kann auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets einfach angezeigt und navigiert werden, da sie dort responsiv ist. Es gibt auch Apps für iOS und Android.

Und schließlich sind Instant Messaging und Chatrooms heute mehr denn je ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Online-Dating-Dienstes. Auf Love Scout24 können Sie Anrufeinladungen von anderen Mitgliedern versenden und annehmen. Zusätzliche Elemente (wie virtuelle Geschenke und Emojis) stehen während der Chats zur Verfügung, um noch mehr Ausdrucksmöglichkeiten zu bieten.

Es gibt eine Option für Instant Messaging. Durch dieses Medium können Menschen am besten miteinander interagieren.

Sie sehen eine Liste der Benutzer, die derzeit online sind und mit denen Sie sprechen können.

Highlights

Ein hoher Anteil an Singles mit einem ausgewogenen Anteil von Frauen und Männern (46%-54%).

Langjährige & beliebte Funktionen machen die Plattform ausgereift.

Vorteile

Inaktive Mitglieder werden periodisch entfernt.

Profilfotos und Inhalte werden aus Gründen der Seriosität bearbeitet.

Eine Instant-Messaging-Option ist verfügbar.

Die App ist sowohl für Android als auch für iOS verfügbar.

Nachteile

Die Benutzeroberfläche ist nicht so toll.

#4. Christian Cafe - Die beste kostenlose Dating-Site für Christen

Wenn Sie einen Partner finden möchten, der spirituell und emotional zu Ihnen passt, dann ist Christian Café die richtige Adresse. Die Website ist, im Gegensatz zu vielen anderen, eine rein christliche Website. Viele Menschen aus verschiedenen christlichen Konfessionen, darunter Katholiken, Protestanten, orthodoxe und nicht-konfessionelle Christen, sind Mitglieder. Das einzige, was sie gemeinsam haben, ist ihre Religion, so dass Sie sicher sein können, dass sie ihren Glauben ernst nehmen und nicht nur nach zufälligen Bekanntschaften oder Casual Dating suchen.

Christian Café hat eine große Fangemeinde und eine hohe Anzahl von Nutzern. Dafür gibt es mehrere Gründe. Das Wichtigste ist, dass inaktive Profile nach einer gewissen Zeit gelöscht werden. Dies sorgt für die Lebendigkeit der Seite, da immer neue Profile erstellt werden.

Sie können ein Profil erstellen, Fotos und Nachrichten mit anderen Benutzern teilen und mit ihnen chatten.

Um sich zu registrieren, müssen Sie lediglich ein Formular mit Ihrem Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Stadt, Ihrem Land, Ihrer Postleitzahl, Ihrem Geschlecht und Ihrem Geburtsdatum ausfüllen. Christian Café akzeptiert auch Logins von Facebook-Nutzern.

Nach dem Einloggen haben Sie Zugriff auf Funktionen wie den Mitgliederfinder und die Profile jedes Mitglieds.

Wie der Name schon sagt, richtet sich ChristianCafe in erster Linie an junge Christen (60% der Nutzer sind zwischen 25 und 44 Jahre alt). Die Mitglieder legen großen Wert auf ihren Glauben in ihrem täglichen Leben, aber Sie müssen kein perfekter Christ sein, um teilzunehmen. Die Seite richtet sich nur an Heterosexuelle, die sich zu einem religiösen Lebensstil bekennen und einen festen Partner suchen.

Schließlich hebt sich das Design von ChristianCafe dank seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und einzigartigen Funktionen von ähnlichen Programmen ab. Zum Beispiel können Mitglieder beten, christliche Dating-Ratgeber-Blogs lesen, in Benutzerforen kommunizieren und Nachrichten mit Lesebestätigungen senden und empfangen.

Um ChristianCafe zu nutzen, können Sie die Website besuchen oder die mobile Dating-App für iOS und Android herunterladen.

Highlights

● Die Seite löscht alte Profile automatisch.

● Erstaunliche Seite, die bis heute den Christen gewidmet ist.

Vorteile

● Die Testversion enthält die meisten Funktionen.

● Breite Profiloptionen für eine bessere Übereinstimmung.

● Die App ist sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

● Benutzerfreundliche Website und einzigartige Funktionen.

Nachteile

● Die App bietet nicht alle Funktionen der Website.





Wie haben wir die besten Dating Sites ausgewählt?

Benutzerfreundlichkeit

Jede erfolgreiche Dating-App hat etwas neues und anderes gemacht. Der Schlüssel, um sich von führenden Dating-Plattformen abzuheben, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Aus diesem Grund haben wir Seiten ausgewählt, die die Funktionalität verbessern, die Sicherheit erhöhen oder die Benutzeroberfläche und -erfahrung verbessert haben. Da sich bei kostenlosen Dating-Sites alles um den Kunden dreht, sollten sie benutzerfreundlich sein. Wir haben auch den Matching-Algorithmus jeder Seite analysiert, um sicherzustellen, dass er effektiv ist.

Kommunikation

Der Vorteil einer Online-Dating-App ist, dass Sie selbst entscheiden können, wann Sie mit potenziellen Partnern kommunizieren möchten. Deshalb haben wir uns für Online-Dating-Apps entschieden, mit denen Sie in Echtzeit mit anderen Nutzern kommunizieren können, vorausgesetzt, sie sind beide gerade online. Die meisten der von uns getesteten Websites bieten alle Arten von Kommunikationsmöglichkeiten (Instant, Video, etc.) an.

Community-Größe

Es ist wichtig, sofort zu wissen, wie viele Menschen die kostenlose Dating-Site aktiv nutzen. Dies ist entscheidend, da es beeinflusst, wie viele Personen Ihr Profil sehen und wie viel Interesse andere daran zeigen. Je größer die Anzahl der Nutzer, desto höher die Qualität der potenziellen Partner.

Aus diesem Grund haben wir Websites mit einer großen Benutzerbasis bevorzugt, damit Sie sich mit mehr potenziellen Partnern verbinden können.

Profile

Benutzerprofile sind ein wichtiger Teil der Auswahl der besten kostenlosen Dating-Site für Sie. Wir haben die Profile anderer Mitglieder verwendet, um sie auf Betrug zu überprüfen. Dies stellt sicher, dass nur die seriösesten und vertrauenswürdigsten Dating-Sites in unsere Liste aufgenommen wurden und minimiert die Möglichkeit von Betrügern und gefälschten Profilen.

Faktoren, die vor der Auswahl der Dating Site zu berücksichtigen sind

Analysieren Sie Ihre persönlichen Bedürfnisse

Auch wenn Sie sich bereits für eine bestimmte Online-Partnervermittlung entschieden haben, sollten Sie sich Gedanken über Ihre Ziele machen, bevor Sie sich festlegen. Ihr Alter, die Werte Ihres Partners und gemeinsame Interessen sind wichtige Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt.

Denken Sie darüber nach, ob Sie nur Spaß haben wollen oder ob du Sie es wirklich ernst meinen. Untersuchungen haben gezeigt, dass jede vierte neue Beziehung online beginnt. Daher gibt es viele Online-Dating-Sites, aus denen Sie wählen können.

Verschiedene kostenlose Dating-Sites bieten Ihnen verschiedene Optionen, wie Christian Cafe, wo Sie christliche Partner treffen können. Adult Friend Finder hingegen konzentriert sich mehr auf körperliche Beziehungen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Bedürfnisse berücksichtigen, bevor Sie sich für eine Online-Dating-Website entscheiden.

Achten Sie darauf, ob die Website kostenlos oder kostenpflichtig ist

Wo Sie landen, hängt stark von Ihren spezifischen Zielen ab. Da Sie eine finanzielle Verpflichtung eingehen, sind Mitglieder bezahlter Websites eher bereit, Leute offline zu treffen. Aufgrund der hohen Kosten der Mitgliedschaft sind diejenigen, die sich für eine Mitgliedschaft entscheiden, wahrscheinlich eher bereit, einen Partner zu finden.

Die größere Vielfalt an Optionen auf einer kostenlosen Website birgt ein größeres Risiko, auf einen Betrüger zu stoßen. Viele Websites auf unserer Liste bieten jedoch mehrere Optionen für kostenlose Benutzer, und es gibt auch einen Registrierungsprozess, der die meisten betrügerischen Profile herausfiltert.

Auswahl einer sicheren Website

Bevor Sie sich Gedanken darüber machen, ob Sie die richtige Wahl getroffen haben, müssen Sie ein vertrauenswürdiges Medium wählen. Die verbleibenden Schritte können genauso gefährlich sein, wenn Sie keinen haben.

Es ist auch keine gute Idee, einen Kumpel zu bitten, seinen Lieblings-Online-Dating-Service zu bewerben. Insbesondere gibt es wahrscheinlich keine Hoffnung für die Dating-App, wenn sie nicht genehmigt wurde.

Es ist besser, auf der sicheren Seite zu sein, als es hinterher zu bereuen. Wählen Sie die sichersten verfügbaren Alternativen. Sie können Ihre Suche jetzt stoppen, denn unsere Liste enthält alles, was Sie brauchen. Außerdem kann es nicht schaden, wenn Sie weiter forschen.

Suchen Sie nach einer großen Benutzerbasis

Kriterien, wie die Beliebtheit einer Website und die Anzahl der Besucher helfen, vertrauenswürdige von weniger vertrauenswürdigen Ressourcen zu unterscheiden. Es ist wichtig, eine Website mit vielen registrierten Benutzern zu wählen, da dies ein Zeichen dafür ist, dass die Website zuverlässig und vertrauenswürdig ist. Denn mit dem Pool potenzieller Partner steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die wahre Liebe finden.

Die meisten der von uns getesteten kostenlosen Dating-Sites haben eine große Anzahl aktiver Nutzer, die nach einer Beziehung suchen, so dass Sie leicht Ihren geeigneten Partner finden können.

Testsieger der besten Dating Apps

AdultFriendFinder: Adultfriendfinder hat alle Faktoren erfüllt und ist die beste Dating App in Deutschland 2023



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie wähle ich die beste Online-Partnervermittlung?

Es ist großartig, dass Sie einen kostenlosen Dating-Service nutzen, aber es gibt ein paar Dinge zu beachten, bevor Sie Ihre Brieftasche zücken. Denken Sie darüber nach, was Sie mit Ihren aktuellen oder zukünftigen romantischen Beziehungen erreichen möchten. Möchten Sie einen One-Night-Stand? Eine Freundschaft? Wie wäre es mit einer ernsthaften Beziehung, die jahrelang dauern könnte?

Als nächstes müssen Sie überlegen, wie viel Zeit Sie für das Dating haben und ob Sie eine gute Balance zwischen Ihrem Dating-Leben und anderen Verpflichtungen finden können. Wägen Sie den Wert der Premium-Funktionen gegen die Zeit ab, die Sie für die kostenlosen Dating-Funktionen aufwenden würden. Schließlich sollten Sie bei der Erstellung Ihres Profils Ihre spezifischen Beziehungsbedürfnisse berücksichtigen, damit Sie die bestmöglichen Partner finden können.

2.Warum sollten Sie Online-Dating-Sites verwenden?

Auf Online-Dating-Sites können Sie viel mehr Menschen treffen, die als Partner in Frage kommen, als in der realen Welt.

Die Nutzung dieser Websites kann Ihren Horizont erweitern, wenn Sie einen begrenzten sozialen Kreis haben, aktiv nach neuen Beziehungen suchen oder Bedürfnisse haben, die in Ihrer unmittelbaren Umgebung nicht erfüllt werden.

Außerdem können Sie wählerischer sein, wenn Sie eine Website oder App verwenden, um einen romantischen Partner zu finden. Um jemanden zu finden, mit dem Sie gemeinsame Interessen teilen, können Sie eine der vielen kostenlosen Dating-Apps verwenden, die einen Matching-Algorithmus verwenden, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.

Und schließlich finden viele Menschen langfristige Partner über Online-Dating-Apps; etwa die Hälfte aller Amerikaner tut dies heute.

3.Wie bleibt man auf Online-Dating-Sites sicher?

Vermeide es, private Informationen mit jemandem zu teilen, den du online kennengelernt hast, bevor du ihn persönlich triffst. Zu den personenbezogenen Daten gehören Ihr Name, Ihr Arbeitgeber, Ihre Adresse und Ihre Postleitzahl.

Wenn du mit jemandem zusammen bist, den du online kennengelernt hast, ist es am besten, bei deinen ersten Dates an einen öffentlichen Ort zu gehen. Orte wie Cafés, Restaurants, Theater und andere öffentliche Treffpunkte eignen sich dafür. Halten Sie sich von Parks und anderen abgelegenen Orten fern und lassen Sie niemals einen Fremden in Ihr Zuhause.

Zu guter Letzt, bevor du auf ein Date gehst, solltest du einen Freund anrufen und ihm oder ihr sagen, wo du sein wirst und wann du zurück sein wirst. Wenn Sie nach Hause kommen, sollten Sie es sie wissen lassen. Wenn Sie sich tagsüber Sorgen um Ihre Sicherheit machen, können Sie sie bitten, Sie regelmäßig anzurufen oder Ihnen eine SMS zu schreiben.

4.Werden Sie mit einer kostenpflichtigen App mehr Erfolg haben als mit einer kostenlosen?

Sicher nicht; Sie können auch auf kostenlosen Dating-Sites erfolgreich sein. Die kostenpflichtige Mitgliedschaft gibt Ihnen nur Zugriff auf zusätzliche Funktionen, die kostenlose Mitglieder nicht nutzen können. Einige Beispiele für diese Premium-Funktionen sind die Möglichkeit, einen Swipe rückgängig zu machen, auf zusätzliche Profile zuzugreifen, einen "Super-Swipe" zu senden usw. Es ist also besser, mehr Geld auszugeben, wenn Sie es sich leisten können.

Ergebnis

Jeder ist auf den Online-Dating-Zug aufgesprungen, das ist nicht zu leugnen. Wenn Sie jemanden zum ersten Mal online treffen, kann Dating ebenso nervenaufreibend wie aufregend sein.

Egal, ob Sie einen One-Night-Stand oder einen Partner fürs Leben suchen, Sie sollten Ihre Sicherheit und Authentizität immer an erste Stelle setzen.

Um Leute zu treffen, mit denen Sie sich sicher fühlen können, sollten Sie sich nur mit den seriösesten und benutzerfreundlichsten Dating-Apps anmelden. Alle fünf oben genannten Online Dating Marken sind bewährte Plattformen, die Ihnen eine aufregende und sichere Erfahrung garantieren.