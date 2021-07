Traumhafte Ferienhäuser in Dänemark

Dänemark liegt in Nordeuropa zwischen der Ost- und Nordsee auf einer Fläche von etwa 43.100 Quadratkilometern. Fjorde, Inseln und hübsche Städte machen das Land zu einem traumhaften Urlaubsziel.

In den zahlreichen Ferienhäusern können Sie Ihren wohlverdienten Urlaub verbringen und die beeindruckenden Küstenlandschaften entdecken.

Dänemark erleben

Das Königreich Dänemark ist eines der drei skandinavischen Länder Europas, zu dem die Halbinsel Jütland und ein Archipel mit über 400 Inseln gehören. Das kleine und flache Land liegt zwischen der Ostsee und der Nordsee. Neben den zahlreichen Fjorden und Inseln hat Dänemark viele schöne Städte wie etwa Kopenhagen zu bieten. Die Hauptstadt des Landes liegt auf der großen Insel Seeland.

Allein Kopenhagen ist einen Kurzurlaub wert. Die Stadt wurde im Jahr 1167 gegründet und zählt heute über 600.000 Einwohner. Mit dem Wahrzeichen „Die kleine Meerjungfrau“, dem weltbekannten Vergnügungs- und Erholungspark Tivoli sowie ihrer belebten Innenstadt Strøget hat sie neben einer Vielzahl von Cafés und Geschäften auch einige Attraktionen zu bieten.

Dänische Ferienhäuser an der Nordsee und Ostsee

Im ganzen Land gibt es viele gemütliche und urige Ferienhäuser, in denen Sie Ihren Dänemark-Urlaub verbringen können. Ob Sie allein, als Paar oder mit der Familie anreisen – ein Ferienhaus in Dänemark garantiert einen unvergesslichen Urlaub. Sie suchen ein Ferienhaus in Dänemark? Hier finden Sie Ferienhaus-Angebote. Die Häuser lassen sich individuell auf Ihre Interessen und Wünsche abstimmen. Dafür stehen verschiedene Filtermöglichkeiten zur Verfügung, wie etwa die Region/Stadt, die Personenanzahl, die Entfernung zum Wasser und vieles mehr.

Für mehrere Personen bieten sich beispielsweise Ferienhäuser an, die speziell für Gruppen vorgesehen sind. Häuser, die acht oder mehr Personen aufnehmen, haben ausreichend Platz für alle Reisenden. Besonders schön: Häufig sind die größeren Häuser mit einem für das Land typischen Reetdach versehen. Diese sind bei Dänemark-Urlaubern besonders beliebt.

Urlaub an der dänischen Nordseeküste

Vom Ferienhaus aus können Sie dann das Land entdecken. An der dänischen Nordseeküste werden Aktivitäten in der vielfältigen Natur und Wassersport geboten. Die hellsandigen Strände – zum Beispiel in Vrist und Vejers – sind weitläufig und perfekt zum Sonnenbaden geeignet. In Nordjütland herrschen ideale Bedingungen zum Surfen. Mit der ganzen Familie lässt sich ein Ausflug zum größten Küstensee Dänemarks, dem Ringkøbing Fjord, unternehmen. In Westjütland können mehrere Nationalparks, wie der Nationalpark Wattenmeer, bestaunt werden.

Wer die dänischen Inseln erkunden möchte, der kommt an Rømø und Fanø nicht vorbei. Die beiden Nordseeinseln liegen im Nationalpark Wattenmeer und sind insbesondere für ihre Drachen- und Sandskulpturen-Feste bekannt. Die langen Strände sind ideal für Wassersportler und Familien und bei Urlaubern aus Deutschland sehr beliebt.

Urlaub an der dänischen Ostseeküste

Die dänische Ostsee zeichnet sich durch wunderschöne Strände mit flachem und ruhigem Wasser aus. Die größte Insel der Ostsee ist Seeland. Lange Strände mit weißem Sand erstrecken sich vor allem auf Nordseeland. Einer der malerischsten Orte Dänemarks ist der auf der Ostseeinsel Ærø gelegene Ort Ærøskøbing.

Als „grüner Garten“ Dänemarks gilt die Insel Fyn (Fünen). Hier laden weitläufige, blühende Landschaften zum Wandern ein. Südlich der Insel liegen neben Ærø außerdem die Ostseeinseln Langeland und Alsen. Im Osten befinden sich Møn und Lolland, wo auch der Knuthenborg-Safaripark zu finden ist.

Vielen dürfte auch die Ostseeinsel Bornholm bekannt sein, die besonders viele Sonnenstunden im Jahr bietet. An der Nordwestküste können Sie die Burgruine Hammershus bestaunen. Eine der schönsten Badeplätze der Insel ist der im Süden gelegene Dueodde Strand.





pixabay.com © eyelmage In Dänemark sind Hunde als Gäste sehr willkommen. ×

Urlaub mit Hund? Kein Problem!

Wenn die Familie die Reiselust packt, müssen alle mit. Dazu gehört selbstverständlich auch der Hund. In Dänemark finden Sie zahlreiche hundefreundliche Ferienhäuser, die Ihrem Vierbeiner genügend Auslauf und Komfort bieten.

Wichtig: Im Vorfeld sollten Sie sich informieren, welche Hunderassen mit nach Dänemark einreisen dürfen. Während des Urlaubs sollte Ihr Hund außerdem stets ein Schild mit der Adresse Ihres Mietobjektes mit sich führen.

Hunde sind in den Ferienhäusern in Dänemark gern gesehene Gäste. Auch an vielen Stränden sind Haustiere erlaubt. Die sogenannten Hundestrände sind in der Regel gut ausgeschildert. Somit fühlen sich die Tiere nicht nur im Ferienhaus, sondern auch am Wasser, am Strand und in der Natur richtig wohl.

Dänemark: Natur pur, Erholung und Sport

Ein gemütliches Ferienhaus inmitten der dänischen Natur lässt das Herz eines jeden Naturfreundes höherschlagen. Sie finden Ruhe und können den Alltag hinter sich lassen. Von den Nationalparks Skjoldungernes Land, Thy, Mols Bjerge und Wattenmeer lassen sich tolle Ausflüge in die Natur starten.

Auch Sportbegeisterte kommen auf ihre Kosten. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad: In Dänemark bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um sich sportlich zu betätigen, wie Reiten oder Golfsport. Beliebte Wassersportarten sind Tauchen, Windsurfen sowie Kajak-Touren. Auf den zahlreichen Radwegen bieten sich faszinierende Aussichten. Entlang von dichten Wäldern und Dünen haben Sie die Möglichkeit, das Land auf zwei Rädern zu erkunden.

Für diejenigen, die es lieber ruhiger angehen möchten, bietet sich außerdem die Möglichkeit zum Angeln. Und wer dabei erfolgreich ist, bringt auch gleich das Abendessen mit ins Ferienhaus. Dänemark gilt als Paradies für Angler, ob am Binnensee oder im Meer. Die Fischvielfalt reicht vom Lachs über Äschen bis zur Meeresforelle und dem Wolfsbarsch.

Gute Gründe für einen Urlaub in Dänemark

Ob gemütlich oder sportlich – ein Urlaub in Dänemark wird immer in Erinnerung bleiben. Umso mehr, wenn dieser in einem typisch dänischen Ferienhaus verbracht wurde. Freundliche Dänen und eine wunderschöne Landschaft machen das Land zu einem liebenswerten Reiseziel. Kilometerlange Strände, Radfahrwege und Nationalparks bieten viele Beschäftigungsmöglichkeiten. Viele Attraktionen für Jung und Alt, das maritime Klima und die Nähe zu Deutschland sind weitere gute Gründe, die für einen Urlaub in Dänemark sprechen.

Große Städte wie Kopenhagen, beliebte Inseln wie Rømø und Fanø an der Nordseeküste des Landes sind ein Muss für jeden Dänemark-Besucher. Und wer sich auf die Spuren der dänischen Geschichte möchte, sollte nicht zuletzt dem Wikinger-Museum Rosklide und der Wikingerburg Trelleborg einen Besuch abstatten.