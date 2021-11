Viele Österreicher möchten abnehmen

Die Gründe, warum sich jemand dazu entschließt, sein Gewicht zu reduzieren, sind verschieden.

Neben dem Wunsch, an Attraktivität gegenüber anderen zu gewinnen, steht der Gesundheitsaspekt ebenfalls weit vorne.



Dass sich Übergewicht negativ auf die Gesundheit ausübt, ist kein Geheimnis. Deshalb sollte auf einen gesunden BMI geachtet werden. Mit Hilfe von Ärzten lässt sich individuell auf die Problematik eingehen. Außerdem sind durch medizinisch betreutes Abnehmen die Erfolge weitaus höher. Im Alleingang gegen die Pfunde anzugehen, stellt sich meist als schwierig heraus. Überdies kommt bei vielen Betroffenen der innere Schweinehund zum Vorschein, welcher schnell dafür sorgt, dass alte Gewohnheiten wieder Platz im Alltag finden. Mit der richtigen Beratung an der Seite ist ein Dranbleiben wesentlich einfacher. Über diesen Link erfahren Sie, wie Sie in Österreich den für Sie passenden Arzt zum Abnehmen finden.

Gründe für Übergewicht bei Männern und Frauen



Ebenso unterschiedlich wie die Gründe, warum jemand abnehmen will, sind die Gründe, warum es überhaupt zu Übergewicht gekommen ist. Hierbei spielt auch das Geschlecht eine Rolle. Denn es finden verschiedene Prozesse im Körper statt, die zu Übergewicht führen können.



Der weibliche Körper sammelt bei gleicher Kalorienzufuhr mehr Fett an als der männliche. Deshalb ist es für Frauen schwerer, ihr Gewicht zu reduzieren. Frauen neigen demnach also eher dazu, durch Schwangerschaften oder den Stoffwechsel im Alter, Fett anzusammeln. Dabei handelt es sich um das genetisch bedingte Fett.



Das Viszeralfett, welches häufiger bei Männern vorkommt, liegt hinter der Bauchmuskeldecke und sorgt so für den weitverbreiteten „Bierbauch“. Dieses Viszeralfett ist äußerst gesundheitsgefährdend. Erschreckenderweise leiden bereits über 60 % der Männer in Österreich an leichtem bis starkem Übergewicht und hegen den Wunsch abzunehmen.



Allerdings können auch Frauen, besonders durch den Stoffwechsel im Alter, viszerales Bauchfett ansammeln. Dieses hartnäckige Fett sendet Hungersignale an das Gehirn und sorgt dafür, dass es sich quasi automatisch vermehrt. Informationen zu weiteren Fakten bezüglich der medizinischen Unterstützung beim Abnehmen hält dieser Artikel bereit.



Leider scheitern 90 % der Diäten, was viel Frust und Leid bei den Betroffenen zur Folge hat. Zusätzlich neigen sie in diesen Fällen dazu, ihre Ziel Gewicht zu reduzieren, am Ende gänzlich aufzugeben. Daher ist es ratsam, direkt einen erfolgversprechenden Weg mit der Hilfe moderner Medizin einzuschlagen.