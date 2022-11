Wann ist ein Pausenraum im Betrieb Pflicht?

Pausenräume verschönern Arbeitnehmern die Mittagspause. Hier treffen sie sich mit ihren Kollegen zum gemeinsamen Mittagessen, trinken Kaffee und unterhalten sich. Auch an langen Nachmittagen oder nach dem Feierabend wird der Pausenraum gerne als Treffpunkt genutzt.

Er verbessert das Klima unter den Mitarbeitern und kann sogar als Veranstaltungsraum für kleinere Feierlichkeiten genutzt werden. Trotz der vielen Vorteile eines Pausenraums ist er längst nicht in jedem Betrieb vorhanden. Aber sind Arbeitgeber eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, einen Pausenraum einzurichten? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen?

Was ist ein Pausenraum?

Der Pausenraum wird zum Teil auch als Pausenbereich bezeichnet. Hier halten sich Mitarbeiter während ihrer Pausen oder Arbeitsunterbrechungen auf. Diese Zeit nutzen sie zum Entspannen, Essen, Kaffeetrinken und für Gespräche mit Kollegen. Gewerbliche Kühlschränke, Kaffeemaschinen und ähnliche Elektrogeräte gehören in vielen Betrieben zu der Standardeinrichtung und sorgen für das leibliche Wohl der Mitarbeiter.

Pausenräume sind dabei keineswegs nur Arbeitnehmern vorbehalten, die in einem Büro arbeiten. Auch Handwerkern, die im Freien tätig werden, wird von ihrem Arbeitgeber oft ein Pausenraum in einem Container oder Baustellenwagen zur Verfügung gestellt.

Welche Anforderungen muss ein Pausenraum erfüllen?

Wie genau ein Pausenraum auszusehen hat, bestimmt Anhang 4.2 Abs. 2 der Arbeitsstättenverordnung. Danach muss er für Beschäftigte leicht erreichbar sein und sich an einer Stelle befinden, die nicht gefährdet ist. Er muss eine ausreichende Größe haben und mit genug Tischen und Stühlen ausgestattet sein, damit die typische Zahl der gleichzeitigen Nutzer einen Platz findet. Die Stühle müssen eine Rückenlehne haben. Erfordert dies die Arbeitsstätte oder die in ihr herrschenden Arbeitsbedingungen, muss der Pausenraum in separate Räume unterteilt werden.

Wann ist ein Pausenraum verpflichtend?

Ein Pausenraum muss gemäß Anhang 4.2 Abs. 1 der Arbeitsstättenverordnung dann vom Arbeitgeber eingerichtet werden, wenn der Betrieb mehr als zehn Arbeitnehmer beschäftigt oder ein Pausenraum aufgrund des Schutzes der Gesundheit oder der Sicherheit der Mitarbeiter notwendig ist. Selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist ein Pausenraum ausnahmsweise dann keine Pflicht, wenn die Büroräume oder vergleichbare Arbeitsräume gleichwertige Voraussetzungen erfüllen. Das ist dann der Fall, wenn hier eine ähnliche Erholung während Pausenzeiten möglich ist.

Nach Anhang 4.2 der Arbeitsstättenverordnung ist ein Pausenraum unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter einzurichten, wenn dies aus Gründen der Gesundheit oder Sicherheit zwingend erforderlich ist. Das gilt zum Beispiel dann, wenn es im Betrieb besonders kalt, schmutzig, heiß, staubig oder feucht ist und die Mitarbeiter nicht sitzen können. Auch in Einrichtungen, in denen ständig Besucher oder Kunden hereinkommen können, ist ein Pausenraum Pflicht. Die Mitarbeiter sollen sich schließlich außerhalb der Sichtweite der Kunden entspannen und erholen können.

Welche Vorteile bietet ein Pausenraum im Betrieb?

Viele Betriebe stellen ihren Mitarbeitern auch dann einen Pausenraum, wenn sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind. Das liegt daran, dass Pausenräume diverse Vorteile haben und sich positiv auf das Arbeitsklima und die Stimmung der Arbeitnehmer auswirken: Gerade in Unternehmen, die keine Kantine haben, gestaltet sich ein Mittagessen in geselliger Runde oft schwierig.

Während sich manche Mitarbeiter im nächsten Supermarkt Snacks holen und sie gemeinsam im Büro eines Kollegen verzehren, essen viele Arbeitnehmer in der Mittagspause allein. Dies führt zu einem Gefühl der Isolation am Arbeitsplatz, das die Motivation der Mitarbeiter senkt und negative Empfindungen mit dem Beruf verknüpft. Der regelmäßige Kontakt mit Kollegen führt dazu, dass das Zugehörigkeitsgefühl gestärkt wird und Arbeitnehmer lieber ins Büro kommen.