Was bringt Phenibut?

Phenibut – auch als β-Phenyl-γ-Aminobuttersäure bekannt – ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Als Derivat von GABA genießt das Produkt den Ruf, nootropische Wirkungen sowie neurologischen Funktionen zu verbessern.

Als es in den 60er Jahren in der Sowjetunion aufkam, wurde dem Präparat eine natürliche Verbindung zugeschrieben. Doch was ist Phenibut wirklich und wie wirkt sich der Stoff auf den menschlichen Organismus aus?

Was genau ist Phenibut?

Bei dem Wirkstoff Phenibut handelt es sich um ein Supplement, das verschiedene Menschen anwenden, um Stress abzubauen, Angst zu reduzieren oder besser schlafen zu können. Ebenso soll es Panikattacken sowie Depressionen lindern können. Dazu stimuliert Phenibut verschiedene Dopaminrezeptoren im menschlichen Gehirn sowie ß-Phenethylamin entgegen. Phenibut wirkt demnach im neurologischen Bereich besänftigten und soll zudem verhindern, dass das menschliche Gehirn zu stark arbeitet.

Dopamin gilt dabei als bekanntes Hormon, das uns zufriedenstellt und glücklich macht. Die Einnahme von Phenibut hilft dementsprechend, ein ähnliches Gefühl nachzubilden. Hat der Wirkstoff erst das Gehirn erreicht, aktiviert es dort die GABA-A- sowie die GABA-B-Rezeptoren. Demnach gelingt es,

Stress sowie Ängste abzubauen

Muskeln zu entspannen

Hemmungen zu reduzieren

Motivation zu fördern

Konzentration zu verbessern

Anspannung zu lösen

Schlaflosigkeit zu lindern

Libido zu steigern

und einiges mehr. Alles in allem kann Phenibut helfen, gezielter zur Entspannung zu finden. Damit unterscheidet sich das Mittel kategorisch von vielen anderen nootropischen Präparaten, die in der Regel eine eher stimulierende Wirkung mitbringen.

Wie ist Phenibut am besten zu dosieren?

Vor der Dosierung ist genau festzulegen, welcher Bereich behandelt werden soll. Bei Stresslinderungen oder Angstbehandlung ist bereits eine niedrige Dosierung vollkommen ausreichend. Soll Müdigkeit hingegen vermieden werden, ist eine höhere Dosis ratsam. Allerdings ist es weniger empfehlenswert, zu hohe Dosen über einen längeren Zeitraum zu konsumieren. Eine Überstimulierung wäre die Folge, die wiederum zu Schlaflosigkeit führen könnte.

Tipp: Um Stress abzubauen und einen besseren Schlaf zu erfahren ist eine Dosis von 250 Gramm (0,25 Gramm Wirkstoff) zwei Stunden vor dem Schlafengehen ausreichend. Bei Bedarf kann die Dosierung um 500 mg erhöht werden.

Allgemeinhin ist es ratsam, die Dosis immer so niedrig wie möglich zu halten. Bei einer oralen Einnahme ist folgende Dosierung hilfreich

100 – 200 mg für erste Effekte

200 – 500 mg für leichte Effektsteigerung

400 – 1.300 mg für starke Effektsteigerung

1.200 – 1.600 mg für sehr starke Effektsteigerung

Mehr als 2.000 mg für extreme Effektsteigerung

Derzeit wird Phenibut als Kapsel oder Pulver angeboten. Viele Anwender greifen zu Kapseln, da sie den Geschmack des Pulvers nicht mögen. Außerdem ist der Verzehr der Kapsel sehr einfach und bequem gehalten. Sie lässt sich direkt mit etwas Flüssigkeit einnehmen. Dabei ist in einer Kapsel ungefähr 500 mg Phenibut enthalten.

Etwas günstiger in der Anschaffung ist hingegen das Pulver. Es lässt sich mit verschiedenen Flüssigkeiten verrühren, ist leicht säuerlich im Geschmack und lässt sich individuell dosieren. Im Gegensatz zur Kapsel gelangt der Wirkstoff im Pulver relativ zeitnah in die Blutbahn. Die Kapsel muss hingegen erst vollständig verdaut werden, ehe sie ihre Wirkung entfalten kann.

Wann wirkt Phenibut?

Als Kapsel eingenommen, muss das Produkt erst den gesamten Verdauungstrakt durchlaufen. Wird hingegen das Pulver mit einer Dosis von 250 mg eingenommen, ist eine Halbwertzeit von ungefähr 5 Stunden anzupeilen. Die Wirkung selbst setzt ungefähr nach einer Stunde bis ca. zwei Stunden ein. Der Wirkstoff bleibt für ungefähr vier bis sechs Stunden erhalten. In der Regel hat der Konsument jedoch für die kommenden 12 bis 24 Stunden mit einem sogenannten „Afterglow“ zu rechnen.

Welche Erkenntnisse hegt die Forschung?

Es sind inzwischen einige Studien zum Einsatz sowie Dosierung von Phenibut veröffentlich worden. Diese besagten, dass bei einer Verwendung von nicht mehr als drei Gramm am Tag keine psychologischen Nebenwirkungen zu erwarten sind. Allerdings kann die Verwendung des Wirkstoffs durchaus süchtig machen. Bereits nach nur 14 Tagen war bei diversen Probanden ein markantes Suchtverhalten zu erkennen. Daher ist es überaus wichtig, die Dosierung von Phenibut in jedem Fall so gering wie möglich zu halten.

Forscher sind zudem der Ansicht, dass vor allem Athleten während des Trainings weniger als ein halbes Gramm täglich einnehmen sollten. Dabei ist die Tagesdosis von mehr als einem Gramm nicht zu überschreiten. Erfahrungen von verschiedenen Konsumenten können hinsichtlich der Dosierung hingegen variieren. Allerdings sind sich die meisten Parteien einig, dass es besser ist, die Dosis weitgehend gering zu halten.

Dabei ist zu bedenken, dass die Wirkung auf die GABA-Rezeptoren ungefähr einen Tag einnehmen kann, bis sämtliche Stoffe von den Nieren ausgeschieden werden. Daher ist eine Anwendung von Phenibut höchstens zwei Mal in der Woche empfehlenswert. Da zudem das Gehirn zeitig sehr zügig eine Toleranz gegenüber dem Gehirn entwickelt, ist das Präparat in abgestimmten Zyklen zu nutzen. Somit kann es hilfreich sein, Phenibut für zwei Wochen einzunehmen und im Anschluss zwei Wochen auszusetzen.

Hinweis: Eine dauerhafte Nutzung von Phenibut ist nicht ratsam. Es kann zu sehr starken Nebenwirkungen kommen, die alles andere als wünschenswert sind. Daher ist Phenibut eher als Medikament zu betrachten, das gelegentlich zum Einsatz kommen darf.

Welche Nebenwirkungen sind bei Überdosierung zu erwarten?

Auch wenn Phenibut einige Vorteile mit sich bringt, sollten sich Anwender strikt an die Dosierung halten. Ebenso ist es nicht vorteilhaft, das Präparat mit anderen GABA-Agonisten, wie z.B. Alkohol, zu kombinieren. Diese Mischung könnte zu ernst zu nehmenden Risiken führen und mitunter

Müdigkeit

Übelkeit und Erbrechen

Benommenheit

Kopfschmerzen

Magenbeschwerden

Bewusstlosigkeit

Gedächtnisverlust

paradoxe Reaktionen

motorische Einschränkungen

Vergesslichkeit

Gereiztheit

Schwindel

und weitere schwerwiegende Folgen mit sich bringen. Zum Beispiel kann Phenibut in Zusammenhang mit Downer (Drogen) eine überaus tödliche Mischung darstellen. Die Kombination mit Upper (Koffein, Nikotin oder Methamphetamin) kann hingegen zu einer Überbelastung des Kreislaufes führen. Kommen Pyschedelika mit Phenibut zusammen, wird die Wirkung wiederum abgeschwächt. Ebenso lebensbedrohlich ist die Mischung von Phenibut mit Dissoziativa, da es in diesem Rahmen zu Atemdepressionen kommen kann. Es ist daher maßgeblich, Phenibut sehr genau und nur über einen kurzen Zeitraum zu verwenden.

Ist Phenibut legal?

Aktuell unterliegt Phenibut in Österreich nicht dem Betäubungsmittelgesetz oder dem Arzneimittelgesetz. Dementsprechend ist der Besitz als auch der Konsum von Phenibut legal. Zudem darf es im Handel als Supplement – also als Nahrungsergänzungsmittel – angeboten werden, da es keine Zulassung als Arzneimittel erhalten hat. In Russland sowie Lettland ist das Mittel jedoch als Arzneimittel gekennzeichnet und in Apotheken erhältlich.

Im neuen Gesetz könnte das Präparat allerdings durchaus in den Bereich der psychoaktiven Substanzen fallen. Damit wäre sowohl ein Import als auch Verkauf illegal.

Wo ist Phenibut käuflich zu erwerben?

Es gibt einige Möglichkeiten, um Phenibut legal zu kaufen. Das Supplement ist vor allein online in vielen Shops erhältlich. Zumeist stammt das Produkt aus China und muss erst angeliefert werden. Offline und vor allem in Apotheken werden Interessierte jedoch weniger fündig.